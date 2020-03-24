自由開講》江啟臣的關鍵表態證明國民黨就是親中政黨

張柏倫

被喻為國民黨「青年世代代表」的江啟臣，日前接受節目專訪時表示，「自己是台灣人也是中國人，對國民黨來講，中國就是中華民國！」表態自己友中的立場，而此舉也讓國台辦旗下的「中國台灣網」18日發出評論表示「不錯的開始！」。

國民黨主席表態親中，早已屢見不鮮、見怪不怪，但江啟臣這次的言論「卻有其特殊意涵」，和過往國民黨親中政客的表態不盡相同。

首先，江啟臣在補選前，在國民黨內被視為親美派，而江在當選國民黨主席後，中國國台辦並未依循過往的慣例發賀電給當選國民黨主席的江啟臣。

反倒是AIT發文祝賀江主席時表示，「國民黨有著支持更緊密美台關係的悠久傳統，我們期待在江主席的領導之下共同追求這項目標，並促進彼此的許多共同價值和利益。」

這段AIT不常見的賀詞，除了故意挑選在國台辦拒絕向江啟臣表態的時機，更故意不稱呼「國民黨」的全名，省略了「中國」兩字，目的就是為了逼迫江啟臣表態，了解江啟臣領導的國民黨在中美之間究竟會做出什麼選擇。

國民黨主席江啟臣。（資料照）

國民黨的政客卻「總是讓人失望」。無論是馬英九、洪秀柱、吳敦義、韓國瑜還是現在的黨主席江啟臣，在民主自由與獨裁威權間，永遠都選擇和威權站在一起。但江啟臣這次親中的表態時機，卻是美中之間的關係呈現異常緊張的時刻。

從美中貿易大戰開始，美國早已不耐於「以不正方法」挑戰美國霸權地位之中國。於是美國政府除了對中國在西藏、新疆的人權問題窮追不捨，美國財政部長姆努欽（Mnuchin）更在川普的指示下，將中國直接定為匯率操縱國，準備要在經濟上對中國予以制裁。

近來，美國更介入中國對台灣的武力恐嚇與霸凌，2月9日、10日，解放軍軍機編隊，藉「遠海長訓」之名滋擾我外圍空域，更有戰機在2月10日一度踰越海峽中線。對此，美軍隔日也派遣MC-130J軍機及2架B-52轟炸機自台灣東部空域由北向南飛行予以反制。

無獨有偶，AIT主席莫健表示，「台海正面臨爆發軍事衝突的高度風險，台灣有必要全面備戰，而且最好要馬上做，才能因應最壞的突發情況。」在莫健發表完談話的沒幾天，美國海軍第7艦隊23日在臉書發文指出，該艦隊該艦隊「伯克級」（Arleigh Burke）貝瑞號驅逐艦（USS Barry DDG-52）在南海進行實彈射擊演習，並執行作戰訊息中心操演，這應該是美軍首次在南海，也就是「中共的大門口」進行飛彈實射。

由此可知，美軍這次飛彈實射的重要性及敏感程度，當然不同於過去的演習，就此可以得知「中美關係的惡化」及「台美關係的緊密」。

因此筆者才會認為，江啟臣這次對「中美之爭的表態」和以往過去國民黨政客的表態，完全無法比擬，因為此刻中台的情勢嚴峻，而台美也是史無前例的友好。

在這樣的極端情境下，江啟臣主席的選擇當然就是至關重要，過去江啟臣可能還會因為其留學美國的背景被歸類為親美派，但此刻看來，江主席卻是不折不扣的「親中派」。

台灣人民不要再對國民黨抱持著不切實際的幻想，國民黨內部從來沒有「親美、親中」的路線之爭，因為縱使擁有親美背景，只要當選了國民黨主席、成為國民黨的決策者，因為國民黨內部的結構組成、中共滲透等因素，在關鍵選擇時，國民黨內永遠都只會有親中這個選項！



（政治工作者）

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