政治的日常》後小泉時代（三）：麻生太郎內閣

麻生接掌總理，低姿態上場，被認為是自民黨爭取民意的最後武器。不過，就在自民黨總裁選舉如火如荼之時，美國的雷曼兄弟公司宣布倒閉，全球金融陷入困境。本來想要放手改革的麻生，光收拾全球經濟大亂局就弄得手忙腳亂，幾度大規模的紓困，仍然沒辦法阻止日本經濟嚴重的衰退。

李拓梓

續上篇

福田康夫因為無法解決「泥巴國會」問題而辭職，接下首相這燙手山芋職務的，是四度參選自民黨總裁的麻生太郎。麻生在2008年9月22日這天當選自民黨總裁並接任總理，這一天也是他的外公吉田茂130歲冥誕，算是個歷史的巧合。

麻生的家世超華麗，他父親的家族是九州超大財閥，經營碳礦事業，曾祖父是貴族院議員、祖父娶了大財閥加納家的女兒、父親是眾議院議員。麻生的外祖父是戰後日本的關鍵人物吉田茂，他自己的太太是前首相鈴木善幸的女兒，還有一個妹妹嫁給明仁上皇的堂弟三笠宮寬仁親王。

他畢業自皇族名門學校學習院大學，不過聽說年輕時不是很愛讀書，喜歡玩射擊、看漫畫，成績似乎並不怎麼樣。1976年他當選飛靶射擊國家代表隊，代表日本參與蒙特婁奧運，最後排名41，算是表現不佳的末段班。接掌了父親的地盤，成為政治家之後，麻生領導一個小派系，幾度爭取自民黨總裁都不順利，2007年和福田康夫選的那一次，自民黨內還形成了「麻生包圍網」，要阻擋麻生更上一層樓。

福田康夫因為無法解決「泥巴國會」問題而辭職，接下首相這燙手山芋職務的，是四度參選自民黨總裁的麻生太郎。（AFP）

麻生雖然畢業自名校，但他個性率直，不是一個重視繁文縟節、惺惺作態的人，他有一次被媒體拍到在高速公路休息站著吃冰棒，豪邁的樣子讓人發笑。他也是日本政壇有名的口無遮攔之人，最近因為武漢肺炎肆虐，麻生以副首相身份在參議院詢答時，連珠砲般批評WHO聽命於中國，根本就該改名CHO，又讚揚台灣是疫情中表現最好的國家，最後還倒打中國一把說他講台灣是國家，中國一定又要很生氣，引起全場一陣笑聲，在台灣廣為流傳。

其實他的「毒舌」並非第一次，安倍第一次內閣期間他擔任外相，曾經說過日本米和中國米的差別，連阿茲海默症都分辨得出來這樣的話。後來也曾經在別的場合評論年金，說了一些類似老人怎麼不快點死掉之類的話，被媒體認為是失言。麻生的毒舌，和外公吉田茂頗有相似之處，吉田曾經在1953年的國會詢答中，以「混蛋東西」答詢在野的社會黨質詢，引發軒然大波、最後還引發國會解散，世稱「混蛋解散」。因此媒體對麻生愛毒舌的習慣，也總是用放大鏡檢視。

麻生很喜歡看漫畫，據說唸書時每天都沈迷漫畫，連在美國遊學時都要家裡寄最新的漫畫給他看，號稱一天可以看十本漫畫。他曾經在機場候機室中，被拍到在翻當時很紅的「薔薇少女」系列漫畫，因此被御宅族封為「薔薇麻生」、「麻生漫畫太郎」。但由於他在政壇毀譽參半，愛看漫畫一事也曾經被動畫大師宮崎駿嚴厲批評，認為麻生只是把漫畫當作個人宣傳工具，這種嗜好應該是私人的事情。宮崎的評論見仁見智，但麻生大喇喇的個性，確實也得到了一批支持者。

