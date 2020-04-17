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政治的日常》令人失望的政黨輪替（二）：菅直人內閣

市民運動出身的人當上總理，這是日本史上的第一次。「打造最小不幸的社會」是菅直人的理想，大家對這位出身民間、清廉自持的首相充滿期待，也希望他做出一番不同光景的事業。不過現實很殘酷，太過理想的人，常常都難以通過考驗。
作者： 李拓梓
2020-04-17 15:47
 | 2020-04-17 15:47
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李拓梓

續上篇

鳩山辭去首相職務後，民主黨陷入重大內鬥，被東京特搜部弄得灰頭土臉，但最後全身而退的小澤一郎，和最討厭小澤的菅直人出馬挑戰黨首職務，兩人透過一場又一場的演講爭取民眾支持，由於前一年的政黨輪替被視為「平成維新」，現在的民主黨內戰就變成了「西南戰爭」。小澤一郎的盟友是鳩山由紀夫和羽田孜，菅直人則有黨內中壯世代前原誠司、野田佳彥、岡田克也和蓮舫等人的支持。儘管小澤在國會的實力較強，但最後還是因為名聲太差，在黨員、黨友投票中落馬，由菅直人出任首相。

和鳩山華麗的家世相比，菅直人的出身完全不同。他是中產階級家庭出身，祖父是醫生、父親在大公司上班，都和政治無涉。菅直人年輕時就幫社會黨的著名女性主義鬥士市川房枝競選過，市川是日本女性投票權的重要推手，當時市川已經八十一歲，打著反對田中角榮金權政治的旗號當選，那是1971年，菅直人二十七歲，看著偶像當選，心中想著「有為者亦若是」。

後來菅直人不僅從事市民運動，更多次參選，經歷三度落選，終於在1980年當選眾議員。菅直人曾經在自民、社民聯合執政時期，擔任橋本龍太郎內閣的厚生大臣，當時形象不錯，最有名的就是針對八十年代因為厚生省隱瞞醫療疏失，造成有患者因為輸血感染愛滋病的「愛滋病藥害事件」，菅直人不僅主動調查，公布文件，還向因此受感然的市民謝罪，輿論確實感到這位大臣不一樣。

鳩山辭去首相職務後，民主黨陷入重大內鬥，最後由菅直人出任首相。（圖：網路）

不過他也出過包，當時因為一起食物中毒事件，菅直人在沒有明確證據的狀況下，懷疑是蘿蔔纓有問題，讓當時的蘿蔔纓價格崩盤，引發農民抗議。菅直人只好自己出來吃了兩次蘿蔔纓來證明食物安全，這種故事在政治圈時有所聞，常常會作為「有幾分證據說幾分話」的基本教材。

菅直人的太太菅伸子是他的表姐，比他長一歲。當年兩人不顧家人反對，愛得死去活來最後結婚，算是政壇佳話。不過菅直人有一次被抓包跟女秘書在飯店住了一夜，後來還是靠著引述老婆一句惡評「你和她過了一夜，但沒有關係」，救了他的政治生涯一命，繼續在政壇生存下來。

市民運動出身的人當上總理，這是日本史上的第一次。「打造最小不幸的社會」是菅直人的理想，大家對這位出身民間、清廉自持的首相充滿期待，也希望他做出一番不同光景的事業。不過現實很殘酷，太過理想的人，往往都難以通過考驗。菅直人首先遇到的是前首相鳩山的「友愛」、「東亞共同體」與中國親善的「獨自外交」政策，被中國測試底線。

幾艘保釣船在釣魚台附近活動，和日方發生衝突，中國船長遭到日方逮捕。釣魚台問題事涉中日台敏感神經，菅直人雖然表態質疑中方挑釁，但在不影響中日關係的大前提下，中國籍的船長還是被釋放。右派當然針對民主黨政府的軟弱大做文章，認為民主黨不僅缺乏和中國溝通的管道，只會一味屈服，更因為對美疏離，而造成自己進退兩難，獨自面對中國挑釁的處境。

