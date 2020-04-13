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政治的日常》令人失望的政黨輪替（一）：鳩山由紀夫內閣

2009年8月，民主黨以單一政黨之姿狂勝，日本輿論以當時正在拍攝，即將在次年登場的眾所矚目大河劇《龍馬傳》為背景，稱這場政黨輪替是「第三次開國」。無巧不巧，引領這場風騷的不是別人，正是當年建立「五五年體制」的鳩山一郎孫子鳩山由紀夫。
作者： 李拓梓
2020-04-13 15:50
 | 2020-04-13 15:50
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李拓梓

續上篇

2009年八月，民主黨在眾議院大選中取得308席，可說是壓倒性勝利。這是日本政治史上的重大里程碑，從鳩山一郎整合保守政黨，以自民黨領銜「五五年體制」多年後，日本第一次有非自民黨的單一政黨過半執政。

儘管1993年有一次政黨輪替經驗，但當時是理念完全迥異的「八頭馬車」八黨聯合執政，可以說是臨時湊合，這一次民主黨以單一政黨之姿狂勝，日本輿論以當時正在拍攝，即將在次年登場的眾所矚目大河劇《龍馬傳》為背景，稱這場政黨輪替是「第三次開國」。無巧不巧，引領這場風騷的不是別人，正是當年建立「五五年體制」的鳩山一郎孫子鳩山由紀夫。

鳩山由紀夫畢業自東京大學工學院，曾經在史丹佛大學唸工程。他和寶塚出身的妻子鳩山幸認識時，鳩山幸是已婚身份。兩人苦戀許久，最後終於共組家庭，也成為當時政壇的八卦之一。鳩山的父親威一郎有兩個兒子，由紀夫是哥哥，個性活潑，缺點是經常一時氣氛到了，就信口開河，亂承諾一些事情，或者亂說一些「看不出官僚對人民有愛」之類的話語，因此有著「宇宙人」（外星人）的綽號。弟弟鳩山邦夫是父親重點栽培的對象，他在福岡競選，因為那裡是外公普利司通輪胎的老闆石橋正二郎的出身地。

1986年，本來在當大學教授的鳩山由紀夫參與選舉，是被發配到遙遠的北海道第四選區開疆闢土，鳩山家和空降的空之、胆振、日高選區的關係，其實只有一座沒什麼人跡的農場。那一年，鳩山一家三傑都出任國會議員，成為政壇一時的熱門話題。

鳩山由紀夫個性活潑，缺點是經常一時氣氛到了，就信口開河，亂承諾一些事情，或者亂說一些「看不出官僚對人民有愛」之類的話語，因此有著「宇宙人」（外星人）的綽號。（REUTERS）

鳩山由紀夫比弟弟晚了十年從政，理當要爬得比較慢，但不久他就挾著家世威名，出任北海道開發政務次官，成為自民黨內的重點培養對象。只是後來的政治發展，兄弟兩人各自登山，邦夫留在自民黨，由紀夫則很早就和「政壇破壞王」小澤一郎脫黨並結盟，後來自民黨的麻生政權發生「鳩山之亂」，兄弟兩人聯手重創自民黨，也傳為政壇一時話題。

2009年，鳩山由紀夫帶領民主黨以「Change」、「國民生活第一」等漂亮口號擊敗自民黨，為了執政而規劃的「政權公約」成為他必須實踐的政策。兒童青少年津貼、大學學費減免、高速公路免收過路費等政策，成為當務之急。問題是當時的日本經濟正飽受次貸風暴影響，振興疲軟、復甦遙遙無期，這些政策若要實現，只能靠大量舉債。

雖然選舉時喊著「政治主導」，要「終結官僚決策」才有擔當，但官僚回報來的各種不利訊息，讓鳩山對於是否要強硬推動「政權公約」有點猶豫，然而他的盟友小澤一郎非常堅持，小澤認為政治家要有擔當，答應的事情就必須去做，不然政權必然失去人民的信任，幾經討論，在大幅舉債的狀況下，高速公路免費、兒童青少年津貼的政策終究還是勉強上路。

問題是小澤自己也有很多煩惱，檢察署三番兩次針對小澤的政治獻金查辦，甚至以「西松建設」一案，逮捕小澤的秘書，小澤被迫辭去民主黨代表（主席）職務，已經讓小澤和總理寶座擦身而過，也才有鳩山的機會。現在鳩山要把這位戰友擺上什麼位置，也成為媒體關注的焦點，不過，小澤最後並沒有在內閣任職，僅擔任民主黨幹事長。

