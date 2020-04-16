伊朗與西亞世界》伊朗—阿富汗問題與西方勢力

美方與塔利班達成協議之前，伊朗就已提出反對意見，所持的理由就是這些協議沒有考慮阿富汗人民與政府的意見。但是，這不代表伊朗有多麼在意阿富汗政府與人民的想法，也不意味伊朗是否認同塔利班，而是不願讓美國取得優勢。伊朗—阿富汗問題儘管與過去的面貌不同，卻仍不脫離跟西方勢力相互競爭與拉扯的關係。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

就在沒多久前，美國與阿富汗（Afghanistan）的塔利班（Taliban）達成和平協議，看似雙方在2001年以來的衝突歷程就此畫上句點。但這僅是美國與阿富汗單一勢力之間的談判結果，畢竟塔利班不是政府單位，阿富汗政府與國內諸多政治勢力是否也同意美塔的和平協議？況且，隔壁的伊朗外交部說，「在美塔和平協議之後，還需要阿富汗內部的協商、也需要周邊國家一同處理。」照理說，這應該沒伊朗的事情，但爲何伊朗也要插一腳表達意見？

在伊朗外交史中，阿富汗向來是伊朗關注的重點對象。過去並沒有阿富汗這個國家，這個區域主要屬於伊朗地區各時期各勢力範圍之內。例如13世紀左右的伊兒汗國（Ilkhanate）、14世紀末的帖木兒帝國（Timurid Empire）、16世紀的薩法維王朝（Safavid Dynasty），都擁有過阿富汗地區。1722年，阿富汗地區的吉爾扎伊部族（Ghilzai）試圖取得伊朗地區的領導地位，導致薩法維滅亡。但企圖取得主導地位的並非只有阿富汗部族，隨後在近半個世紀中伊朗地區陷入各部落對峙，阿富汗部族沒有機會再進入伊朗，後來則建立了自己的杜蘭尼王朝（Durrani Dynasty）。

美國與阿富汗的塔利班達成和平協議，看似雙方在2001年以來的衝突歷程就此畫上句點。但這僅是美國與阿富汗單一勢力之間的談判結果。（EPA）

到了1797年，伊朗的卡加部落（Qajar）主導地位確立，成立了卡加王朝。伊朗國王仍然認為阿富汗屬於王朝重建過程中缺漏的一角，因此意圖取回這塊失土。最接近伊朗東部的赫拉特，首當其衝成了卡加用兵的重點地區。只是，19世紀的情況已經與18世紀時有所不同，新的變數是已在波斯灣（Persian Gulf）擁有商貿影響力、也逐漸穩固了在印度優勢地位的英國。阿富汗地區就在印度的西北方，以英國角度來看，阿富汗的穩定等同是印度的穩定，也是英國在亞洲海上活動的穩定。於是，杜蘭尼與印度之間關係友善與否，便是英國在意的重要議題，另外，卡加想要進入阿富汗的意圖：伊朗—阿富汗問題，也成為英國在亞洲勢力能否穩固的關鍵因素。

然而，更令英國人擔憂的，是在中亞北方不斷想要向南擴張的俄國。英國曾多次勸退伊朗不要進軍赫拉特，還一再質疑是俄國在伊朗背後慫恿。1854年克里米亞戰爭（Crimean War）爆發之際，英國爲了避免自己陷入兩面作戰，再次要求伊朗不要對阿富汗有所行動。確實，伊朗在那幾年戰爭中沒有直接行動，但戰爭結束後，國王納賽爾丁（Nasser al-Din Shah）於1856年10月揮兵阿富汗了，這令英國立即從波斯灣反擊。伊朗在戰敗的情況下，於1857年3月簽署《巴黎條約》（Treaty of Paris），不得不同意與阿富汗劃清界線，也不再進軍阿富汗。英國在前一年甫於克里米亞戰爭中勝出，隨後壓制了伊朗，也弭平印度叛亂（Indian Mutiny），在亞洲地區的南方陸地與海域擁有穩固的地位。

1854年克里米亞戰爭。（維基共享）

19世紀末，英俄為了避免在中亞地區直接衝突，遂於今日阿富汗北方劃分界線，而英國也在阿富汗南方與印度之間劃出了界線，這也是今日我們看到的阿富汗大致的外貌。20世紀的第一次世界大戰結束後，英國勉強讓阿富汗成為獨立國家。同一時期，伊朗正歷經改朝換代之際，卡加王朝結束，巴勒維政府（Pahalvi）取而代之。在大家都受夠了被西方強權的壓迫與干涉後，伊朗與阿富汗連同新興的土耳其（Turkey）與伊拉克（Iraq），在1937年簽署《沙阿德阿巴德條約》（Saadabad Treaty），組成西亞國家的聯盟，致力於在邊界議題上保持友好關係。伊朗與阿富汗在第二次世界大戰中都保持中立，也是希望能從歐洲國家之間的紛爭脫身。伊朗與阿富汗之間的關係如此變化，西方強權的介入是相當重要的因素。

然而，二戰結束後出現美國與蘇俄的「冷戰」（Cold War），卻影響了伊朗與阿富汗的發展。例如，兩國境內都有左派勢力、蘇俄也都意圖扮演友善與合作的角色。美國當然也不遑多讓，想方設法塞錢給伊阿兩國，讓他們成為「自由世界」的一份子，一同對抗邪惡的共產勢力。過去英俄在伊朗與阿富汗競爭，稱為「大賽局」（Great Game），到了20世紀中葉則是換成了美蘇「冷戰」，很明顯的，西方壓力仍在，只是換了不同的人、不同的面貌。不過，1979年是伊阿與美蘇關係的關鍵時刻。伊朗因革命而走上反美之路，在80年爆發的兩伊戰爭（Iran-Iraq）中，美國做為伊拉克的支持者，而阿富汗在78年成立的社會主義政府，卻在內部的權力鬥爭下引來蘇俄長達8年的攻擊，美國也參與其中。對美國而言，那具有在西亞兩場對抗反美勢力的意涵。

伊朗的精神領導人何梅尼（Ayatollah Khomeini）主張「不要東方、不要西方、只要伊斯蘭」（Neither East Nor West only Islam）的外交路線，便是爲了對抗這兩個冷戰強權在伊朗、甚至在世界的壓迫。伊朗並未在戰爭中崩潰，但阿富汗卻被美蘇軍隊打爛了，同時也導致90年代各方勢力相互傾軋，勉強在1996年由塔利班取得政權，然而2001年美國又將塔利班政府處理掉。

美方與塔利班達成協議之前，伊朗就已提出反對意見，所持的理由就是這些協議沒有考慮阿富汗人民與政府的意見。對於伊朗來說，雖然已經沒有19世紀那樣把阿富汗視為自家領土的情緒，但現今的反美立場卻是批判美國任何舉措的主要因素。這不代表伊朗有多麼在意阿富汗政府與人民的想法，也不意味伊朗認同塔利班，而僅是不願讓美國取得優勢罷了。伊朗—阿富汗問題儘管與過去的面貌不同，卻仍不脫離跟西方勢力相互競爭與拉扯的關係。

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