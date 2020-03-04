政治的日常》和媒體鬧翻的森喜朗（下）

森是相當保守的政治人物，很多講話和當時日本的主流輿論不同，因此不受歡迎。他可以說是老派政治人物面對新政治挑戰時，有苦說不出的代表性人物。但身為重量級國會議員，又是黨內最大派系「清和會」會長，森作為政壇大老，首相卸任後對政局的影響力依然很大。

李拓梓

續上篇

由於組閣條件先天不良，不只是媒體不看好森政權，政治圈的夥伴也經常落井下石。森在短短一年的任期中，面對過兩次不信任案的挑戰，也創下紀錄。森任內曾經創下內閣支持度只有7%的超低紀錄，要講「牆倒眾人推」的經驗，森喜朗體悟一定最深。

2000年11月，政壇發生有名的「加藤之亂」。此事肇因於自民黨內另一個名門派系，傳承自池田勇人、宮澤喜一一派的「宏池會」的領袖加藤紘一，因為派系分裂弱化，長年被主流的橋本派、森派冷落，決議起兵反抗，響應在野黨的不信任案。

但此事在自民黨幹事長野中廣務介入協調後，最後以加藤派分裂成反加藤的丹羽雄哉、古賀誠一派，以及支持加藤的谷垣禎一一派收場，支持加藤的人數不足，最後加藤一派以缺席不信任案投票的「有名譽撤退」姿態，導致不信任案功敗垂成。這個選擇，讓加藤不僅遭到自民黨開除，也不被民主黨所接受。倒是「宏池會」因此分裂的兩派，都鬧雙胞叫做「宏池會」，在自民黨內部鬧了一段時間。加藤紘一因為這一次的反覆而元氣大傷，「宏池會」從此欲振乏力，影響力大衰退。

森喜朗雖然僥倖逃過倒閣，但他的支持率低是事實。不久之後，發生了「愛媛丸事件」，一艘美國核子動力潛艇在夏威夷歐胡島海域緊急浮起，撞沈一艘載了日本高中生的船隻「愛媛丸」，造成九人死亡的慘劇。事發之時，森喜朗正在進行高爾夫球敘，沒有及時回到官邸進行處置。儘管美國小布希總統宣佈這件事美軍會負起全責，但森喜朗從高爾夫球場上姍姍來遲回到官邸的樣子，也遭到輿論強力抨擊，自民黨內部要求森下台的聲浪頗高。

「愛媛丸事件」讓森喜朗遭到輿論強力抨擊，自民黨內部要求森下台的聲浪頗高。（圖：美國白宮）

三月份，民調顯示森內閣的支持度只剩下6.5%，在野黨再度提出不信任案，雖然執政聯盟直接在眾院本會議上，以多數否決提案，讓不信任案還沒提出就胎死腹中，不過日本政壇不分朝野，每個人都很清楚，森下台只是遲早的問題。森喜朗自己也感受到壓力，在三月份諮詢多位黨內人士後，宣布將在四月辭去總理職務，結束這短短一年的任期。

森是相當保守的政治人物，很多講話和當時日本的主流輿論不同，因此不受歡迎。他可以說是老派政治人物面對新政治挑戰時，有苦說不出的代表性人物。但身為重量級國會議員，又是黨內最大派系「清和會」會長，森作為政壇大老，首相卸任後對政局的影響力依然很大。後來的幾位首相小泉純一郎、安倍晉三也都出身森派，小泉首相要推動郵政改革時，森也是銜命去勸阻的重要人物，只是沒能成功。

森喜朗是少數卸任後比在任時更受到矚目的首相，由於愛好體育，卸任後除了參與政治事務，也熱衷於體育推廣。他體重一度達到一百公斤，年輕時體型屬於壯碩類型，和父親一樣以橄欖球選手在體壇活躍，父親的好友柯子彰過世時，森曾經專程來台弔唁，被認為是「明朗豁達的人情家」，相當惜情的人物，曾任駐日代表的羅福全就對森重情重義的個性讚賞不已。森相當支持台灣，因此很多台灣政治人物訪日，都會把森列為必訪的重量級人物。

森喜朗卸任後除了參與政治事務，也熱衷於體育推廣。他體重一度達到一百公斤，年輕時體型屬於壯碩類型，和父親一樣以橄欖球選手在體壇活躍。圖為森喜朗出席在台北田徑場舉行的第十三屆亞洲日僑橄欖球賽。（本報資料照）

森喜朗在2009年的政黨輪替一戰中，遭到「小澤女孩」田中美繪子的挑戰，田中長相很甜美，選舉時每天都拿著一隻斧頭說自己是去「伐森」，選得森喜朗差點倒台，最後以低票數險勝，自民黨在這次選舉中慘敗失去政權，這也是森喜朗的最後一屆議員生涯。不過，以「復活制」當選的田中，議員任內爆發幾起負面花邊新聞，2012年也沒能因為森不選而在石川縣第二選區獲勝。

由於和體育的淵源，自民黨重返執政後，安倍邀請前輩森喜朗出任日本奧委會主席。但森心直口快的個性沒有改變，老是被媒體批評失言；比如說自己年輕時，英語是「敵人的語言」，或者批評滑冰女神淺田真央老是在關鍵比賽失誤等等。日本爭取到2020年東京奧運後，森喜朗也出任東京奧運籌辦委員會主席，面對武漢肺炎的疫情，為了讓東京奧運順利舉辦，他也投入了非常大的心力。只是早大雄辯社出身的森，想必對媒體老愛說他失言這件事頗不以為然吧。

森喜朗出任日本奧委會主席。但森心直口快的個性沒有改變，老是被媒體批評失言。（AP）

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