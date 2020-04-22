自由開講》韓市長的最後衝一波

◎許瑞德

高雄市長韓國瑜從2018年開始了近兩年的政壇奇幻之旅，從賦閒在家的閒人、到了北農總經理、再到了高雄市長、國民黨總統候選人、更成為了現在即將在6月6號當天成為可能史上第一次被罷免成功的直轄市長，讓外界看到一個政治人物的興落盛衰，是可以如此快速地如漲潮般崛起，也能如退潮般消逝地如此快速，這是該感嘆選民的無情，還是自己的不長進？

2018年11月24號韓市長的潮流發威，挾帶著磅礡氣勢，以深植人心的庶民形象打動高雄市民的心，但這樣的感動卻沒有在高雄持續太久，韓市長在隔年（2019）代表國民黨爭奪2020的總統大位，給出的說法卻只是因為不得已的天命使然？這實在傷透了高雄人的心，也讓罷免韓導的熱度、聲浪竄高到極致！

雖然從1月11日投票結束後，韓導大多數時間都躲在鏡頭的背後，即使遭遇無法避免的露面，也多是非常低調、黯淡、不想被發現四地希望再在鏡頭前的時間儘速過去，面對即將到來的罷免投票，韓導不想面對，卻不能假裝沒有在發生。

近來，全國各縣市議會紛紛開議，台北市議會4/15、新北市議會5/15、桃園市議會3/6、台中市議會5/1、台南市議會4/30…開議，但卻只有高雄市議會的藍營黨團和議員，極力為了挽救韓導的罷免案，用盡所有的力氣，只為了不讓韓導到議會備詢台上去。所以藍營提議因應防疫、取消臨時會，各黨團依序表達意見後進行表決，最後32票贊成取消、3票反對，確定臨時會取消。對於這樣的結果，韓導表示，他非常希望進議會報告，但尊重議會的決定，但恐怕是臉上佯裝堅強，內心歡欣無比吧！說實話，進議會備詢，是一位地方縣市首長無可迴避的責任，如果韓導可以正面以對，反而是一個可以好好發揮的舞台，韓導卻窮盡手段、極力迴避，反倒喪失一個正面表現自己的大好機會。

最近韓導的表現，也隨著國防部敦睦艦隊磐石艦染疫事件，似乎微微找回選舉時的高調、浮誇的總統候選人風格與作風，想利用這個事件來起死回生，企圖救自己6月6日的罷免選舉投票「選情」。（資料照）

最近韓導的表現，也隨著國防部敦睦艦隊磐石艦染疫事件，似乎微微找回選舉時的高調、浮誇的總統候選人風格與作風，想利用這個事件來起死回生，企圖救自己6月6日的罷免選舉投票「選情」。相信這對韓導的內心的矛盾絕對存在，2018年韓導的內心是希望高雄市民一定要去投票，而且一定要投給韓國瑜，但如今，韓導卻是企求市民們不要去投票，當成沒有罷免投票這件事最好，可想而知這是對韓導內心是一種多麼巨大的煎熬。因為這都是對韓導的「信任投票」，過去大家是因為信任你會當選而投你票，現在卻是因為「信任」你會被罷免而投你票，這實在是天大的諷刺！

藉著國防部軍艦染疫事件，韓導現在正力求存在感與表現，想要利用這次軍艦染疫事件，來打一場「罷免逆轉勝」，但這樣的如意算盤卻從力求表現中的種種行徑，真實曝露高雄市政事務上的荒廢事實，路平、燈亮、水溝清的常態性事務似乎並不足以處理相關的疫情突發事件，此外，韓導也拋棄議會備詢這個重要平台，說明高雄市防疫的相關作為；反倒在處理相關疫調及對外發言上，讓人看到與其他縣市處理的極大落差；有人說，這樣是不是讓原本幾乎成功率可能99%的罷韓投票出現了重大變數，就像煮熟的鴨子也可能會飛？但台灣人民擁有高超的投票素質和驚人的判斷能力並不是蓋的，而且高雄市民的眼睛更是雪亮的，對於藍營所打的如意算盤和韓導的內心真意還會看不清嗎？

（時事觀察者）

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