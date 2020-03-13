全面真軍》不公開、不透明、也不純白的柯文哲團隊

此次張益贍的負面新聞，一把掀開了覆蓋在柯文哲團隊上，向來標榜「清廉、公開、透明、不酬庸」的遮羞布，露出了柯文哲用人唯私、安插親信、黨政事務不分的真相，也曝露了所謂的「白色力量」不過是一場騙局。

全面真軍

近日蔡宜芳與張益贍的負面新聞引來許多討論，真軍不是道德魔人，所以無意針對他們的私領域事務多加評論，但從這個事件中，民眾黨，或者說是柯文哲的處理方式，我們所看到的是：此次張益贍的負面新聞，一把掀開了覆蓋在柯文哲團隊上，向來標榜「清廉、公開、透明、不酬庸」的遮羞布，露出了柯文哲用人唯私、安插親信、黨政事務不分的真相，也曝露了所謂的「白色力量」不過是一場騙局。

文基會副首的酬庸本質

張益贍原在台北市政府出任文化基金會副執行長一職，據報載月薪逾14萬元。早在2018年的時候台北市議員許淑華就曾質疑，文基會為何要多增設一個副執行長的職務來安插張益贍，從文基會捐助章程第3條，此職務需要能夠對「文化藝術活動、文化創意產業、國際文化交流、文化資產維護」有幫助的人士，而從張益贍的學經歷等背景，我們都無法將他與文化之間產生關聯，再者，對於財務、法律、會計、人事行政等其他主管職可能具備的素養，也看不出張益贍長於何者。張益贍究竟何德何能，能夠讓柯文哲把文基會副首一職虛位以待，除了酬庸之外，實在想不到其他的可能性了。

張益贍原在台北市政府出任文化基金會副執行長一職，據報載月薪逾14萬元。（資料照）

張益贍在文基會的「豐功偉業」

而獲柯文哲青眼有加，出任文基會一職的張益贍，是否沒有辜負市長的隆寵呢？我們同樣從2018年許淑華議員的質詢可知，在柯文哲上任以後，文基會暴增82名員工，漲幅48%，人事預算高達兩億元。而在文基會的委託案當中，竟有高達四億元的計畫是透過以不同名目拆包委託廠商，而未經過公開招標的。若稍有採購經驗者應該不難得知，若出現上述大量拆標、同類廠商得標的情形，就應該要檢視這些標案的合理性以及內部是否有上下其手的情事。而這些事情張益贍交代了嗎？柯文哲交代了嗎？我們必須遺憾地表示，這些事情在2018年柯文哲聲勢看漲的情況下，被社群媒體上眾多的「臺北好朋友」們以「民進黨黑柯」、「議員黑柯」草草帶過了，但此刻看來，如此之大的預算黑洞，仍然讓人細思極恐。

若不考慮上述的預算問題，張益贍在出任文基會副執行長期間，是否恪忠職守、戮力奉公呢？答案顯然也是否定的，怎麼說呢？首先，在張益贍任職文基會期間，他也同時兼任民眾黨籌設要角、民眾黨中央委員，以及蔡宜芳的保母導師等職務，這些職務都要佔去不少時間，而張益贍在身兼數職的情況下，是否有因私廢公的情形呢？若我們就此事件中，媒體報導張益贍的一日行程時間表與畫面，明顯可以得知張益贍在辦公時間內卻有著各式各樣的私人活動。這樣一個不具專業、毫無建樹，又私務遠重於公務的人，絕非適任文基會副首的適任人選。當然，一向主張公開透明的柯文哲或他的團隊若對此有異議，也可以拿出張益贍在文基會工作時的上下班紀錄以茲證明，但我想柯團隊不會這麼做的，因為在他們心中，這件事情，或者說這個人已經被「處理」了。

在張益贍任職文基會期間，他也同時兼任民眾黨籌設要角、民眾黨中央委員，以及蔡宜芳（中）的保母導師等職務，這些職務都要佔去不少時間，而張益贍在身兼數職的情況下，是否有因私廢公的情形呢？（資料照）

柯團隊中的「張益贍」們

在柯市府，或是民眾黨中，像張益贍這樣的人物多嗎？且讓我們來回顧幾位經典人物。

一、柯文哲的網路（PTT）大將邱昱凱，在2015年9月的時候被爆出替朋友關說替代役，當時他馬上請辭，演出一齣看似柯文哲揮淚斬馬謖的情節。但在同年11月邱昱凱馬上回鍋出任公民參與委員會委員，或許是要教導公民參與喬兵役吧！而在2018年市長選舉，邱昱凱為柯文哲網路操盤，選後就堂而皇之地出任悠遊卡公司的特助。一個喬兵役專員，只因鞍前馬後便能搖身一變成為特助，這就是柯文哲。

