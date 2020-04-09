自由開講》「貼近群眾」的韓國瑜曇花一現？韓始終都是國民黨思維

蕭樹德

罷韓在二階段37萬份連署核定下，確認以此高標成案，韓國瑜選擇以提訟「暫停罷免」，試圖凍結時間來作為對民眾的回應，此時選擇炒高對立聲勢的高調之舉是好是壞？輿論上正反兩極的效果，還有待最終投票驗證。

但可以確認的是，韓國瑜希望藉由高張力的仇恨動員，力拼基本盤過關，而非拿出誠意來回應民眾的質疑。

而此舉也將真正打破高雄市民最後的一絲容忍，韓國瑜不再是2018年曾被高雄民眾期待跳脫政黨包袱的韓國瑜，而是沒有擔當、依循傳統國民黨思維的韓國瑜。

韓國瑜在2018年試圖以非典型的政治人物形象，快人快語、更接近群眾的草根性，取代民進黨在高雄近20年的陳舊執政，背後原因除了「親民接地氣」、「對綠營執政厭倦」外，更是韓國瑜被期待跳脫政黨束縛的可能，也讓部分綠營支持者期盼高雄出現一位走出政黨框架的地方執政者。

高雄市長韓國瑜。（資料照）

信任越深，怨懟亦發深重，當以80餘萬票當選高雄市長後，韓國瑜沒有開始大舉兌現政策藍圖，而是挾其高人氣，希望立刻揮軍北返，這對於高雄人來說是莫大的羞辱。

這也印證2018九合一選前台灣政壇間的耳語：韓國瑜自始自終都希望回到台北，而非留在中南部深耕發展。這都種下韓國瑜作為高雄市長被罷免、總統大選中韓國瑜在高雄市慘敗的因果。

2020的韓國瑜所背負的是「落跑市長」這叛離民心的標籤，以及社會氛圍對於國民黨的不信任，韓國瑜在此時就已經遠離台灣群眾，暴露出傳統國民黨的思維。

或許「背叛民眾、叛離人心」這樣的詞彙太過於沈重，以「人民都看在眼裡」更能說明，2014、2016、2018，乃至於2020年選舉的結果中，可以清楚看到民眾對於投票擺盪與選擇的意象，台灣人用選票肯定最適合當下社會需要的人，2018的韓國瑜、柯文哲，2020的蔡英文總統與政黨支持度未成正比的選情，各別代表台灣民眾的不同選擇，逐步跨出黨派思考的界線，選出人民真正需要的政治人物。

隨著2020選舉開票日遠去、全球武漢肺炎疫情的緊繃，韓國瑜本應該有機會證明自己的能力，找回地方民眾信任。然而各種施政無作為，默許國民黨多數的議會無限期休會、回到仇恨動員的反罷免方式，甚至可能推出「罷免蔡英文」、「競選國民黨主席」的荒謬之舉，韓國瑜正在破壞他最後一丁點的信任度。

「跳脫政黨框架」、「勇敢回應民眾質疑」，那些曾經令人支持韓國瑜的重要元素，如同那些曾經被台灣人所汰除的國民黨政客話術，都只不過是空中樓閣而已。

（行銷企劃）

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