自由開講》武漢肺炎不是韓國瑜的遮羞布

吳言之

據報導，新台灣國策最新民調表示：「59.5%的高雄市民將在『罷免高雄市長韓國瑜』投下同意票，而69.7%的高雄市民表示罷免投票日那天會去投票，即便若武漢肺炎疫情加劇，仍有56.0%的高雄市民表示會去投票。」



按照最新數據結果：預估將有106萬4971票是同意罷免票，早就遠遠的超出罷韓所需的57萬423票門檻。然而，我們看到即便韓國瑜在高雄已成市民屈辱，人人望而罷之時，國民黨卻仍持續不斷的以武漢肺炎為題，試圖歪曲罷免的動機，實在讓人不齒！

新台灣國策智庫日前舉行高雄市長韓國瑜施政滿意度與「罷免案」評估記者會。（資料照）



根據新聞表示：「國民黨立委羅明才今在立院總質詢表示，目前舉國防疫情勢下，不宜進行罷免投票，希望行政院長蘇貞昌能出面表示停止罷韓。」還說疫情嚴重的話，應該要避免群聚投票云云。國民黨主席江啟臣也表示，要全力支持韓國瑜，前國民黨立委陳學聖更是早在羅明才之前就要求疫情當頭不要進行罷免活動。



國民黨這些人，全是中壯世代，卻無人能讀懂高雄人的心聲。陳學聖自己也曾想選高雄市長，這些人不思檢討韓國瑜的過往，只知無腦亂罵亂挺，這都是韓國瑜早晚會被逐出高雄的最佳助手。



退萬步言，疫情當頭是該減少人群聚集沒有錯，但這和投票與罷免之間是否有相關聯，仍有值得商榷之必要。因為我們很難確定武漢肺炎疫情會再延燒多久，波及多廣，傳播途徑又是否不會改變等。但高雄人想要罷免韓國瑜的心思以及怒意都是相對清楚與明確的。

從「即便若武漢肺炎疫情加劇，仍有56.0%的高雄市民表示會去投票」這樣的數據非常清晰可見，高雄人是對韓國瑜糟蹋高雄的過往感到難以忍受，一時片刻都不想讓韓國瑜多留在高雄市。



去年十二月，有數十萬人在高雄站出來表示對韓國瑜的不滿，沒想到韓國瑜竟將這些人通通諷之為躲在遮羞布後面的人。韓國瑜甚至還曾多次羞辱罷免人士的紀錄，甚至大言不慚的表示，乾脆自己連署算了。



國民黨這個政黨，從黨主席至立委乃至於縣市長，真的沒幾個政治思維正常的，也沒有人是認真去體察高雄市民意。國民黨根本不在乎台灣的武漢肺炎疫情，因為國民黨不只呼籲蘇貞昌撤換防疫大將陳時中，還多次在撤僑班機或是口罩等政策上，故意與中央政府唱反調，甚至主張刪除防疫經費。



我們必須呼籲國民黨諸公，武漢肺炎不是國民黨免於韓國瑜被罷免的遮羞布。若真要關心疫情，請就防疫的政策與經費做理性的思辨，而不是企圖圍魏救趙，阻撓高雄市民行使罷免權。這種論述方式，不只羞辱了高雄人的市民尊嚴，更凸顯國民黨的格局竟是如此不堪聞問，根本是自取其辱。

（政治工作者）

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