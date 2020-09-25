法律歸法律》所以小孩子，到底可以買什麼？

依照法律規定，只要是滿 7 歲以上未滿 20 歲的人，且未婚，不管是小一生還是大二生，都是限制行為能力人，為了保護他們，原則上，他做什麼法律行為都要經過爸媽的許可。但凡事總有個例外！而那些例外究竟又是什麼呢？

黃俐菁

還記得上篇我們之前講過，只要是滿 7 歲以上未滿 20 歲的人，且未婚，不管是小一生還是大二生，都是限制行為能力人。

依照法律規定，為了保護他們，原則上，他做什麼法律行為都要經過爸媽的許可。

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但那些例外究竟是什麼，這一篇我們來更仔細看一下。

所以小孩子，到底可以買什麼？（圖片來源：https://www.irasutoya.com/）

情況一：日常生活所必需

從字面上應該不難理解，例如到 7-11 買水，就可以認定是日常生活所必需的買賣行為，所以這個買水的行為，不用特別經過爸媽同意才會有效。

但是，事實上，究竟是不是屬於日常生活所必需的行為，比大家想像的還要難以判定，社會生活型態隨著時間一直在轉變，判斷的標準也就會跟著一直改變。

再加上每個人情況不同，所以每一個行為都必須「個案判斷」，才能知道有沒有符合所謂的「日常生活所必需」。

例如買水當然是「日常生活所必需」，但如果是一杯 1000 元的水呢？

法院遇到這種案子時，通常是會以限制行為能力人的經濟能力是不是能夠負荷，以及是不是他平常生活必要的範圍來作判斷。

情況二：純獲法律上利益

這種狀況我們可以解讀成「只賺不賠」的時候。

而不是只從金錢上考量，而是從權利義務面，當只有單純獲得權利，沒有其他必須去做的事，也就沒有任何義務，才叫純獲法律上利益。

例如，過年拿紅包，如果只有單純獲得紅包錢的所有權，不需要幫忙大掃除、拜拜才能拿到，那就可以說是純獲法律上的利益。

例如，過年拿紅包，如果只有單純獲得紅包錢的所有權，不需要幫忙大掃除、拜拜才能拿到，那就可以說是純獲法律上的利益。（圖／陳佳蕙／資料照）

情況三：爸媽事前同意

爸媽已經允許限制行為人處分某筆財產時，或是允許他獨立營業時，處分那筆財產或是為了營業所做的行為，都不用得到爸媽同意才會有效。

例如，限制行為能力人在臉書社團經營網拍，如果這個營業的行為事前已經得到他爸媽同意，那麼日後他在網拍與所有買家進行的買賣行為，就會直接歸在他爸媽允許的範圍內。

這些買賣契約都不用再經過他爸媽同意，直接就地有效。

是不是很簡單呢？

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