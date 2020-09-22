胡，怎麼說》撕毀海峽中線，就是企圖併吞台灣、滅亡中華民國！

◎胡文輝

中國戰機5天來4度入侵台灣空域，飛越海峽中線，昨天中國外交部更聲稱「不存在所謂海峽中線」，統治中國的中共政權片面撕毀兩岸海峽中線默契，赤裸裸露出惡毒的企圖，就是要併吞台灣、滅亡中華民國！

中國外交部發言人汪文斌昨日指稱「不存在所謂的海峽中線。」（圖取自中國央視）

過去5天，共軍戰機4度侵門踏戶侵入台灣空域情況如下:

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17日，2架次共軍運8反潛機，侵入台灣西南角ADIZ（防空識別區）。

18日，2架共軍轟6、8架殲16、4架殲11、4架殲10，共計18架共軍轟炸機、戰鬥機，大舉侵擾台灣，其中12架次飛越海峽中線。

19日，2架共軍轟6、12架殲16、2架殲11、2架殲10、1架運8，共計19架軍機侵擾台灣空域，並飛越海峽中線。

21日，2架共軍運8反潛機侵入台灣西南角ADIZ。

共軍軍機侵擾台灣空域。圖為殲十六是共軍新一代多功能戰機。（資料照，取自網路）

台灣空軍健兒都升空警戒，並予以警告驅離，防空部隊也備妥飛彈防備共軍蠢動，以守護台灣的空域安全。

其實，以國軍的空軍戰機戰力，以及被稱為「世界上防空飛彈密度最高」的區域，如果共軍真敢蠢動襲擊台灣， 一旦開火，那些共軍戰機一下就清潔溜溜，將全部被擊落，再多幾倍戰機飛來，也不夠看。

不過，台灣的因應策略就是不求戰、不懼戰，「和平未到盡頭、絕不主動放棄和平」，因此，國軍健兒尤其是負責警告驅離的戰機飛官，「忍耐未到最後關頭、仍然要忍耐」，委屈、冷靜、大局為重，令人格外敬佩。

為了警告共軍不要升高挑釁，國軍已將「第一擊」定義為「自衛反擊權」，並對外宣示，展現捍衛國家的決心。

中國外交部發言人汪文斌昨天指稱，不存在所謂海峽中線。除了共軍戰機侵台武嚇，中國片面撕毀海峽中線默契，更是文攻配合再加緊對台進逼，赤裸裸的露出森森利牙，就是企圖以武力併吞台灣、滅亡中華民國。

中共的企圖如得逞，不論你是台灣派、中華民國派，全部都什麼都沒了，國家沒了、主權沒了、自由、民主、人權全都沒了，大家都要一起扺抗中共入侵併吞。

除非你自甘充當中共的走狗、舔共的爪牙，才會仍然在那大扯台灣後腿！

江啟臣，柯文哲，你及你們黨的選擇是什麼？

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