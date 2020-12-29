胡，怎麼說》親中舔共、與狼共舞、狼性大發、不要臉+++（plus）！

胡文輝

2020年目睹的怪現象就是：政黨、政客、媒體、名嘴，親中舔共、就與狼共舞、配合中共大外宣，狼性大發，就更不要臉！

說他們與狼共舞，還是抬舉了，他們其實是隨中共大外宣的戰狼魔音起舞，稱之為虎作倀的倀鬼才比較貼切。

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2020年可說是武漢肺炎病毒統治了全世界的一年，病毒的災禍跨年還不知何時方休，就從武漢肺炎談4字起。

2020年可說是武漢肺炎病毒統治了全世界的一年，病毒的災禍跨年還不知何時方休，就從武漢肺炎談4字起。（翻攝變態辣椒臉書）

今年初，大疫起於中國武漢，病毒源發、疫起之國的中國，該國之人名之曰：武漢肺炎、武漢肺炎病毒！因簡明易記，疫起病毒源發事實彰彰明甚，吾等亦隨同使用此名。

中國隨後大甩鍋卸責，全面禁用武漢肺炎、武漢肺炎病毒，以甩掉疫起、病毒源發之國之責。

它結合所操控的WHO人士把肺炎及病毒易名，更發動大外宣禁用原名以大甩鍋，台灣竟有人與狼共舞，連署指責吾等使用武漢肺炎、武肺病毒名詞，是刻意歧視、操作種族主義、汙名化中國、反中情結作崇云云。

現在，疫起中國的武肺病毒，在英國發生變種，禁用武漢肺炎、武肺病毒的中國，卻馬上稱之為「英國變種病毒」，這當然又是它耍甩鍋卸責陰險伎倆的一部分，不過，台灣當初連署指責吾等歧視、汙名中國云云的那些人，尤其是藍軍親中舔共派，不但沒指責中共歧視英國人、操弄種族主義，更隨中共調子也稱之為英國變種病毒。

反雙標，今年初打著自由主義、包容等旗號指責吾等使用武漢肺炎名詞者，就是雙標，一見中國就包容，即使武肺病毒為禍世界至慘至烈，也不許一絲絲損害中國形象。他們不會道歉更不會後悔，因為他們也是喝狼奶長大的，充當是為虎作倀的「倀鬼」吧了。

再看，英國疫情嚴重，台灣接回一批從英國回來的國人等，政府防疫指揮中心講的很清楚，這是防疫及醫療可容受範圍內的作為，但有一批人跳腳指責政府，認為不該讓他們回來，該不該開放讓英國等地的國人回來，可以討論，但應相信指揮中心的整體評估及負起責任。

但是，那些最跳腳怒罵最狼的藍軍政媒及藍粉柯粉等，在今年初大疫起於中國之時，政府對中國採取邊境管制封鎖、禁止那時台灣自己都不夠用的口罩等防疫物資出口中國時，他們也是最跳腳怒罵最狼的一批人，不過，罵的卻是：為何不開放從中國入境？為何不准口罩出口中國？又是一見中國，就是不同嘴臉！

范瑋琪年初因用私人帳號罵蘇貞昌「狗官」及小S在個人微博出言力挺大S，強調「我們都是人類，都住在這個地球上，如果不互相幫助，這不是人類該有的行爲吧！沒有愛，地球只會更糟！恨，比病毒還可怕！」被譙翻。（youtube影片截圖）

再看，亞洲週刊以合成偽製龍袍加蔡英文的身圖像做封面，大罵民選獨裁、新威權，中共外圍喉舌媒體配合大外宣，醜化台灣及蔡英文總統，不令人意外，只是手法太拙劣下流，令人厭惡，傷不了台灣，影射習近平才算剛剛好擦邊而已。

不過，又是藍白軍、藍柯粉，政媒網嘴大量轉貼轉傳亞洲週刊的封面，果然是中共大外宣威力，吹起狼之魔音，就眾狼起舞。這又證明了親中舔共就會更不要臉，只要能親舔中共的LP或屁屁，再不要臉的話、不要臉的事，都敢去說、去做。

還有，鄭南榕為反抗國民黨政權暴政、爭取言論自由而壯烈成仁，現在的藍軍政黨、政客、藍紅媒體等，正是迫害及加害鄭南榕的幫凶及元凶威權統治集團的一部分，現在竟敢開口閉口就舉鄭南榕來說嘴，這些當年的殺人凶手集團黨徒子弟們，竟敢如此恬不知恥、沒慚愧色、不道德、不要臉到無所不用其極的消費鄭南榕。

亞洲週刊以合成偽製龍袍加蔡英文的身圖像做封面，大罵民選獨裁、新威權，中共外圍喉舌媒體配合大外宣，醜化台灣及蔡英文總統。（擷自亞洲週刊臉書）

藍軍政黨、媒體、政客、歪嘴們的以上行徑，又進一步證明，親中舔共就不要臉，不要臉至極就什麼都敢。他們不是人，只是不要臉的東西！

藍軍親中舔共、與狼共舞、狼性大發、不要臉+++（plus）的例子，實罄竹難書，就族繁不及備載吧！

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