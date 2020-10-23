自由限時批》習大大「反美」定調！助選拜登？打壓川普選情？

李全無

習大大真是機關算盡，死抱權力，近更不惜修改《國防法》（增「威脅國家發展利益者），並高舉「抗美援朝」大旗，將「反美」定調，使舉國成了民粹的「義和團」，抵抗以美國為首的「八國聯軍」，還胡扯「中國人不好惹」（根本是中共耀武揚威，戰狼外交惹事），可說是窮途末路了！

其實，習大大使出這招險棋，有其「一數多得」的算計，還可讓自己保住權位，像整天喊美國欺壓威脅中國要備戰，藉以拉高民族意識的民粹，用來整肅異己；亦利用川普「好大喜功」的威脅中國論，拉攏美反川勢力消耗其戰力，自已則加强鬥爭，清洗內部，以固權保位（「紅二代」多已被收編和清理，薄熙來、周永康、王岐山皆是例子，江、胡派勢微），且可激發中國人民的危機感和鬥志，轉移權鬥的焦點。

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同時，軟硬兼施，恐嚇拜登欲將中國納入國際規範，節制其勢力影響（此為拜登新的「反中」說法，避免醜聞影響選情，但習並不領情）。

反言之，若川普連任，習大大可「有以待之」，即便美中開打，並不影響其「帝位」。若是拜登當選，更有黑資料可脅持，倘不從則設法逼退，由其副手賀錦麗接手（律師先生已拿中方好處不少），就更好辦了，尚可威迫利誘。

中國因素成為本次美國總統大選的極大變數。（法新社、美聯社資料照，本報合成）

說來，習大大本來得意洋洋地南巡，準備大搞經濟「雙循環」，又威風凜凜地視察軍務，要求「作戰準備」。詎料，「老朋友」拜登却「東窗事發」，不得已半途折返北京，研商善後和對策。

簡言之，中共亦有「美國通」，還有專務「藍金黃」及統戰運用的高手，例如現任中共中央政治局委員、中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪即是要角之一。其外交生涯中，就三度被派往海外工作，且每次都派駐美國，前後在中國駐美國大使館工作過12年，政商名流人脈廣，民主黨和拜登自也在內，像此次爆料電郵醜聞案雖和江派、薄熙來私生女薄甜甜提供有關，但楊潔篪更早和拜登熟稔，資料更多。

而楊亦與布希家族有良好關係。有媒體披露，布希家族在某些情況下，會選擇與楊潔篪私下溝通，作為與北京溝通的管道。楊潔篪在美國外交場上尚有「老虎楊」（Tiger Yang）的綽號，非常不簡單。

換言之，北京和川普鷹派交情中斷，現駐美大使崔天凱及統戰工作亦耍不開。而好不容易經營的拜登家族關係，亦遭曝光，且相關醜聞正熱炒中，「美國通」多建議見機行事，屆時再看。但為保權位，習大大仍須拉高調子，便用「抗美援朝」70週年紀念，將「反美」先作定調，有謂「打得一拳開，免得百拳來」，可暫且把川、拜選情擺一邊，以觀後續發展。

果不其然，在今天上午9點的最後一場美總統大選辯論會中，就有拜登介入兒子杭特與中國企業商業活動的言辭交鋒。而杭特的前中國事業夥伴鮑布林斯基（Tony Bobulinski）更在辯論會前，對外媒指證歷歷，自是對拜登選情一大衝擊，易影響支持者的投票和左右中間選民的態度。

鮑布林斯基是美國海軍退役，退伍後擔任機構投資人，之後成為「Sinohawk Holdings」執行長，亦是華信能源主席葉簡明與拜登家族間業務的合作夥伴。

據《紐約郵報》22日追擊拜登之子杭特涉及的「電郵門」風暴，亦刊登自稱曾為杭特事業夥伴的鮑布林斯基的聲明，證實日前公開的2017年5月13日電子郵件是真的，且拜登就是信中的「大人物」！而拜登對杭特與中國的交易知情。

《紐約郵報》日前猶公開電郵內容指出，「大人物」則將會拿到10％。鮑布林斯基透露，杭特通常都稱父親為「大人物」或「我的董事長」（my Chairman），而信中提到的JB，則是拜登的手足吉姆（Jim Biden）。

對於拜登否認曾與杭特談及他的事業，鮑布林斯基則說，「這絕對不是真話」，他親眼目睹拜登的確曾和杭特討論過與華信能源的交易，因為這不只是杭特的事業，「他們曾說，他們正在將拜登家族的名號與財產推入風險中」。

鮑布林斯基也說，直到共和黨籍參議員強生（Ron Johnson）上月底公布了87頁報告，他才知道曾向他承諾不會拿錢的拜登家族，居然背著他，從中國手中拿了數百萬美元，讓他相當吃驚。而生意往來相關證據，他決將提交參院。

至於，習大大連續多天用「抗美援朝」70周年紀念展覽，又在今（23）日於北京人民大會堂再度發表抗美援朝講話。而中國《央視》復在黃金時段播出六集電視劇「英雄兒女」，之前，又播映「抗美援朝保家衛國」20集紀錄片，並連續在晚間播出6集韓戰紀錄片「為了和平」等等舉措，更是為「反美」定調。問題在，這場戰爭並非是北京所說的一場抵抗美帝國主義侵略的「正義戰爭」。

據報導，1950年6月26日，朝鮮金日成當局是在中蘇支持下破壞協議，秘密越過38度線，迅速佔領漢城（今首爾），全面入侵韓國。同日，聯合國通過決議譴責朝鮮此舉已構成破壞和平之嚴重惡果，美國和聯合國軍隨後才宣布參戰，中共却於1950年10月19日，就派遣數十萬「志願軍」渡過鴨綠江進入朝鮮，秘密參戰。1953年7月參戰各方在板門店簽署停火協議，朝鮮退回戰前的38度線以北，韓戰結束。

而今北京隆重紀念「抗美援朝」，却強調中朝勝利。但今天到北韓問當地民衆，無人知道中共參與，這是朝鮮人民的戰爭，何有中共勝利可言？ 且發動戰爭的一方，又退回戰前的38度線以北，勝利更是何從談起？

根據中共官方最早的統計數字稱，在朝鮮戰場陣亡的中國軍人為148977人；2010年出版的『文史參考』則稱，共有18萬志願軍死在朝鮮戰場。2014年10月29日，中國民政部、總政治部確認，「抗美援朝烈士」為197653名。

若對照聯合國的數據，便發現差距頗大！聯合國的數字是共軍死亡57606人，失蹤及被俘6973人，美軍陣亡36570人。

此外，中共所謂的「志願軍」戰俘中，泰半是在國共內戰被俘的前國軍，經過洗腦教育與整編後才正式成為人民解放軍。這一類戰俘中，有不少人不願意在停戰後，回到中國共產黨統治下的中國，共有14715人選擇前往台灣，占了三分之二。當時，被認為是台灣政府對中共鬥爭的一大勝利。

是以，習近平在19日的展覽會上稱，「偉大的抗美援朝精神」、「必將激勵中國人民和中華民族克服一切艱難險阻、戰勝一切強大敵人云云，和「中國人好不好惹」毫無關係，而自己到處挑釁破壞和平，還到處說人家「侵略」，誠令人啼笑皆非！

但不論如何，今「反美」已成定調。美國不論誰當總統都會記上這筆帳的！習大大的機關算盡，到頭來只會失去一切，空悲切！

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