菅直人與太太菅伸子。（AFP）

接著，是2011年一月，政壇「九命怪貓」小澤一郎因為「陸山會」資金不明事件，遭到東京地檢署強制起訴。儘管後來的調查中，發現東京地檢署捏造證據，欲加之罪於小澤，因此讓小澤獲判無罪。但在真相未明前，整個調查的過程都讓「惡人小澤」的形象再一次重創民主黨。

討厭小澤的菅直人等人，雖然把小澤停權六個月，但仍然被外界認為處分過輕。當初黨魁競選時的矛盾，這時顯得隨時有爆發危險，實力強大的「小澤軍團」動向不明，小澤本人也像事不關己一樣，評論菅內閣可能要在三月就得解散國會改選，透露著鹿死誰手還不曉得的意味，日本政局再一次陷入了鬥爭泥沼。

不過，政治大戲還沒有開始，壓垮菅內閣的，竟然不是一根小小的稻草，而是排山倒海而來的海嘯。

2011年三月十一日，東日本發生大地震，隨即引發海嘯，整個北關東、東北地區靠太平洋的海岸都被海嘯淹沒。這是1995年阪神大震災以來最嚴重的災情，死亡或失蹤者18434人、房屋全倒半倒402699戶、被害總額高達16-25兆日圓，相當於國家總預算的四分之一。

而且禍不單行，福島核電廠居然因為海嘯的關係爐心融解，造成難以收拾的核災。全世界都看見福島核電廠爆炸的樣子，輻射污染不僅影響了好幾個縣市，更讓福島當地的民眾被迫撤離，無家可歸，日本電力官僚長期強調的「安全神話」這下也破滅了。

更大的問題是整個災變當中，政府的角色幾乎消失，左支右絀，指揮不了官僚，又做不了重要決定，還發生過自衛隊拒絕支援福島，和首相互相以「被騙」和「怕死」怒斥的鬧劇。整個震災中，除了官房長官枝野幸男每天穿著工作服，幾乎過勞死的跟國民報告災變情況及應變措施外，政府到底做了什麼，大家顯然很不滿意。這樣的不滿意顯示在民調上，讓菅直人的支持度墜入谷底。

最後壓垮菅內閣的，是排山倒海而來的海嘯。（REUTERS）

甚且，因為災變之故，早先勉強上路的高速公路免費、兒童青少年津貼要不然取消、要不然縮水，整個民主黨執政的改革全部歸零，就連「政治主導」也在核災當中變成被東電的官僚牽著鼻子走。

現在沒有人要鬥爭菅直人了，但是他的處境比被小澤鬥垮還慘。六月份時，在野黨提出不信任案，菅直人還打算放手一搏，以終結核電為議題，希望在國會改選中獲勝突破僵局。不過菅直人最大的罩門，其實在同黨政敵鳩山由紀夫和小澤一郎的態度，他們如果表態支持不信任案，不僅菅直人要垮台，國會勢力勢必重組。

由於民主黨支持不不佳，菅直人和前首相鳩山由紀夫說好幾個條件，不破壞民主黨、不把政權交給自民黨、重建的階段性任務完成，他就辭職。但什麼時候是階段性任務完成，他並沒有給予明確時間。這件事也讓對於階段性任務認知不同的鳩山，在菅直人先出底牌，表示會等到「爐心冷卻」才是時候時，大喊「被騙」。最終是小澤一郎給菅直人打電話下了通牒，才讓菅決定在九月辭職。可以說菅直人是被鳩山和小澤聯合在野黨逼著辭職，因此下台時幾乎是鬥志全失。

菅直人下台後，繼續市民運動的性格，投入推動非核家園。只是做為日本空前災變時期的首相，菅直人的表現實在不太好，因此在運動中也失去了公信力，經常被質疑。正如他以毒舌著名的太太菅伸子的著作《你當首相，日本究竟改變了什麼？》那般，菅直人沒有給人留下什麼印象，大家記得的他，要不是災變時無能應付的首相，不然就是那個當年為了藥害事件謝罪、誤會蘿蔔纓的莽撞厚生大臣。

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