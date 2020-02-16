政治的日常》「華麗一族」的橋本龍太郎

橋本曾經以首相身份參拜靖國神社，引起中國跳腳，但他也曾經以首相身份訪問瀋陽的「九一八紀念館」，並留下「以和為貴」四個字，讓中國稍微感到舒坦。在「戰略模糊」當道的時代，維持各方模稜兩可的關係，在各種折衝中取得平衡，成為國際政治的主流，橋本政權在當時是受到國際肯定的。

李拓梓

續上篇

橋本龍太郎接任首相，算是眾望所歸。他是政治世家的公子，父親橋本龍伍出身大藏省官僚，歷任文部大臣、厚生大臣；生母大野家是貴族院議員，繼母若宮家也是眾議員背景，太太久美子家也出身豪門，歷代首相家世像他這麼華麗的很少。

儘管出身世家，但橋本龍太郎並不只是個普通豪門公子，父親龍伍對他期待很深，無論是教育、教養，龍太郎都深受父親影響。龍伍喜歡爬山，因此龍太郎也是山岳界的名人，曾在1973年擔任攀登聖母峰團隊的總隊長；龍伍希望兒子沈穩，龍太郎也成為劍道六段的高手。

慶應大學畢業後，龍太郎原先在大公司歷練，但因為敬愛的父親突然過世，他於是回到岡山選舉，接掌父親的地盤，也順利當選。當時只有二十六歲，梳著整齊的西裝頭，和繼母橋本正陪著，一起在國會初登板，還引起過話題。

橋本龍太郎隸屬過佐藤派、田中派、竹下派，都是自民黨的主流力量，也曾名列「竹下派七奉行」之一，和被看好的小澤一郎有過一番鬥爭，被政界稱作「一龍戰爭」。他擔任過厚生大臣、運輸大臣、大藏大臣、通產大臣等要職，自社先聯合政權時他擔任副首相，由於自民黨總裁河野洋平「禪讓」，橋本龍太郎成為熱門的首相人選，村山富市辭職後，橋本龍太郎帶領聯合政權中最團結、最有影響力的自民黨重新執政。

橋本龍太郎在自社先聯合政權時擔任副首相，由於自民黨總裁河野洋平「禪讓」，橋本龍太郎成為熱門的首相人選，村山富市辭職後，橋本龍太郎帶領聯合政權中最團結、最有影響力的自民黨重新執政。（https://www.jiji.com/）

時值1996年，後冷戰已經來到，崛起中的中國深刻影響亞太局勢的均衡，到底世界會走向美中新冷戰還是一極多強？因為泡沫經濟破滅而衰退的日本，如何再次發揮亞洲領頭雁的影響力，都讓世界關注。橋本政權的第一個試煉場就是台灣，當時台灣正要舉辦第一次總統選舉，中國以飛彈文攻武嚇，美日對於這個新興民主政權的態度，成為全世界關注的焦點。

美國最後派遣了航空母艦戰鬥群在台灣附近示威，台灣總統選舉安然結束。橋本政權不久之後就和美國針對普天間基地遷移事項，也訂定了美日安保新防衛指針。確立了安保體制從為了東西冷戰，轉移為日本「周邊有事」方案，這很明顯是針對崛起的中國而來。但橋本也沒有單獨偏向美國，在「戰略模糊」當道的時代，橋本也主動和歐洲、俄國、中國等強權交涉，改善彼此的關係。

橋本曾經以首相身份參拜靖國神社，引起中國跳腳，但他也曾經以首相身份訪問瀋陽的「九一八紀念館」，並留下「以和為貴」四個字，讓中國稍微感到舒坦。在「戰略模糊」當道的時代，維持各方模稜兩可的關係，在各種折衝中取得平衡，成為國際政治的主流，橋本政權在當時是受到國際肯定的。

橋本龍太郎曾經以首相身份訪問瀋陽的「九一八紀念館」，並留下「以和為貴」四個字。（圖：網路）

內政方面，執政之初，橋本並沒有拋棄聯盟的社會黨和先驅新黨，但兩黨對聯合政權的影響力正在式微。社會黨改名社會民主黨並逐漸衰落，先驅新黨則主動退出了聯合政權，事實上，政治已經由自民黨一手主導。1996年十月日本眾議院改選，這是小選區制首度上路，自民黨大獲全勝，第二次橋本龍太郎內閣成立，自民黨失去政權後暌違兩年半，再一次單獨執政。

橋本推出行政改革、財政改革、經濟改革、金融改革、社會保障改革和教育改革「六大改革」，豪氣干雲認為自己是當代唯一有實力、也有勇氣改革的政治人物，矢言重振日本，一時民氣甚高。

過去首相如果想要跳過官僚影響政策，通常會像中曾根康弘那樣以「第二次臨調會」那樣的體制外單位，直接給予官僚指導方針。但橋本自認「政策通」，他走的是體制內的路線，一方面確立首相府對大臣的掌控力，一方面他也會親自打電話和官僚做政策溝通，讓官僚頗受不了。在橋本的改革下，日本政治的主導權力漸漸從官僚身上，回到政治人物身上，這也是橋本頗為驕傲的事情。

橋本任內的日本有許多建設陸續完成，東京臨海高速鐵道、大阪市營地鐵長崛鶴見綠地線、盛岡到秋田的秋田新幹線、高崎到長野的長野新幹線陸續通車，以及長野冬季奧林匹克舉辦，政府的擴大內需政策正要驗收成果，景氣復甦似乎指日可待。

只是與此同時，人算不如天算，「亞洲金融風暴」襲來，經濟衰退、產業不佳、銀行倒閉、景氣不振，日本國內的野村證券、第一勸業銀行、三洋證券、北海道拓殖銀行又再此時紛紛傳出弊案，國內民意對政府解決問題的能力感到存疑，也對未來能否走出泡沫經濟破滅的危機缺乏信心。

橋本自認「政策通」，走的是體制內的路線，一方面確立首相府對大臣的掌控力，一方面他也會親自打電話和官僚做政策溝通，讓官僚頗受不了。（https://www.sanyonews.jp/）

為了刺激經濟，橋本決定推出包括提高消費稅政策在內的稅改措施。也正如同日本政治長年以來的魔咒，只要碰到消費稅，政府就鐵定要垮台。橋本的稅改政策被輿論批評朝令夕改，自民黨內部也有不同聲音。最後在1998年的參議院選舉中，自民黨以慘敗收場，橋本負起全責，辭職下台。

橋本辭職後，繼續擔任自民黨內最大派閥「橋本派」的領袖，叱吒政壇很長一段時間，2001年森喜朗下台後，橋本以最大派系領袖之姿，再次挑戰總裁職務，但時不我予，輸給「自民黨如果不思改變，就毀掉它」的小泉純一郎。

選輸後的橋本，因為總是反對小泉的方案，被勢如中天的小泉打為「自民黨內的大敵」、「抵抗勢力」的非主流一方，他自己不久之後，也因為涉入政治獻金疑雲，而辭去橋本派會長職務，從政界引退，儘管該案無罪，但橋本相當失意，引退的次年就因病過世，享年只有六十八歲，政治地盤由次子橋本岳接掌。

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