麻生曾經在機場候機室中，被拍到在翻當時很紅的「薔薇少女」系列漫畫，因此被御宅族封為「薔薇麻生」、「麻生漫畫太郎」。（https://ameblo.jp/sirayuki1227/entry-12440730688.html）

麻生接掌總理，低姿態上場，被認為是自民黨爭取民意的最後武器。不過，就在自民黨總裁選舉如火如荼之時，美國的雷曼兄弟公司宣布倒閉，全球金融陷入困境。本來想要放手改革的麻生，光收拾全球經濟大亂局就弄得手忙腳亂，幾度大規模的紓困，仍然沒辦法阻止日本經濟嚴重的衰退。就在此時，他的重要盟友財務大臣中川昭一，在羅馬的G8會後記者會失態，不僅醉言醉語，無法好好回答記者的問題；據說後來還誤闖梵蒂岡的博物館禁區，觸動警鈴，被媒體批評是「酒醉大臣」，丟盡日本的臉。

接著，麻生的另一位盟友鳩山邦夫，因為郵政自由化的議題，和負責郵政改革的財金界大老西川善文槓上。鳩山嚴厲的批評西川善文未經討論，就把郵政簡易旅館賤價賣掉，而且還賣給自家經營的歐力士集團，社會觀感不佳。麻生考慮西川和鳩山離去的嚴重性，選擇了站在有前首相小泉等人支持的西川那邊，鳩山憤而辭職，麻生內閣搖搖欲墜。

鳩山邦夫不是別人，他是最大在野黨領袖鳩山由紀夫的弟弟，這對兄弟的祖父是鳩山一郎，也就是當年因為被GHQ「公職追放」，把政權委託給吉田茂的那位鳩山一郎。鳩山回到政壇後，和吉田茂因為「自主外交」還是「聯美反共」的國家路線，而發生激烈爭執，最終在1954年擊敗吉田茂，贏回首相寶座，並合併了自由黨和民主黨，成就了戰後超穩定的「五五年體制」。

現在，要打倒自民黨政權的鳩山兄弟，正和捍衛「五五年體制」以來正朔的吉田茂的外孫麻生太郎展開激烈的競爭，日本媒體把這對分屬不同黨兄弟，對麻生發動的包圍網，稱作「鴿子之亂」（鳩之亂），鳩山由紀夫發下豪語，說這是對搖搖欲墜的麻生「一隻從正面進攻，一隻從內部剜其內臟」。政權後期，內憂外患的麻生，支持度只剩下9.7%，是森喜朗之後最差的內閣支持度。

麻生與鳩山邦夫（左）因為郵政自由化的議題翻臉，鳩山憤而辭職，麻生內閣搖搖欲墜。（REUTERS）

同時，因為小澤一郎辭去總裁隱居幕後，由鳩山由紀夫領導的民主黨，聲勢大振，幾度逼迫麻生解散國會。麻生上任之初，早有解散國會之響，只是看看自己手上的牌，覺得解散再加上國際經濟情勢不佳，自民黨應該不能選得太好，就往後延了一下，結果最後還是被迫解散國會。

不過這次解散，全世界都知道，以自民黨和民主黨之間的氣勢消長，政黨輪替乃是必然。果然改選之後，民主黨如秋風掃落葉的大勝，徹底擊潰了自民黨，鳩山家再一次擊倒了吉田家，日本再次政黨輪替。而且這一次，不再如同1993年的「八頭馬車」聯合內閣，而是民主黨一黨獨立過半，並在參眾兩院都保有優勢。

輿論期期以為這次政黨輪替，將是「二次開國」，一定能為死氣沈沈讀日本政治帶來不同的風貌。相比於新人笑，大家總是會忘了舊人哭，在自民黨陷入困境時，好不容易才登上首相職位的麻生，終究沒有守住自民黨的政權，繼宮澤喜一之後，再次成為自民黨的「末代將軍」，自民黨總裁由谷垣禎一接下，「麻垣康三」的四位後小泉時代競爭者，終於分別都當上了短命的總裁。

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