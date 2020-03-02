政治的日常》和媒體鬧翻的森喜朗（一）

森喜朗在「密室黑箱」之後上任，民意對森的期待並不高，而森喜朗就任首相沒多久，就因為說了一句「日本是以天皇為中心的神國」說法，遭到輿論強烈抨擊。他過去擔任大臣時被認為豪快、好笑的一些快人快語，都被媒體重新挖出來並再次詮釋為失言。

李拓梓

續上篇

小淵惠三因為腦梗塞突然病倒，自民黨內幾位大老龜井靜香、野中廣務、青木幹雄、村上正邦以及森喜朗緊急見面，就未來政局做出研商。由於小淵病倒的關鍵在小澤一郎率領自由黨退出聯合內閣，眾人深怕解散國會進行選舉，在準備不及的狀況下會大水沖倒龍王廟。

經過激烈的討論，大家最後都同意，既然小淵內閣以橋本派（就是小淵本人領導的派系）和森派兩大派系支持而產生，就由歷練完整，擔任過自民黨幹事長、政調會長和總務會長「黨三役」的森派的領袖森喜朗，來接掌總理職務。後續的狀況，則看兩個月後的眾議院改選結束的結果再說。因此森內閣一成立，就被輿論攻擊是黑箱決定的「密室協商」內閣，支持度只有39%，頗為低落。

森喜朗的派系「清和會」繼承自岸信介，歷經福田赳夫、安倍晉太郎、三塚博等多位領袖，最後由森接掌，是當時自民黨內第二大派系，後來更因為出了小泉純一郎、安倍晉三兩位首相，而發展為第一大派系。由於師承岸信介，被輿論認為是自民黨內的保守右翼，和國際政治上比較傾向美中平衡的橋本派不同，被認為血統裡面有「親美DNA」。

森喜朗出身北陸的石川縣，他沒有顯赫的家世背景，父親森茂喜是地方仕紳，很喜歡打橄欖球，在早稻田大學就讀時，和台灣出身的天才橄欖球選手柯子彰結為好友。戰爭時期，森茂喜在中國戰場受到重傷，子彈一直沒有從身體裡面拿出來。傷癒後又被送往太平洋戰場，終戰時他擔任楚克群島上水曜島的守備隊長。戰後森茂喜參選石川縣根上町的町長（類似鄉鎮市長），並連任九次。

森喜朗的派系「清和會」繼承自岸信介，歷經福田赳夫、安倍晉太郎、三塚博等多位領袖，最後由森接掌，是當時自民黨內第二大派系。（圖：朝日新聞）

森喜朗和父親一樣畢業自早稻田大學。他是早大「雄辯社」的一員，因為沒有顯赫的出身，他在政治圈比同為雄辯社的小淵惠三出道稍晚，但他為人豪爽，講話心直口快，在當時以安倍晉太郎為核心的安倍派中扶搖直上，歷任要職，成為首相熱門接班人之一。

在「密室黑箱」之後上任，民意對森的期待並不高，而森喜朗就任首相沒多久，就因為說了一句「日本是以天皇為中心的神國」說法，遭到輿論強烈抨擊。他過去擔任大臣時被認為豪快、好笑的一些快人快語，都被媒體重新挖出來並再次詮釋為失言。「神國論」、「國體說」都是日本戰前的軍國主義論述，森不認為自己說錯了什麼，儘管官房長官有出來說明解釋，但森本人對「神之國」的言論並沒有道歉。但「神之國」的主張，確實和主流輿論的認知不符，後續引來一連串的抨擊，也讓森和媒體的關係也陷入僵局。

2000年6月2日，在野黨發動倒閣，自民黨決定解散國會，並選定剛過世的小淵惠三首相的生日6月25日當天進行總選舉。這個做法和1980年大平正芳過世時如出一轍。媒體把這場解散定義為「神國解散」，可能同情心的關係吧，四百八十個總席次中，自民黨雖然僅得到兩百三十三席，沒能過半；不過依賴公明黨和保守黨的聯盟，可以免強過半。

民主黨則繼上一次在參議院的城市地區獲得不錯成績後，這次繼續斬獲了一百二十七席，坐穩第二大黨位置。面對選舉結果，森喜朗認為雖然席次減少，但只要繼續執政，就不算失敗，因此也沒有打算下台，繼續組成了第二次森內閣。只是第一次森內閣中被認為分贓政治的派系平衡佈局，在森的第二次內閣中換湯不換藥，頗受批評。

2000年七月，G8國家在九州、沖繩舉行峰會，和前幾位英文優異的首相宮澤喜一、中曾根康弘甚至小淵惠三等人相比，森的英文就稍顯苦手。這些消息從外務省傳出，很快就流傳在新聞圈內，事後以八卦、小道消息為主的雜誌《週刊文春》登出一則笑話，說森和美國總統柯林頓會面時，把How are you講成Who are you。以為森在開玩笑的柯林頓笑回I am Hillary’s husband（我是希拉蕊的老公），森卻回答了me too（我也是）。

2000年七月，G8國家在九州、沖繩舉行峰會。（Kremlin.ru／wikimedia.org/）

這則新聞在媒體上流傳了很長一段時間，森本人否認此事，他說自己對英文很得意，不可能有這種事，但外界並不相信。直到2004年，《每日新聞社》的記者高畑昭男才承認這是他的「森笑話」創作。他解釋自己當初寫這個笑話只是覺得森居然沒在高峰會上出糗，讓媒體覺得失望，所以隨手寫了一個笑話，本來就純粹是個笑話，卻沒想到會流傳到《週刊文春》上以訛傳訛。

這則「捏造新聞」事件，證明了森的媒體關係極差，森事後曾回憶，他組閣之初，因為媒體都不看好，認為他三個月內就會下台一鞠躬，因此媒體都沒有給他好臉色看。事實上，這明明就是假新聞，事後高畑昭男拗成「創作」，也沒有遭到嚴厲譴責，也可以想見森的媒體關係有多壞。（待續）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法