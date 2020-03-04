自由限時批》防疫竟姓黨！

辛文

中國共產黨真是窮途末路了！連醫師也要姓黨，以對抗方興未艾的「武漢肺炎」病毒，簡直成了世界級的大笑話！

前次中共大搞媒體姓黨，連央視都掛著「我們都姓黨」歡迎習大大來訪，結果中共的「大外宣」破產，失去公信力，淪為「黨宣傳工具」，又遭「無國界記者組織」和美國「自由之家」評為新聞和言論自由差堪和北韓相比！加以網路嚴密高壓監管，又不斷製造假訊息，更成了國際民主社會的公敵！

類此的殘酷教訓，中共當局竟不省悟，現又搞「抗疫樣板」的醫師入黨，還由毀譽參半的「抗SARS英雄」鍾南山領誓重症醫學科副主任醫師徐永昊，及馳援武漢漢口醫院的內分泌科護士李穎賢加入中國共產黨，企圖扭轉國內沸騰的民怨，及國際「五星病毒」負面形象，展現姓黨的醫師厲害，更是荒謬至極，笑掉全球民主人士的大牙！復為愚弄受毒害的世人，欲藉姓黨醫師之口，將病毒「栽贜嫁禍」他人，堪稱罪惡滔天！

本來科學或醫學，是沒有政治屬性，不論創造發明或懸壺濟世，都在為人類造福，但都不是為政客和獨裁者謀權牟利！

而醫師也者，連敵人也得救。有個老笑話，就是美國總統雷根入院開刀，還不放心問醫師是否為共和黨籍，醫師却笑答，醫師是什麽人都得救。足見醫者父母心，治療病患乃是天職！

醫院內部掛著中國共產黨黨旗，所有醫護人員都停下手邊工作，進行入黨儀式。（圖擷自央視新聞）

但中共當局的想法却不一樣，不僅把醫師當成「御用工具」，藉以墊高個人權力統治基礎，還利用當「愚民工具」。像習大大便利用鍾南山帶領醫師姓黨，替自已擦脂抹粉，並利用科學家「製毒、放毒」害人，再用姓黨的醫師「治毒」，並維穩鎮壓人民，且可「嫁禍」他人卸責，更可建立法西斯專政的正當性！

是以，中共對「又紅又專」者，十分禮遇，享有「特權」，自能滿足鍾南山「貪財好名」輩者需求，不管外界觀感和非議、信譽折損如何，只要「效忠」習大大即效忠「黨」就好。

像最近鍾南山就帶風向，拋出「中國不一定是病毒發源地」的說法，便是和「大外宣」多管齊下，俾轉移焦點（按：在美中國富商郭文貴兩週前就爆料，中共將運用媒體發起另一波宣傳戰，把病毒來源推給美國〉，致引來很大的爭議。

因為除英美加印澳等學界早有質疑，連俄羅斯都斷然指「武漢肺炎」病毒，是武漢P4實驗室的「人工重組」，亦在不久前斷然封鎖和中國的邊界，不准中國公民入境及旅遊，顯見事實勝於雄辯！作為一個醫學專家不能昧於良知和良心，為虎作倀，助紂為虐！

所幸，中國還是有道德良心的醫師公開駁斥他的說法。像上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏2月26日在接受英文版《中國日報》（China Daily）時表示，中國只有武漢最先出現了這個新傳染病，如果是外面傳到中國來，應該是幾個中國城市同時發病，而不是有時間先後。

其實，此一說法，對照現行六大洲紛紛淪陷的慘狀而言，不就是呈現由武漢全面輻射蔓延的景象！而中共的眼中只有維穩和宣傳，毫無憫人之心，只知掩蓋疫情，遮掩真相，錯過防控的最佳時機，還要繼續不斷地矇騙中國人民與世界，使疫情愈加蔓延，徒增世人對中共的憎惡感！

如今各國紛有「仇中、排華」潮出現。而在歐美的亞洲人更是體會到了何謂「過街老鼠」。對此，包括日本、加拿大、美國等國家的學校，都給學生、家長發出了郵件，表示疾病當前，該防的是病毒，而不是中國人。可謂是一葉知秋矣。

再者，鍾南山認疫情「天熱便會消退」，而今南半球正處夏季 ，除南極洲外，包印尼南部、非洲中部及南部、大洋洲絕大部分、南美洲大部分等地，紛傳疫情，可見「武漢肺炎」病毒的凶猛，毒遍全中國且危害全世界，哪有冷、暖之分？！

令人可悲的是，在中共政權鐵蹄下的科學界、醫學界都要姓黨，習大大將黨置於國家、人民之上！變成中國不是屬於中國人民的，是歸中國共產黨管的，淪為「習王朝」！簡直不成體統！

美國共和黨聯邦參議員斯科特（Sen. Rick Scott, R-FL）近日更指出，「共產中國」並不想加入國際社會，而是想要統治國際社會！

前蘇聯崩解，前共黨總書記戈巴契夫亦曾在二十年後寫道：「車諾比的核子事故，才是蘇聯崩亡的真正原因。」而今「武漢肺炎」病毒的世紀浩劫，難道不是中共崩亡的前兆嗎？！

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