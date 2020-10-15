胡，怎麼說》中共慶祝光復？干你們屁事！

胡文輝

中共搶著慶祝10月25日台灣光復節，台灣人民就用一句粗話怒嗆：干你們屁事！

中共宣稱慶祝光復節的理由是：台灣自古屬於中國。這種說法根本就是黃鼠狼給雞拜年，更曝露中共的狼子野心，慶祝光復無非就是找理由併吞台灣吧了！

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10月25日台灣是不是「被光復」？要不要「慶祝」？或是要「反思」、「悔過」？等等存在複雜的光復非光復情結，但這些都是中華民國台灣的國內事，台灣自古以來從未屬於中華人民共和國（中國），干統治中國的中共政權屁事？

中國國民黨隨著中共之後宣稱，今年要擴大慶祝台灣光復節，黨魁江啟臣說是要「省思台灣光復的意義」，國、共兩黨都要大肆慶祝「台灣光復」，這真的令台灣人民警覺，兩個「中國黨」藉著「光復」在搞什麼？

中國國民黨隨著中共之後宣稱，今年要擴大慶祝台灣光復節，黨魁江啟臣說是要「省思台灣光復的意義」。（本報資料照）

中共大肆慶祝台灣「光復」，內藏的統戰企圖就是「併吞」台灣，那才是它企圖的「光復」；中國國民黨難道竟配合中共，在一個中國之下慶祝台灣「被光復」？中國國民黨如果真的有心捍衛中華民國、真的有心在台灣生存發展，10月25日這天，就應該「閉門思過」，好好反省它統治台灣時所犯下的錯誤及獨裁罪行，尤其為近年來親中舔共的無恥無格行徑悔過。而不是呼應中共，國共兩黨同在「一個中國之下慶光復」。

10月25日還曾發生的歷史事件，就是1971年10月25日聯合國大會通過「排我納匪案」（這是國民黨政府當年官定稱呼）－即2758號決議，中華人民共和國取代了中華民國在聯合國的席位，包括安理會常任理事國，蔣介石政府在當天最後表決前宣布退出聯合國。

當時，國民黨上下都悲憤莫名，蔣政府擴大宣傳蔣介石之前發表的「莊敬自強、處變不驚、慎謀能斷」等口號做為因應，蔣介石還大罵中共：以鬥爭、屠殺、陰狠、毒化、滲透、顛覆、暴力為本質的盜匪集團。

現在的國民黨人，把蔣介石這些談話都忘光光了，爭相親中舔共、抱「盜匪集團」大腿。

10月25日，國民黨和中共在一個中國之下同慶光復之時，是否也在同慶「排我納匪案」通過、中華民國被迫退出聯合國？

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