2009年，鳩山由紀夫帶領民主黨以「Change」、「國民生活第一」等漂亮口號擊敗自民黨。（AFP）

但小澤是勝選大功臣，光是他手上掌握的民主黨議員席次，就達到一百多席，「小澤軍團」絕對是民主黨內最大派系。問題是小澤的敵人不少，民主黨內的另一位重量級人物菅直人就很討厭小澤，因此鳩山努力平衡了菅和小澤的力量，以「三頭馬車」（トロイカtroika）體制駕馭這個看起來很強大，其實很脆弱的民主黨政權。

小澤到底有多重要？看訪問中國的陣仗就知道。和自民黨的保守親美路線不同，民主黨政權走的是擺脫美國壓力的「獨自外交」的路線，他們主張東亞各國應該以「東亞共同體」為目標，更加「友愛」親善，建立信賴關係，使「戰略互惠」更有內涵，因此強化了對中國、韓國的往來互動。當時中國已經超越日本，成為世界第二大經濟體，全世界的氣氛都親中，日本當然也不例外。

鳩山親自訪問中國，日中兩國為了樣板劇《紅燈記》裡面的混帳日本憲兵隊長叫做「鳩山」，還討論了半天，最後以維持原名不改，但中宣部要求今後不許再用「鳩山」做反派人物名字作收。鳩山回國不久，小澤一郎也跟著訪問中國，中國以超大陣仗歡迎小澤和「小澤軍團」來訪，也有意無意的挑動小澤和鳩山之間的關係，和民主黨內部的矛盾，右翼輿論則批評民主黨政權「媚中」，也引發了後來日本國內一系列對中國關係的討論。

鳩山這麼堅持「獨自外交」的路線，最不開心的當然是美國人。尤其鳩山針對屢屢引發爭議的「普天間基地」遷移事件的表現，也讓檯面下的反鳩山力量逐漸集結。

「普天間基地」離沖繩宜野灣市區不遠，由於部署了可以垂直、水平起降，但失事率偏高的魚鷹式運輸機，被認為是「世界上最危險」的機場，鳩山發下豪語，一定會讓普天間搬走，但卻遲遲提不出方案，甚至在和美國總統歐巴馬見面時，提到普天間的事情，只說了「Trust me」卻沒有再進一步說明，不僅國內質疑，美國政府也對普天間遷移一事感到相當憂慮。

事實上，美日之間長期有菁英官僚組成的「美日聯合委員會」順暢溝通，鳩山政權的「政治決策」一說，早已讓官僚心生芥蒂。2010年四月六日晚上，鳩山把防衛省、外務省的重要官僚找到官邸，透露了想要把基地遷到鹿兒島、德之島的建議，據鳩山回憶，當晚有宴請大家喝一杯，酒酣耳熱、相談甚歡，大家表現得很有幹勁，也都答應會保密開始和美方進行協調。

只是四月七日早上，鳩山的構想在《朝日新聞》的頭版鉅細靡遺的被寫出來，引發強烈的媒體效果，鹿兒島和德之島也隨之民怨沸騰，鳩山可以說是灰頭土臉。想當然爾，這不僅是官僚的反叛，更可能是美方的授意。

鳩山想要把基地遷到鹿兒島、德之島的構想在《朝日新聞》的頭版鉅細靡遺的被寫出來，引發強烈的媒體效果，鹿兒島和德之島也隨之民怨沸騰。（AFP）

不僅如此，這時候東京特搜部再次發威，「西松建設」案查到鳩山由紀夫也有一腿，秘書被逮捕，鳩山說自己不知情。過去鳩山批評自民黨政治人物不負責任，什麼都說是秘書的責任，現在換自民黨回來挖苦他「不是老闆該負責嗎？怎麼什麼都秘書的責任？」

儘管最後案情僅止於秘書，小澤和鳩山都沒事，但特搜部大張旗鼓、媒體連日報導，小澤的「惡人」形象根深蒂固，鳩山再一次變成當年小澤身邊的細川護熙那種配角，民主黨政權支持度遭到重創。再加上普天間的問題，和大量舉債被抨擊是「政策買票」，民主黨「不負責任」的形象開始流傳，鳩山信口開河的「外星人」形象也變得難以扭轉。

最後鳩山決定辭去總理職務，民主黨執政的短暫蜜月期，以和官僚、國民、輿論肝膽俱裂作收。已故的首相中曾根康弘曾經揶揄鳩山是霜淇淋，雖然甜美，但一下就融化了，似乎也可以作為鳩山由紀夫政權的經典詮釋。

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