二、柯文哲的市府顧問劉嘉仁，他的學經歷除了曾是柯文哲閨密聯醫院長的愛將外，並無任何特殊性。而最耐人尋味的是，在這位被爆料性騷擾柯文哲另外一位愛將黃瀞瑩後隨即請辭。隨即回到了聯合醫院擔任機要秘書，彷彿把聯合醫院當成聯合資源回收中心一般。這種種看來荒謬的人事任命，實則就是柯為了安撫麾下，所作的「酬庸」任命而已。

柯文哲的市府顧問劉嘉仁（中），他的學經歷除了曾是柯文哲閨密聯醫院長的愛將外，並無任何特殊性。而最耐人尋味的是，在這位被爆料性騷擾柯文哲另外一位愛將黃瀞瑩後隨即請辭。（資料照）

三、台北捷運公司董事長李文宗，大同大學電機系畢業，擔任過「某科技業老闆」，但是對於交通、對於捷運，他可說是一無所知，為什麼他能當北捷董事長，因為他是柯文哲的超級好朋友、前辦公室主任。這就是柯文哲標榜的專業用人。

四、台北畜產公司總經理姚量議，相信這位的回鍋之路，大家也以從周刊報導中猶如宮鬥大戲的各種職場霸凌及鬥爭看到了，這些都是柯團隊中的「張益贍」，也都可以看到柯文哲所謂的「用人唯才」。

五、近日在臉書為柯文哲頻頻叫屈、各種怒罵的陳思宇跟林珍羽，前者所有的經歷都來自柯市府職務，甚至從機要秘書華麗轉身成為局長；而林珍羽無經歷及專業，更是從民眾黨發言人一瞬間即將成為市府發言人，這兩位到底是有怎麼樣的特殊能力呢？原來是他們有著一個友善柯文哲的議員好爸爸，專業靠打拼，但父母天注定，我想大家也不要太忌妒。

奇妙的危機處理

在這件事件中，蔡壁如被記者採訪時，臉上真誠的笑容，散發出一股真心的喜悅，好像中了樂透一樣。他的發言諸如：「我不曉得欸，唉，我昨天半夜看到宜芳跟益贍的事情，我也不知道講什麼，我想說宜芳水水啊（笑）」、「這個保母太盡責了啦（燦笑）」。不但沒有成功滅火，反而讓火燒得更大。到底是天然呆還是看到不喜歡的人出事而難掩笑意，我想明眼人，或是柯文哲自己應該很清楚。

在這件事件中，蔡壁如（中）被記者採訪時，臉上真誠的笑容，散發出一股真心的喜悅，好像中了樂透一樣。（資料照）

而民眾黨的處理方式呢？從張益贍火速請辭文基會職務，民眾黨開除張益贍黨籍的手段，表面看似是止血。但開除黨籍的理由竟是張與他黨私通，影響形象，這也完全證實了王浩宇所說，在2020選舉期間，民眾黨（至少是中央委員張益贍）曾經多次找王浩宇討論一些欺騙選民策略的爆料官。而從民眾黨黨規來看這次的火速開除也沒有經過合理的調查程序、陳述意見。說好的柔性政黨形象顯然破功，我們只看到一個以柯文哲一人意識為主的法西斯政黨，誰惹柯文哲不高興，不需調查，立馬走人，跟幫派的差別，只差沒有三刀六個洞而已。

總結來說，這次事件再一次的揭露了柯文哲的本質：不但不公開、不透明、也絕對沒有一絲一毫的白色。聽柯文哲話的人，可以享受各種的破格任用，甚至是由黑漂白；而得罪柯文哲的人，就不用經過任何程序，馬上讓你消失。

總結來說，這次事件再一次的揭露了柯文哲的本質：不但不公開、不透明、也絕對沒有一絲一毫的白色。（資料照）

柯文哲的公開透明只是當年那群化妝師所製造的假象，而懂得也願意幫這種人化妝的人，顯然是一丘之貉，張益贍就是一個已經露出馬腳的例子。被騙子騙並不丟臉的事情，但是為了裝作自己沒有被騙，還自我催眠，甚至跟著騙子一起騙人才令人可恥。柯文哲的為人處事隨著一次又一次的新聞讓我們看到新的下限，這篇文章並不是要讓你成為一個柯黑，只是希望讀者能夠好好想想，不要成為詐騙集團的幫凶。

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