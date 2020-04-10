自由開講》張縣長，雲林農地不是你的提款機

廖郁賢

議員上任第86天，我就開始追查農地價格的議題，但是卻發現，雲林地方父母官始終沒有從土地本身出發，更沒有盡起善待農業與落實環境監督的職責。在雲林縣議會第二、三次臨時會，我以蘋果日報農地價格報導質詢雲林縣長張麗善。報導顯示，臺灣農地價格於2018年達每公頃4882.6萬元，居世界之冠。

試問，想返鄉種田的人要如何負擔高昂的農地價格？年輕人房子買不起，是不是連農地也要無力負擔？然而雲林縣長面對這些問題，居然只是簡化成「雲林1分田地買不到台北1坪」，這番話突顯張麗善完全忽視農業價值，眼裡只看得見農地價格。

雲林縣府所提出的國土計畫草案，最終劃設約七萬三千多公頃的農地資源，但其中有近三成為農二地區，擴大將高速公路周邊500公尺，以及交流道周邊250公尺框定為「產業儲備用地」。（資料照）

雲林縣所提出的國土計畫草案，最終劃設約七萬三千多公頃的農地資源，但其中有近三成為農二地區，擴大將高速公路周邊500公尺，以及交流道周邊250公尺框定為「產業儲備用地」。針對此規畫，農委會已在會議中多次提問，認為雲林縣規劃過多的彈性開發區。面對質疑，雲林縣政府僅以一句「農工並存」的漂亮口號帶過，但「農工並存」實際上真的可行嗎？

請問張縣長，在現行環保法規、稽查人力明顯不足的前提，公部門如何要求工廠，以達到「農工並存」？將大量農地劃作產業用地，要發展什麼樣的低污染產業？還有，現況工商用地真的不足到需要開發台糖農地嗎？面對六輕公安盤點與環境監測、林內焚化爐留存，還有諸多現在進行式的工業問題，縣長你都無法面對處理，若往後真的為了「彈性開發」，把大量農地劃設為工業廠區，造成更多工農相爭的後患，誰來承擔？

我在議會上的質詢可能尖銳且刺耳，但若失職、監督不周，這一項錯誤的政策可是會傷害雲林一輩子。所以，我必須嚴正的提醒張縣長，應站在農業、農民的立場思考國土計畫，雲林農地不該是選舉提款機！

（雲林縣議員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；請勿一稿多投，錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法