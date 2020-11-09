自由開講》法院裁定張榮發基金會臨時董事後續法律問題重重

謝以涵

近日拜讀台北地院對張榮發基金會選任臨時董事的裁定，發現竟有諸多形式上明顯的錯誤，對於牽涉利益如此龐大的案件而言，似乎過於草率。

張榮發文教基金會2年前爆發董事會改選爭議，張榮發長子張國華，與二兒子張國明、三子張國政分二派，互爭基金會主導權。（資料照）

筆者謹將自己所觀察到的錯誤分享如下：

根據報載，教育部於108年9月17日，發函基金會要求於文到4個月內完成董事改選。109年2月5日再次發函基金會要求於文到1個月內完成董事改選。依照財團法人法第40條第3項的規定，主管機關命限期改選，屆期不改選者，董事全體當然解任。

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因此，基金會原來的法定代理人鍾德美最遲也早已於109年3月解任，但是裁定仍然列鍾德美為基金會的法定代理人，已是明顯錯誤，且等同於整個程序相關文書向錯誤的人送達；而基金會在109年3月後根本沒有法定代理人，依照非訟事件法第11條準用民事訴訟法第51、52條規定，必須先為基金會選任特別代理人，後續程序形式上才會合法。

另，至遲今年3月以後，鍾德美已因基金會未依教育部指示改選董事而遭解任，不再具董事身分，鍾德美是否仍屬於利害關係人，而具備聲請選任臨時董事的聲請人適格性，也有很大的疑問。

台北地院裁定在形式上已經有上述問題存在，更有甚者，根據報載裁定所選任的7名臨時董事，均為同一方的人馬，而依照裁定內容記載，法院有向舊董事及教育部就選任董事人選表示意見，不知是否各路人馬都有提出自己心目中理想的人選。如是，則法院全選任親同一方的人馬，是否適當？反之，如董事人選僅全部來自同一方的推薦，而未徵詢其他方提出人選，也恐有落人口實之處。

筆者以一個局外人身分，光從包括台北地院裁定及網路新聞等網路公開的資料，即已發現以上令人瞠目結舌的瑕疵，對於一個涉及利益巨大的非訟事件而言，法院是否應該更為謹慎，而主管機關是否應該主動跳出來提出解套方案，值得有識之士共同關注。

再者，以如此規模的基金會發生如此爭議，主管機關教育部也實在應該勇於任事，主動作為聲請人以解決僵局，避免基金會淪為家族爭產的肉票。

（律師）

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