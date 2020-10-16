鬼王來鬼扯》停灌、休耕、補償與大稻米主義的無限循環

爭論農業、工業孰輕孰重，實在毫無意義。我們該追問的是，為何大稻米主義的幽靈已籠罩台灣農業數十年，卻遲遲不散？

鬼王／文青別鬼扯

農委會宣布，因應用水吃緊狀況，桃竹苗地區共1.9萬公頃將停灌。但由於目前正值抽穗期，停灌後無法收成，因此將給予補償。且將採最高補償金額，每公頃預計將超過12萬元。

還記得2020年7月2日立法院臨時會三讀通過，確定農田水利會將於2020年10月改制為公務機關。立院修法通過後，農委會主委陳吉仲即表示，未來對農業用水能更有效的調度。結果到了10月15日農委會就宣布停灌，好一個「有效的調度」。

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台灣每年到了秋冬季節因為水庫蓄水量不足，所以實施稻田停灌，早已不是一天兩天的事了。而每次政策決定停灌休耕，媒體、愛農文青與反對黨必定會跳出來控訴政府重工輕農，不把農民放在眼裡。過去藍營執政時期，甚至有愛農文青為此拍了個影片，讓農民在鏡頭前拿著1,000元新台幣紙鈔，怨嘆發展高科技半導體產業，只能賺到新台幣，但1,000元紙鈔又不能吃。農民辛辛苦苦種田，產出的是大家能餵飽肚子的稻米糧食，這才是對社會、對國家、對全人類有幫助的事情。大哥，拜託您講點道理吧！農業確實很重要，但它重要到可以無限上綱嗎？換個角度來說，如果高科技半導體不重要，你今天可以輕鬆錄製影像視頻、透過網路傳輸、再讓全台的愛農文青為您鼓舞喝采嗎？

台灣每年到了秋冬季節因為水庫蓄水量不足，所以實施稻田停灌，不是一天兩天的事。（本報資料照）

其實，農業和工業都一樣重要。但我們首先進一步討論的是，為何農業用水的消耗量這麼大？

根據經濟部水利署的統計數據，2018年全台各類用水比例分別為：農業用水71.14%、生活用水18.88%、工業用水9.98%。而2013-18長達15年間，農業用水比例從未低於總用水量的7成，2011年時甚至高達73.75%。此時問題就來了，既然農業用水高達7成，為何每年的農業生產總值居然還不到全台GDP的2%呢？

簡單來說，農業用水消耗量如此之大，主要原因就在於：1. 台灣水稻田太多；2. 農田水利灌溉設施年久失修。

先說農田水利灌溉設施好了，若大家有機會到鄉下走一趟，必定不難發現許多灌溉溝渠早已出現毀損的狀況。這類毀損表面上並不影響農地灌溉，但卻會造成大量水資源的浪費。不過，相較於灌溉設施的老舊，台灣農業用水用量如此之大，主要原因就在於水稻。2010年的數據顯示，全台農業用水中，水稻田消耗的比例就高達60.14%。相較於其他更具高經濟價值的養殖（8.54%）與畜產（0.60%），水稻田的用水比例實在是高得離譜。若放入全台用水總量來看，等於是水稻田的用水量就高達了4成。

灌溉溝渠毀損表面上並不影響農地灌溉，但卻會造成大量水資源的浪費。（本報資料照）

稻米雖為台灣人的主食，但這30多年來的農業發展狀況早已清楚顯示：台灣真的生產太多稻米了。1950、60年代為了配合反攻大陸政策，台灣的農糧政策因此逐步走向了大稻米主義的方向。而1974年為了解決農民收益偏低問題，則又搞出了糧食平準基金，從此稻作生產就成為台灣農業發展的最大障礙。如今當台灣人民飲食習慣早已改變、每年食米消費量持續下降之時，數十年來執政當局與農政單位卻從未有積極作為，反而將公糧收購價格的調整當成選舉的提款機。於此狀況下，台灣每年要耗費近200億新台幣從事公糧收購，低價轉賣軍隊與學校營養午餐，再將過期稻米以超低的賠本價格作為飼料米賣給畜產戶，形成浪費人民納稅錢且毫無效益的政策活動。而當水資源不足、不得不採取停灌休耕時，各界又大吵一輪。此時政府為了平息農民怨氣，只好祭出休耕補償。如此惡性循環，年復一年。

簡單來說，爭論農業、工業孰輕孰重，實在毫無意義。我們該追問的是，為何大稻米主義的幽靈已籠罩台灣農業數十年，卻遲遲不散？最後鬼王不得不提的是，根據農糧署的資料，107期第2期稻作平均每公頃農家稻作所得為88,324元，108 年第 1 期平均每公頃農家稻作所得為 64,095 元，108 年第 2 期平均每公頃農家稻作所得為 51,693 元。換言之，農民若「辛苦」下田耕作，每公頃水田的收益約在7萬元左右，但此次停灌休耕補償金額卻超過12萬元。我們政府是很有錢嗎？

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