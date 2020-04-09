自由開講》請韓國瑜直球對決，勇敢的面對民意！

吳言之

據報載，高雄市長罷免案，第二階連署須要22萬8133人方能成案。在「wecare高雄」、「公民割草」等罷韓團體於3月9日將40萬6880份連署書送交高雄市選委會後，經過選委會與戶政事務所近1個月嚴格的查對並寄發2千多份連署書查詢單，終於完成查對工作。於4月7日由高雄市副市長兼高雄市選委會主委陳雄文公告剔除7%的連署書後，宣布罷免案成立。



沒想到隨後國民黨團彷若大夢初醒一般，開始提出各種怪招，意圖阻止罷免案進行，如此違逆民意的舉動，實在讓人難以忍受！

面臨罷免成案的高雄市長韓國瑜。（資料照）



罷免韓國瑜的理由，早已路人皆知，光是簽署第二階段罷免連署的人數達五十多萬人，幾乎和罷免同意票所需之門檻相當，甚至等於蔡英文在總統大選得票的一半，幾乎已經不必贅述韓國瑜讓高雄人引起的怒意有多麼大。更不用說罷免連署運作之際，韓國瑜多次用「林北等你」等方式羞辱罷免提案人。



爾後，當數十萬份連署書送達高雄市選委會之後，高雄市副市長陳雄文多次以極不中立的方式嚴格篩選，甚至還帶有恐嚇威脅的方式，把罷免核對書送到高雄市民的家中信箱，等於是半強迫的方式讓連署人的身分在家人間曝光。這樣的過分做法早已逾越正常公務機關的合理作為，甚至讓人又再度回想起國民黨戒嚴時期的種種手段。在這樣威逼恐嚇下，甚至明明經過罷韓團體嚴格篩選出品質最佳的四十萬份連署書，還可以遭到高雄市選委會嚴格剔除7%之多的數目。但這樣行政不中立的做法，依然難抵高雄市民龐大的怒意，罷免二階通過，罷免投票箭在弦上，已是鐵一般的事實。



然而，韓國瑜陣營不知悔改，毫無羞恥之心，竟然在罷免宣告通過之際，同步在高雄市議會以動用警察權的方式，阻撓民進黨市議員要求開議，阻擋代議士問政，其心可議，無恥護航高雄市長免受人民監督更是讓人作嘔！國民黨癡心妄想的是：只要高雄市議會不開議，罷免所需的經費就會沒有著落，如此一來就可躲過高雄市民憤怒的罷免。



但我們要提醒韓國瑜陣營，出再多怪招都為時過晚了，當初不要落跑參選總統，好好專心高雄市政，好好了解市民需求，認真在議會備詢，又豈會有今日的罷免呢？現在出來指控罷韓團體都偷跑連署，這麼荒謬的招術，如果正當性十足，又怎麼會拖到現在才提出呢？

奉勸韓國瑜，好好專心面對罷免投票案，不要再用各種技術性手段阻撓，這樣不只是羞辱自己格調，更是加速自己遭到高雄市民罷免的命運。

（政治工作者）

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