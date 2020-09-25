胡，怎麼說》共機武嚇，促使「台灣命運共同體」更堅實！

胡文輝



8天7度，共機侵入台灣空域，以野蠻手段武嚇、逼降、促統，不過，台灣的軍心、士氣、民心非但沒有因而崩潰瓦解，反而在中共武嚇迫促下，「台灣命運共同體」更具體、更堅實！

因為，大多數台灣人民的感受就是，中共的企圖萬一得逞，台灣將被併吞、中華民國將淪亡，民主、自由、人權等等也全都沒了，2300多萬人將在中共一黨專政的鐵蹄踐踏下，連呻吟的自由都不能擁有。

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國軍展現堅強的戰力，站在守護台灣、捍衛國家的最前線，巡航台灣的空域、驅離入侵的共機，讓中共不敢進一步蠢動。他們對抗共軍挑釁的努力、貢獻、辛勞、功績、壓力，大家都看在眼裡、感同身受、休戚與共、無限關心。

小英總統視察澎湖時，特地到當地飲料店買150杯冬瓜檸檬，感謝店家也慰勞國軍168艦隊，為什麼獲得那麼多的迴響？因為那正是很多台灣人民想做、期望的事。為政之道無他，有心而已！總統兼三軍統帥以這個象徵性的舉動，與台灣命運共同體的人民一起，把保家衛國的國軍，放在心上最重要的位子。

澎湖海軍艦隊日前因臨時出任務，向店家取消88杯飲料訂單，但店家不生氣，表示體諒國軍辛勞，總統蔡英文（中）知情後也在前往澎湖視察的期間，特地親自到飲料店付錢，感謝店家也慰勞國軍。（資料照）

這150杯冬瓜檸檬，引起藍、白兩軍政客及網民的冷嘲熱諷，說是公關設計啦、只會做內宣啦，他們為何有此反應？原因就在他們自外於台灣命運共同體，對國軍無心、對台灣無心，甚至壞心、黑心，見不得台灣好！

一年多來，在香港反送中事件、中共祭出港版國安法的惡法暴力鎮壓港人的震撼下，尤其最近，具敵意的共機臨空威脅迫促下，台灣命運共同體快速形成，且更具體更堅實。那些對台灣沒心沒肝、自外於台灣的人是感受不到的，才會製造負能量去黑那150杯冬瓜檸檬，但是，隨即被絕大多數人民以10倍、100倍的暖流、正能量完勝壓過藍白製造的負能量。150杯冬瓜檸檬之爭，就是台灣命運共同體發揮力量具體而微的小小例子。

馬英九則不但自外於台灣，更拿中共的共機入侵武嚇來恫嚇台灣人民，先口出「首戰即終戰」的投降主義，威脅不了台灣人民，因台灣命運共同體具體更堅實，他促統之謀破碎，讓他急的機飛馬跳腳，這兩天變本加厲，喊出「千萬人頭落地」恫嚇台灣人民，根本成了中共當年恫嚇口號「血洗台灣」的新代言人！

馬英九根本成了中共當年恫嚇口號「血洗台灣」的新代言人！（資料照）

此人一生吃台灣、用台灣、在台灣當過8年總統、現在仍享受禮遇，卻見不得台灣好，企圖以恫嚇瓦解台灣防衛意志，替中共招降台灣，親中舔共無恥無極限，到無所不用其極的地步，馬對台灣已沒心、沒肝、沒肺，在該有心肝肺的地方，只剩下一個的「中國黑洞」，他正在做的事，就是把台灣推入中國黑洞，被黑洞吸盡、撕毀、吞併，民主、自由、人權、文化、語言、歷史...，全都屍骨無存！

台灣人民還要忍受他嗎？

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