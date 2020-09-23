菜市場政治學》「一起跑吧！哈姆太郎Khrap！」及泰國學運：在抗議活動中跳舞只是好玩？

泰國學生的快閃活動，除了透過歌詞表達對政府的不滿外，他們在看似嚴肅的抗議場合中，一起隨著音樂跳舞，只是一場充滿創意的嬉鬧嗎？從舞蹈研究的角度，當然不能簡單看待這種特殊的非暴力抗議活動。

◎李宗興／美國俄亥俄州立大學舞蹈研究博士

編按：泰國從二月份開始爆發大規模學生運動，起因是受到年輕族群支持的「未來前進黨」被法院宣告解散，人們聚集抗議軍政府打壓異議人士，後來抗議運動因為新冠肺炎疫情爆發而被迫終止。七月時，因疫情趨緩、緊急狀態解除，學生運動再度捲土重來，遍地開花，希望能解散國會及修改由軍方制定的憲法。日前，學生團體更進一步發表政治改革的訴求宣言，而且這次是直指皇室。他們預告要在8/12重新集會。

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泰國憲政在東南亞是出了名的動盪。從1933年改為君主立憲後不到百年，已發生十來次政變，光21世紀以來就發生兩次政變以及數次政治危機。最為臺灣人所熟知的可能就是2008年到2014年黃衫軍與紅衫軍發動大規模抗議的對立，甚至引流血衝突的政治危機。由黃衫軍民眾所支持的軍方與傳統政治勢力，以及由紅衫軍民眾支持的農民與改革勢力，兩者之間的拉扯，成為21世紀泰國政治變動的最主要因素。

最為臺灣人所熟知的可能就是2008年到2014年黃衫軍與紅衫軍發動大規模抗議的對立，甚至引流血衝突的政治危機。（報社合成照，路透社）

從2014年泰國軍方政變並接管政府之後，總算在2017年頒佈了泰國的第二十部憲法，並在去年迎來新憲法下的第一次大選。這次大選中，由政黨得票比例，分配500席眾議院席次選出眾議員，眾議員再和軍方直接委任的250席參議院議員，共同選出總理，因此雖然參選的政黨眾多，但大致上還是延續了黃衫軍（支持軍方）、紅衫軍（反對軍人干政）兩大勢力。然而這次大選也爆出許多DQ爭議，例如最被看好有能力挑戰軍政府、廣受年輕人支持的未來前進黨卻在大選後，被法院以經費來源不當為由強制解散，原軍政府領導人、代表軍方勢力的人民國家力量黨的巴育叔叔（泰國人習慣暱稱其為ลุงตู่，意為Tu叔叔）順利當上新憲法下的第一位總理。未來前進黨的解散不僅沒有讓來自年輕世代的質疑消聲，更在特權造成的防疫破口與受疫情影響而低迷的經濟催化下，讓泰國的世代對立更加的惡化。

哈姆太郎的快閃抗議

近日，網路上出現了一段影片，影片中穿著制服的學生們，唱著歌詞改編自日本動畫「哈姆太郎」的主題曲。根據「泰譯聞」粉絲專頁說明，這段影片是來自於泰國明星高中學生的一段快閃抗議行動。在這影片中，可以聽見學生將原本歌詞改成「最好吃的東西…人民的稅金（解散國會）」，學生跟著節奏躍動，就像是在夜店的舞池一般。他們原地跳動，或往上揮動、或向下空敲，所有人隨著音樂的拍子，透過強烈的身體節奏感展現出強烈興奮的精力。根據「泰譯聞」的說明，這快閃活動來自於日本演唱會開始前播放的「一起跑吧！哈姆太郎」，許多歌迷聽到後，會一起繞著圈子跑，成為有趣又大家一起做的開場活動。

由เยาวชนปลดแอก Free Youth青年組織起義的抗議活動，從今年（2020） 7月18日開始在曼谷著名地標「民主紀念碑」，而後泰國多處開始響應。而上述影片中泰國明星高中學生的快閃活動，讓「一起跑吧！哈姆太郎」成為了這場多處開花的抗議主題曲。

泰國學生的快閃活動，除了透過歌詞表達對政府的不滿外，他們在看似嚴肅的抗議場合中，一起隨著音樂跳舞，只是一場充滿創意的嬉鬧嗎？無獨有偶，7月25日又有一群泰國跨性別大學生於民主紀念碑聚集抗議，影片中也看到三位泰國跨性別者站在高起的舞台上。唱著「划船歌」，並跟著強烈的節奏，做出頂出骨盆的舞蹈動作。除了一樣改歌詞倡議修改憲法外，主持人甚至邀請一旁戒備的警察們一起來跳。這個場面看起來更像是夜店中尋找娛樂的人們。這些場面，似乎和政治議題給人的嚴肅印象相當衝突。這些抗議活動中的「嬉鬧」舞蹈，只能是鬧劇一場嗎？

