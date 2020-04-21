自由開講》韓國瑜有心當中常委，卻連到市議會備詢都不願意嗎？

◎吳言之



日前，韓國瑜宣布將接任中國國民黨的指定中常委職務，接任理由是：「現在我的處境真是叫天天不應、叫地地不靈，希望將南方聲音傳到中央黨部，針對重大建設多幫助高雄。」韓國瑜此言誰會相信？一個連到議會備詢都不願意的市長，能在國民黨中常會為高雄市政發聲？他的目標是為了進攻一年後的黨主席職務吧！

韓國瑜日前宣布將接任國民黨的指定中常委職務，接任理由是：「現在我的處境真是叫天天不應、叫地地不靈，希望將南方聲音傳到中央黨部，針對重大建設多幫助高雄。」（資料照）

廣邀各泛藍縣市長出任中常委是新任國民黨主席江啟臣的想法，一度遭到藍營各地方首長婉拒，連國民黨前主席朱立倫都看不下去，他表示：「對地方首長來講，最大壓力是如何將地方市政做好，對於參與黨務，到底對市政工作是有幫忙的嗎？」顯見自家人都知道，要把縣市政做好，就應該在縣市長崗位上專心工作，而非跑去台北開中常會。韓國瑜的說詞禁不起自家人拆穿，何況韓國瑜面臨罷免危機，不好好工作，反而跑去台北當中常委，再一次吃碗內看碗外，結果恐怕很難樂觀。

要做好高雄市長，最基本的應該是到市議會備詢，但是韓國瑜做不到。高雄市議員康裕成指出：「經議會跨黨派28位議員提案要求開臨時會，今天下午15:30即將開程序委員會討論，但暫定的議程（草案）只有3天，而不是提案要求的10天；但重點在韓市長本人是否來議會報告？給質詢嗎？」

其實，要用心做好高雄市政，首要工作是說服高雄市議員通過市政府的市政計劃，再讓預算過關，否則一切都空談。但韓國瑜言行不一，竟反其道而行，可能為了避免自己的無心市政真面目再度被拆穿，即使中國國民黨在議會席次過半，正副議長都是自家人，韓國瑜依舊不給面子，執意躲在市府幕僚背後，始終沒有勇氣為自己的市政背書！

所謂要讓高雄聲音傳入台北政壇，因此要兼任中常委之言是邏輯不通的。韓國瑜經常缺席的行政院會才是為高雄市爭取建設和預算的重要場域，他卻神隱。但國民黨中常會是討論政黨例行性工作與重大政策目標的地方，最多就是讓他取暖而已。

韓國瑜接中常委可以爭取預算的話，根本就是唬爛，實際上是在爭取國民黨內部的權位還比較有人相信！

韓國瑜再不循規蹈矩，勇敢面對市議會的質詢，為自己保留最後一絲尊嚴，距離被高雄市民罷免就只差最後一哩路了！

（政治工作者）



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