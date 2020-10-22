伊朗與西亞世界》阿富汗—俄國問題與英國

阿富汗這國家其實直到1919年才算是所謂的獨立國家，距今僅百年。其領土範圍形成的過程，以及政治局勢的變化，都有英俄兩國的干涉。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

續上篇

在2001年遭美國入侵的阿富汗（Afghanistan），1980年代就已先被蘇俄侵略，而且阿富汗這國家其實直到1919年才算是所謂的獨立國家，距今僅百年。其領土範圍形成的過程，以及政治局勢的變化，都有英俄兩國的干涉。美國阿富汗籍的作家安薩里（Tamim Ansary）的著作《無規則遊戲：阿富汗屢被中斷的歷史》，英文書名裡的Often Interrupted History，就有近代阿富汗的國家發展過程中，一再遭到強權介入、重新洗牌的意涵。現在其北方與土庫曼（Turkmenistan）、烏茲別克（Uzbekistan）、塔吉克（Tajikistan）的邊界，也是在19世紀英俄競爭之下所形成的。

19世紀英國與俄國在中亞與西亞的勢力競爭，史稱「大賽局」（Great Game）。阿富汗這個地區原本屬於16世紀伊朗薩法維王朝（Safavid Dynasty）勢力範圍，但1722年阿富汗地區的部落起義成功，在隨後近半世紀伊朗的混亂局勢之中，阿富汗部落以喀布爾（Kabul）為中心所建立的杜蘭尼王朝（Durrani Dynasty），成為阿富汗地區脫離伊朗後的第一個獨立勢力。但是，1797年成立的伊朗新王朝—卡加王朝（Qajar Dynasty），試圖要取回阿富汗地區以重建伊朗。由於情勢已與半個世紀前有很大的差異，例如過去也是薩法維勢力範圍的高加索（Caucasus）地區，已被北方的俄國與西方的鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）佔據，以致於卡加要在東西南北「收復失土」，也不是件容易的事。

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19世紀英國與俄國在中亞與西亞的勢力競爭，史稱「大賽局」。圖為1878年的政治漫畫，阿富汗統治者夾在熊（俄國）和獅子（英國）之間左右為難。（維基共享）

到了19世紀30年代，卡加開始加強進入阿富汗的力道，但英國已在阿富汗地區南方的印度掌握了優勢，俄國也已將觸角伸進了中亞（Central Asia），相當接近阿富汗地區。因此，伊朗要進軍阿富汗，對於英國而言形同是侵犯他們在印度的優勢。固然伊朗試圖進軍阿富汗純粹是自主的行動，英國卻猜忌背後有俄國的慫恿與協助，藉此可以合理化自己控制印度的理由。但有學者認為英國只是在預設假想敵，俄國其實沒有進入印度的能力與機會。1856年俄國在克里米亞戰爭（Crimean War）失利，進軍黑海（Black Sea）的企圖受阻，在1860年代轉而將目標放在中亞，對於布哈拉（Bukhara）、希瓦（Khiva）、浩罕（Kokand）三個汗國（khanate）施加壓力，甚至兼併，開始比以往更明顯有滲透阿富汗地區的意圖。

英國雖然想要阻止俄國，但自己也不清楚整個中亞地區該如何劃分界線、設置停損點，就連地圖都沒有。1873年1月，英俄決定以巴達克尚（Badakshan）地區為東側分界，由霍甲沙里賀（Khoja Saleh）沿著阿姆河（Amu Darya）往西前進到達巴勒賀（Balkh）。不過，也僅是如此，再往西側到伊朗之間就沒有下文。而且，英俄這樣的共識在雙方處於對峙的情況下，難以延續許久。1878年俄國贏得對鄂圖曼的戰爭，也與阿富汗地區的勢力表達願意提供軍火的想法。對阿富汗來說，相較於較為遙遠的俄國，英國從印度來的壓力向來最難擺脫，所以其實不難理解阿富汗選擇願意與俄國合作的原因。然而，這卻導致了1879年英國侵略阿富汗的戰爭。之後簽署的《甘達馬克條約》（Treaty of Gandamak），讓阿富汗表面上是英俄中間的緩衝區，本質上卻已是英國的保護國。英國的行動，應讓俄國感受到他們在中亞的優勢受到威脅，因此必須加強對接近阿富汗地區北方的防範工作。

1884年，俄國勢力已經逼近木鹿（Merv），接近伊朗與阿富汗交界的賀拉特（Herat），這個區域有所謂「印度大門」（Gate of India）或「印度鑰匙」（Key to India）之稱。1885年俄國再往南邊取得龐吉德賀（Panjdeh）綠洲，這讓英國相當警戒。俄國一再南下的行動，代表這頭北方黑熊完全沒有要停下腳步的意思。其實英俄都在壓迫對方，挑戰彼此對於勢力範圍立場的底線，此刻龐吉德賀就是底線。英國為了「息事寧人」，同意俄國取得龐吉德賀，邊界劃分也由俄國決定，以哈里河（Hari River）上的左勒菲卡爾（Zulfikar）起點，畫到了阿姆河上的霍甲沙里賀。1887年7月畫定此線，以調查官李奇維（Joseph West Ridgeway）之名稱為「李奇維線」（Ridgeway Line）。

1887年7月畫定以哈里河上的左勒菲卡爾起點，畫到阿姆河上的霍甲沙里賀，以調查官李奇維之名稱為「李奇維線」。（https://www.wdl.org/en/item/12994/）

但這僅是阿富汗地區的西北邊界，東北的邊界尚未成形，同樣也是牽涉到英俄的競爭，尤其是接近中國的帕米爾（Pamir）地區。俄國仍想進逼帕米爾，藉此可以讓自己的勢力範圍與印度共享邊界。英國當然不會同意，所以希望把阿姆河右岸的土地讓給俄國，然後同意以阿姆河上游的帕米爾河（Pamir River）為界，接著再往東到達中國邊境的薩雷闊勒嶺（Sar-e Kol Range）。這裡有一道山谷稱為瓦罕走廊（Wakhan Corrider），可隔開俄國與印度。1895年，英俄談妥了上述的阿富汗東北方邊界線。對俄國來說，這條線「雖不中，亦不遠矣」，仍是很接近印度。但這對於阿富汗來說，卻是「被犧牲」了不少既有的勢力範圍，英俄主宰這區域，當事者反而莫可奈何。

1917年11月俄國的蘇維埃（Soviet）革命，隨後蘇維埃政府退出戰場，後來遭到英國等戰勝國的排擠。阿富汗則在1919年對英國開戰後取得獨立，1921年2月底與蘇俄簽署了友好條約，承認彼此的主權。但其實蘇俄沒有重新再與阿富汗討論邊界問題，除了當下情勢不穩之外，找尋盟友以對抗以英國為主的國際社會，實為最為急迫之事，阿富汗必然也有相似的想法，再挑起邊界問題也不會有答案。1924年，蘇俄在中亞成立了幾個自治蘇維埃社會主義共和國，分別是土庫曼、烏茲別克、塔吉克，這些當然都是與19世紀的那些汗國完全不同的新興國家，但都與阿富汗共享一部分的邊界。可見，19世紀末以來既定的版圖，阿富汗固然不願意，卻也還沒有機會突破。

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