自由開講》兩岸論述仍走不出馬英九陰影的國民黨

劉欽陞

近日，國民黨主席江啟臣準備舉行黨內改革會議。根據媒體資訊，曾是馬政府兩岸政策核心的成員表示，「國民黨應該好好把握及運用馬執政8年所奠定的兩岸基礎及資產；否則，若一味地揚棄自我核心價值......如此的國民黨不如乾脆解散算了。」

馬英九近期也在黨內座談表示：「過去在『九二共識』基礎上，台灣抓著『各表』，對岸抓著『一中』，現在除了要抓住『各表』，也可以支持『一中』，因為我們的憲法就是『一中』，可以解釋得通，否則台灣會很難撐下去，但我們也要鄭重要求對岸不能丟掉『各表』，否則『九二共識』就無法再共識下去。」

江啟臣附和說：「國民黨過去對『九二共識』論述沒有強化『各表』，以及澄清『九二共識』不是『一國兩制』，才會被扭曲抹紅，另外在香港反送中事件上，也沒有清楚表達立場，才會變成親中舔共。」

立法委員、國民黨主席江啟臣（左）與前總統馬英九（右）。（資料照）

從這些人的論述當中，我們可以清楚看到，國民黨至今依然走不出2014年大敗時期的陰影，最可怕的是馬英九，一個明明其兩岸路線已在兩次總統大選被否定的人，竟然還能對國民黨的兩岸政策比手畫腳。

先論馬英九兩岸路線的迷思。馬英九至今口口聲聲說，九二共識包含一中各表，但事實上馬英九在習近平面前卻噤聲不言。2015年馬習會，馬英九是說：「鞏固『九二共識』，維持和平現狀。海峽兩岸在1992年11月就『一個中國』原則達成的共識，簡稱『九二共識』。」馬英九連在習近平面前都說不出一中各表，當然中國也不必買這個帳。根據新聞，國台辦發言人馬曉光在例行記者會上說，1992年11月，海協會與海基會達成了各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，這就是「九二共識」。

從上述資訊可得知，馬英九至今堅持的是虛幻又錯誤的一條路線，而國民黨執意往那走，根本會是自尋死路。兩岸現狀其本質就是國與國關係，中國拒絕接受一中各表，理由很簡單，就是怕成為兩國論，而國民黨卻連承認兩岸現狀的基本事實勇氣都沒有。

馬英九路線的危險是在，他心中念茲在茲的只有中國，把台灣帶進了一個除了中國市場之外，甚麼也看不見的險境裡。在318學運之後，這些事情都已被大家看破，國民黨執政下來的台灣自我限縮，寒蟬效應已讓人民不耐，卻只有馬英九還在九二共識的糖衣毒藥內醉生夢死。

但更讓人起疑的是，難道國民黨現任江主席，連自家黨內的兩岸路線都不能拍板嗎？明明知道國民黨現在問題是不敢反共、只會舔共，卻找已被認為是舔共代言人的馬英九談兩岸，一點都不高明。若國民黨的兩岸路線走不出馬英九困境，成為新黨2.0將是遲早的事。

（政治觀察者）

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