自由開講》中共將要面對全世界的聲討！

◎陳啟濃

中共將要面對全世界的聲討從中國的武漢肺炎案例發生，中共的處理模式就是「一路假到底」。先是說海鮮市場傳開的病毒，避開國際對於中國生化實驗室的懷疑眼光。等到疫情控制不住，雖然使出霹靂手段，進行封城、封街，但對於感染人數死亡人數，也是從頭到尾製造假數字。到了目下，明明疫情還在嚴重當中，刻意編造已經控制住的假消息，原來是為了製造出「病毒是從美國軍人開始傳開」的惡意中傷美國的消息。

中共仗著全國14億人口，號稱地大物博，擁有低價的勞力，具備龐大的消費力，就以為可以在國際社會招搖撞騙混淆視聽，連病毒傳染也要用政治力來控制欺騙。中共的外交部發言人公然的說謊，已經引起美國總統川普極大的反彈，在記者會上用「中國肺炎」來稱呼這次的世紀傳染病，並明白指出這樣的世界大肆傳染，都是因為中共的未能及時通報世界防疫醫療體系，給予有效控制，未能讓病毒資訊公開的情況下，造成許多國家的災難。

中共的外交部發言人公然的說謊，已經引起美國總統川普極大的反彈，在記者會上用「中國肺炎」來稱呼這次的世紀傳染病。（路透社）

中共還沒警覺到，全世界各國已經開始對中共造成的世界病毒，展開聲討與追求真相的聲音。然而中共慣用的伎倆，就是趁火打劫，越是混亂的局勢，就更能發揮中共偷雞摸狗的小偷行徑。利用義大利的嚴重疫情，進行虛假的國際人道宣傳，謊稱捐助醫療物資幫助義大利抗疫，卻招致義大利新聞界的撻伐。開始利用網軍，製造台灣防疫的假消息，意欲製造台灣社會的恐慌，將台灣製造成和中國一樣嚴重的病毒重災區。

中共仗著全國14億人口，號稱地大物博，擁有低價的勞力，具備龐大的消費力，就以為可以在國際社會招搖撞騙混淆視聽，連病毒傳染也要用政治力來控制欺騙。圖為中國外交部發言人耿爽（法新社）

因為中共極權專制政權慣有的欺騙造假的影響，讓病毒流出又未能及時控制，造成的世界災難，大則經濟衰退、侵犯人類健康，小則個人生活受到干擾、無法享受正常的生活、各項活動都停擺。中共不知認罪悔改，還妄想推過並掩飾疫情。中共想要成為世界大國的願望，不僅會落空，國際輿論討伐的情緒正在擴大，中共將要承受來自全世界各個國家的算總帳。

（水里國中校長）

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