胡，怎麼說》平安夜的祈願：「滾動式」平安！？

胡文輝

「滾動式」，最近成了政治人物的流行金句，也是一個避責閃錯的懶驢打滾絕招。

今天平安夜，美豬今夜決戰立法院、武肺病毒正來勢汹汹，看來只能祈願：滾動式平安！

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在堅壁清野成功堅守了253天之後，武肺病毒還是破了邊境、侵入台灣，而官辦的跨年大型活動在即，參加人數動輒數萬、數10萬人，萬一病毒從那破口，爆發大群聚感染，後果實不堪設想。

談到境內主辦的跨年大活動如何因應防疫，以及是否考慮停辦，只見柯文哲、侯友宜、鄭文燦、盧秀燕，還有好幾位縣市長，口中不停的吐出這3字「滾動式」檢討，這也滾動、那也滾動，一時之間，好多個市長、縣長都在滿地打滾！

滾動，就不是平安寧靜，而是動態的，問題是，時間的滾動越接近跨年，檢討的空間就越壓縮，沒人願意承擔開第一槍宣布停辦或改線上進行，到時大都仍照常舉辦，地方首長可以用滾動避責，但是人無論如何滾動，口說加強防疫，都快不過無孔不入的病毒，英國又傳出傳染力大1.7倍的變種病毒，因此，今年平安夜最大的祈願，就是天佑台灣！

時間的滾動越接近跨年，檢討的空間就越壓縮，沒人願意承擔開第一槍宣布停辦或改線上進行，到時大都仍照常舉辦，地方首長可以用滾動避責，但是人無論如何滾動，口說加強防疫，都快不過無孔不入的病毒。（本報資料照）

再看今夜的美豬決戰立院，國民黨既已把反美萊豬操作成反美，所有的假、偽、黑、毒、惡質等等反對手段都無所不用其極的使出過，再怎麼說理論據都早已無用，江啟臣帶著藍委豬內臟大灑議場也惡狠狠的灑過了，今天要使出什麼老賤招，就由它去吧。 美豬之爭背後綠、藍之間的親美保台、反美送中兩條路線之爭沒改變，藍軍的敵我鬥爭對抗態勢不會改變，過了今夜，未來綠藍仍將滾動式不斷對抗。平安夜的祈願，就是回歸政治程序，在立院記名表決定輸贏，每位立委為投下的票負責。

國民黨大約患了嚴重失憶症了，在2012年7月25日，國民黨馬英九政府要求開放美萊牛，更在立院提出決議案，授權政府未來以行政命令做後續開放（包括豬肉），表決結果，出席109位立委，國民黨佔人數優勢以63票比46票通過開放美萊牛及授權決議。

根據立院公報，當時投贊成美萊牛開放及授權決議的國民黨立委，包括江啟臣（現任黨魁）、陳雪生、楊瓊瓔、翁重鈞、林德福、廖國棟、李貴敏、費鴻泰、孔文吉、馬文君、鄭天財、羅明才、賴士葆、呂玉玲、陳超明。當時是立委現在任縣市長包括盧秀燕、徐耀昌、林明溱、王惠美。另外的就是卸任立委的洪秀柱等人。

美萊牛、美萊豬，都是萊劑呀，藍、綠立場卻反過來了，此一時也彼一時也？誰怕誰，就記名或點名表決吧！

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