一級嘴砲》花生大戰 躺著也中槍的「農會」

花生崩盤有許多原因，品質不佳、市場不振、加工技術和條件不足、生產成本過高、補貼濫發，問題就在那，如果真的有心，想辦法克服就是。但我們的執政者想的跟我們不一樣，遇到問題，先說是造謠影響市場行情，接著在媒體上放話你準備很多錢要來輸贏。

一級嘴砲技術士

雲林縣是台灣重要的花生產地，種植的位置以南雲林的雜糧區為主，品種分四大類，有榨油用的14號、15號，食用的9號和黑金剛。今年遇到選舉，小小的花生在這兩個禮拜成了各方攻防的主戰場。只要跟農產品的爭議，農會一定無法迴避，不論是否跟你有關，反正你躺著趴著都會中槍，像是這次的花生大戰，農委會對外宣稱準備20億元要來收購花生，要求雲林各地農會出面收購，但錢沒下來、倉儲也沒有空間，人家也不管你農會是否能夠跟進，反正消息公布了，如果做不到就是你農會有問題，所有的黑鍋、罵名就是農會要承擔。

花生之亂時間軸

11月9日，自由時報的地方新聞指出，雲林的花生進入採收期，因水災影響，產量減少一至三成，產地收購價為每台斤46到48元之間。但是，根據自由評論網〈雲林花生農含淚現場〉的投書內容，早在11月9日已耳聞花生收購價格從47元走跌至35元，還有盤商拒收的消息。

11月13日，農糧署長胡忠一在雲林縣虎尾鎮農會召開記者會，對外表示花生價跌「全是有心人放的假消息」，說政府要進口花生完全是子虛烏有，提醒農民不要受騙。

11月16日，最近從民進黨退黨的雲林縣副議長－蘇俊豪於臉書發文，直指蔡英文執政三年進口花生20,426噸，比馬英九時期16,081噸還多了30％以上。

11月18日，民進黨籍議員黃淑鈴、蔡岳儒、邱世文在議會質詢時表示，雲林花生產地收購價仍從一周前的每台斤48元跌到目前每台斤約35元，要求縣府應澄清花生進口不實謠言，讓農民不再恐慌。縣長張麗善在答詢時回應，花生產地收購價上周每台斤約47、48元，農委會在11月12日已通過明年1月起進口花生5235噸，造成盤商認為現在買花生會超量，暫停採購，導致花生價格崩盤。從這個時候開始，雲林的花生開始登上媒體全國版。

今年遇到選舉，小小的花生在這兩個禮拜成了各方攻防的主戰場。（圖：本報資料照）

11月19日，農委會主委陳吉仲南下雲林，宣布20日起開始每台斤40元的保價收購。陳吉仲表示花生價跌全是有心人士操弄，針對不實謠言已經通報法務部徹查，如謠言不止，他將天天來雲林。

11月20日，農糧署於虎尾鎮農會召集各農會總幹事協商，多位總幹事都表示，目前正值二期稻作收穫期間，農會並沒有週轉金可用來收購花生。此外，許多農會也沒有可以收購花生的相關機具，就算花生收購後，有關放置地點、加工方式、儲放條件、冷藏庫空間全都是要解決的問題。

11月21日，農委會主委陳吉仲表示，目前確定參與收購的農會有北港、虎尾、元長及崙背農會；另還有子茂、莿桐及東石合作農場收購。這個禮拜價格如果上不去，下個禮拜他再來，價格就會再提高2元，他要讓「販仔」沒有生意可做，他已經準備了20億元要來跟不良盤商輸贏。

11月22日，雲林縣政府與各地方農會召開聯合記者會，宣布二期轉作花生8348公頃對地補貼每公頃2000元，縣長張麗善呼籲農委會盡速將準備的20億收購金撥款給農會，讓農會有資金來啟動收購。對此，農委會主委陳吉仲表示，會確保花生農能以農委會宣布的收購價繳交，且資金早已到位，樂見張麗善與農委會站在一起。

從這裡開始，地方上便開始謠傳「雲林縣府向農委會敲詐20億元並圖利農會」，像這種過河拆橋的言行，就算是平常被抹黑習慣的農會也要翻臉。

農會收購的資金來源

雲林的花生多半集中在虎尾以南的鄉鎮，而這些地方是以雜糧為主的產區，現在這個時間是雲林二期稻作收繳的時間，各地農會的收購資金是按收支計畫編列，目前所有的資金也全部壓在稻米收購上，根本沒有餘力來處理花生。因此，農會才會呼籲農委會，如果你都說你錢已經準備好，那就早一點撥款下來，不然現在的農會根本沒錢收購，農會不收又成了農民咒罵的對象。農委會在慷納稅人的凱，黑鍋是農會在扛，天底下大概找不到這麼划算的買賣了。 有人說「農會存款那麼多，拿一點出來收購應該不是問題」，講這種幹話就是外行了，農會的存款是來自農民的存款，那個是不能挪動，依法不能挪動。農會收購農產品的資金是屬「營運資金」，編列在農會的供銷部，額度則依農會規模從幾千萬到一億元不等，雲林縣的農會營運資金主要是用於稻米的公糧收購。

今天若是遇到突發狀況需要額外的資金，接下來就只有兩個途徑，一是內部融資，二是農業金庫。所謂的內部融資，就是供銷部缺錢而找信用部借貸，依法規這個都有一定的程序，有一定的限額，一定的利息，也是有一定的償款期限。第二條路就是召開理事會決議，而後再向全國農業金庫借貸，看好，是「借貸」，要算本金和利息的。他們之前的關係就用母公司和子公司來類比，前者是子公司對子公司的融資，後者是母公司對子公司的借貸，每一筆帳都要符合會計科目，每一筆帳都要合法使用。

要記住，銀行就算是你家開的，你也不能自己打開金庫拿錢來花。很多人嘴巴講著依法行政，但到頭來要依什麼法、行什麼政都不懂，平時要求他人按規定辦事，但真若有事，自己卻幹起盜用公款的勾當。

倉儲的空間不足

錢還是一回事，收購和倉儲也讓各個農會剉著等。雲林除了虎尾、元長、北港、崙背農會本來就有在收購花生，所以自己還有簡易的收購、加工和倉儲機具，其他的你是要他們怎麼辦？我們今天試想一個畫面，人家把花生載來你農會了，你要怎麼辦？品質如何評測，運輸動線怎麼安排，怎麼分裝？用什麼袋子？儲放在哪邊？冰庫容量夠不夠？溫度濕度如何調控？你要知道，花生這種東西在倉儲、保鮮條件太差的情況下很容易產生黃麴毒素，東西就算收來了，後面也無法使用，賠錢事小，如果後面有人食用中毒，大家就全部都要進法院。

今天的花生崩盤有許多原因，品質不佳、市場不振、加工技術和條件不足、生產成本過高、補貼濫發，問題就在那，如果你真的有心，想辦法克服就是。但我們的執政者想的跟我們不一樣，遇到問題，先說你在造謠影響市場行情，接著在媒體上放話你準備很多錢要來輸贏，不管這筆錢到底發下去了沒，不管我們的第一線有沒有能力配合，反正我當家，話都我在講，黑鍋罵名由你地方農會來承擔。

雲林縣的現任立委就說過，「農會」平常是黑金黑道，由地方派系所把持，農會是台灣農業問題的病灶。然而，稻米因為補貼濫發而爆倉，公糧收購要由農會來扛，高麗菜要農會來扛，蒜頭要農會來扛，現在花生也要農會來扛，平時是黑金，有事成救星，你以為在演連續劇八點檔？

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