胡，怎麼說》歐陽娜娜紅歌風波，「中華民國派」尷尬了！

胡文輝

歐陽娜娜在中共十一國慶晚會上唱「我的祖國」紅歌，唱也唱了，央視播昨晚也播了，譴責當然譴責了，依法該怎麼辦就怎麼辦。倒是那些聲援歐陽娜娜的「中華民國派」尷尬了，其實你們有意無意的就這樣把中華民國丟進垃圾焚化爐！

中華民國派們，你們還知道「十一」是什麼日子嗎？71年前的今天，中華人民共和國中央政府在北京正式建立，同時宣告中華民國政府被取代、滅亡。這天是中華人民共和國國慶日，也是中華民國（在大陸）的淪亡日。

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中共安排歐陽娜娜上十一國慶晚會，演唱抗美援朝電影上甘嶺的紅歌「我的祖國」，央視字幕打出「歐陽娜娜 中國台灣」，看不出她的表演才藝有何特出，看的到是赤裸裸濃濃統戰味。

歐陽龍之女歐陽娜娜昨晚8點多在中國央視「中國夢、祖國頌—2020國慶特別節目」，與中國、香港藝人合唱開場曲「我的祖國」。（翻攝中國央視）

在中國派軍機天天侵擾中華民國台灣的時刻，找一、二個台灣出身，到中國賺錢的「中國藝人」歐陽娜娜、張韶涵，在十一晚會上演唱對台灣搞統戰，老實說，統戰效果不但零分還倒扣成負數。

她們唱也唱了，央視播也播了，台灣不會被這種低劣的統戰伎倆動搖分毫。

台灣各方的譴責、憤怒等等也都展現出來了，至於法律上該如何處理，該怎麼辦就怎麼辦，反正對一心一意在中國賺錢、對中共政權諂媚表忠惟恐不及的她們等，也如蚊子叮牛角般，不痛不癢。

那些援援歐陽娜娜的「中國派」政黨、政客、媒體、名嘴，本就認同中華人民共和國，十一就是他們的國慶，他們認定中華民國已滅亡了，中國人聲援中國藝人歐陽娜娜在十一國慶唱紅歌，不令人意外，他們的可惡之處在於「寄生中華民國台灣」，卻認要消滅中華民國的中華人民共和國為「祖國」，吃裡扒外，可惡加三級。

倒是那些聲援歐陽娜娜的「中華民國派」尷尬了！十一是中華人民共和國建政喜慶日，卻是中華民國國恥痛苦日，你們（像陳玉珍、趙少康等等）平時標舉捍衛中華民國，但是，對於出身中華民國的藝人在十一去慶祝對方國慶，在中華民國歷史傷口再砍一刀還灑鹽，你們不譴責她們還聲援她們，你們有意無意間，竟然就這樣把「中華民國」推進垃圾焚化爐！你們醜態畢露之後，露出的才是你們的真面目吧！

趙少康讚歐陽娜娜有如當年的鄧麗君，什麼叫顛倒是非、混淆黑白，這話就是了，除非（當年的）反共=（現在的）舔共，（當年的）反攻大陸=（現在的）被中共統一，趙少康那句話才能成立。以上那兩個等號（=）是趙少康的真心話吧！

鄧麗君（鄧麗君文教基金會/資料照）

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