舞蹈作為抗議

從舞蹈研究的角度，當然不能簡單看待這種特殊的非暴力抗議活動。舞蹈理論學者Susan Leigh Foster就曾經寫過一篇〈抗議的編舞〉（Choreographies of Protest）。有別於傳統政治學將各種抗議場合中身體動作視為情緒性、非理性的舉動，Foster強調所有抗議場合中的活動，透過語言或是身體，不僅傳達了抗議者的理念倡議，同時達到和群體中其他人交流的功能。 Foster以1960年，黑人民權運動為例，當時幾位黑人大學生於北卡羅萊納州Greensboro市一間餐廳用餐，因為他們主動入座於限白人的區域而被當時白人服務生拒絕服務，這個事件引發了一連串美國非裔抗議種族分離政策與歧視的行動，其中便包含了「入座」（sit-in）行動，這些抗議者主動進入帶有種族歧視政策的餐廳坐下，就算被拒絕服務，也靜靜坐著，讓餐廳無法接待下一組客人。Foster認為，這種非暴力的抗議行動一方面干擾了歧視政策的施行，同時也反擊了美國白人視黑人為原始人、暴力、情緒化等等歧視。因此，這些刻意安排與選擇的肢體行動不僅傳達了抗議理念，同時也透過抗意者身體本身存在（如坐在餐廳限白人區），挑戰了被抗議的行為對象。因此，身體的行動成為了抗議中重要的一個工具。

“Stay together, stay tight. We do this every night.” The peaceful protestors for #BlackLivesMatter continues in Portland. pic.twitter.com/1IueiDUeXc — Amy Siskind （@Amy_Siskind） July 27, 2020

抗議中的身體政治

2020年上半，美國也發生大規模的抗議行動。明尼蘇達州白人警方對於黑人George Floyd 過度執法致死，引發了美國各州大規模的走上街頭行動，高舉「黑人命也是命」（Black Lives Matter）口號，不僅要求警隊再造（police reform），同時更要求改善對於黑人的種族歧視，尤其是這些歧視往往威脅到黑人的生命。雖然這次大規模且長時間的抗議行動出現了部分抗意者暴力與搶劫商家的行為，但當為數眾多的民眾自主走上街頭，雖然沒有如上述的特殊行動安排，卻也讓整個社會議題得到大量的關注與支持。例如奧瑞岡州波特蘭市的「黑人命也是命」遊行，一排的遊行者手勾著手，一起前行，即表現出理念的凝聚與相互支持。這些在街頭和平行走的抗議者，透過身體在公共空間的現身與行動，凝聚了社會對抗種族歧視的共識。

（路透社）

從這個角度出發，泰國曼谷高中生與大學學生在抗議活動中的舞蹈，又具有什麼樣的意義呢？首先，最重要的就是表達與執政者的世代差異。高中生以日本動畫「哈姆太郎」主題曲為表達方式，不僅延續了年初時萬人響應的路跑抗議活動中，「一起跑」成為抗議理念的理念聚集，同時也凸顯了泰國年輕世代的集體認同。「哈姆太郎」動畫於2000年在日本推出，之後傳播至東亞及東南亞其他地區，對於這些高中生來說，是所處世代的共同記憶，執政的世代們很可能完全沒有聽過，因此，當抗議的民眾一起唱著哈姆太郎主題曲，並凸顯了世代差異，表達「你們不懂我們年輕人」的想法 （注意！這裡都是用集體代名詞哦！）。同時，高中生們隨著歌曲奮力的上下躍動、揮動雙手，也傳達出年紀輕輕、參與政治抗議活動的興奮與期待，訴說著「我們是有活力的年輕人，我們期待改變，所以我們參與！」。另一方面，跨性別大學生帶有性意味的頂下體動作，就如同英文中Fxxx字一般，表達出對政府的不滿，同時他們時而婀娜擺動、時而用力頂撞，挑戰了性別二分的想像，對比於充滿「軍人」陽剛形象與父權體制，傳達出「我Fxxx你的軍人干政」的意含。這兩個例子，皆突顯出抗議群眾的集體認同與執政者的不同，並表現出無所畏懼的興奮之情，呼應的這次Free Youth組織提出的抗議訴求：反對軍人干政、停止恐嚇人民、制訂新憲法。 更顯著的效果是，在這個社群媒體成為重要資訊傳遞的管道，這些年輕抗議者的行動，成為社群媒體的焦點，讓抗議的理念不僅在現實的公共空間展現，更透過虛擬的網路空間，快速且大量的傳遞給他人。

政治抗議的場合一定要是嚴肅的嗎？泰國曼谷年輕人用不同的身體表達方式，凸顯了對於政治的不同想像，正是這個不同想像，挑戰了長輩世代的執政合法性。這些場合中的肢體表達，不僅是一場嬉鬧，它們跟寫在字版上的語言一樣，大聲而有力的說出了自身理念。因此，抗議中的所有舉動，都具有「傳達」的功能，不同的人選用不同的傳達方式，達到凝聚與傳達理念的社會功能。身體的表達，和文字、口語的表達同等理性而重要。

本文經授權轉載自菜市場政治學 「一起跑吧！哈姆太郎Khrap！」及泰國學運：在抗議活動中跳舞只是好玩？

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