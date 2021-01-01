胡，怎麼說》2020-2021兩大跨年之抗，抗疫保安、抗中保台！

胡文輝

抗疫保安、抗中保台，這是2020-2021台灣兩大跨年之抗的重中之重，任一件失守，都將成千古恨！

抗疫保安，事關人命生死，這是2020-2021無縫跨年的第一件大事。

請繼續往下閱讀...

2020年，大疫起於中國武漢，歷史將記載，這是武漢肺炎病毒統治世界之年，一年之內，8300萬人染疫、180萬人死於疫災，此為官方統計，實際數字更多。

2021年，時序跨年，病毒跨年，疫情跨年，2020年末月的數週，染疫人數暴增，一週就新增染疫確診人數達4、5百萬人，線圖呈陡峭上升之勢，每個國、每個城、每個社區、每個人，都必須跨年與病毒奮戰。

台灣2300萬人在抗疫團隊領導下，堅壁清野，成功守住2020年，成為世界抗疫奇跡。但是，病毒並沒有遠離、更沒有被消滅，反而更變本加厲肆虐世界，多國紛紛告急，病毒就在我們週圍。2021年必須無縫接軌、全民跨年抗疫。

2021年，時序跨年，病毒跨年，疫情跨年。（AFP）

抗中保台，事關台灣存亡，這是比抗疫更重的跨年大事。

2020年，有兩件事讓很多台灣人民警覺，中共專制政權的魔爪，距離我們竟是那麼近。

一是中共及港共政權祭出暴政惡法，以殘酷手段鎮壓香港爭民主、爭人權、要言論自由的反送中運動；另一是中共政權派軍機幾乎天天侵入襲台灣鄰近空域，國軍必須時時警戒，緊盯其動向並驅離。 這兩件事息息相關，中共派軍機、航母等對台武嚇威脅，終極目的毫無意外的就是企圖併吞台灣，而香港在一年內自由、民主、人權都被中共極權暴政剝奪殆盡，以實際遭遇的悲慘景況警示台灣，若不幸被中國併吞，台灣人民的遭遇必定比香港人民更慘千百倍。

台灣人民要守護好不容易擁有的自由、民主、人權，就必須抗中保台！對於親中舔共的政黨、政客、媒體等等，他們藉著民主反民主台灣、藉著言論自由與中共大外宣裡應外合、藉著人權卻充當專制政權的走狗爪牙，台灣人民必須認清他們的真面目，並視之為害民主之毒物、滅自由之敵人，將其掃進垃圾堆。

2020年除惡不但未盡，反而讓其藉著唱防疫反調、藉著反美萊豬，藉勢藉端、興風作浪而猖狂，2020-2021跨年大事，即使除威脅台灣安全之惡仍未盡，也要使這股勢力不再猖獗，這是關係台灣前途的存亡大事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法