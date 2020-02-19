自由開講》國民黨權鬥在武漢疫情蔓延時

許瑞德

連日來，每天一打開電視，鋪天蓋地而來的，便是有關目前台灣及其他各國武漢肺炎疫情的發展情況，這也是目前台灣民眾最高度關注的事情。但仍有為數眾多的人士，仍舊關心的是一場毫無正當性、仍僅有關乎「黨益」及「自身利益」的國民黨黨籍能否順利回到手裡，及國民黨主席補選的鄉野權鬥大戰。

很多國民黨的青壯派人士說，國民黨必須要改革、必須要重新贏回人民的心、不能讓基層支持者感到失望；更有媒體人說，「國民黨要的不是改革，而是破產重組」。

的確，從傅崐萁的回復黨籍案來看，民眾對於一個最大在野黨的信心確實是破產了，從一個目前正在進行黨主席選舉階段，黨務各級主管皆是代理模式的看守時期，可以進行一場有如「毒樹果實理論」（Fruit of the poisonous tree）的黨籍恢復案，可說是令人咋舌。

傅崐萁表示，他選在國民黨最落魄時回復黨籍，就是希望中興國民黨，唯有藍營團結廣納賢能，才有機會重返執政。（資料照）

姑且不論這個黨籍恢復案是否為國民黨的家務事，光從外界對於武漢肺炎疫情看法如此嚴峻的現在，國民黨卻將所有的力量放在這個完全無關人民健康權益，只關乎個人自身算計的案子上來看，這讓一般民眾覺得，國民黨，你是在哈囉？更硬是餵民眾吞下一大包無言薯條！

此外，國民黨主席的補選，更甚至牽動傅崐萁黨籍恢復案與後續各方勢力的布局。這也讓人不禁想起國民黨以往所上演的權鬥劇，可不只有這一椿，2013年9月的馬王政爭才最是經典。不僅是中華民國台灣史上，首次總統和行政院院長遭同步傳喚到案，同時異地偵訊作證外，立法院長與立法委員涉入關說疑雲、檢察總長及總統涉入洩密疑雲、最高法院檢察署特別偵查組（特偵組）也涉入監聽國會事件，可說是族繁不及備載，殺到刀刀見骨、血流成河的情況，相比此次國民黨主席補選及傅崐萁的恢復黨籍案，恐怕只是大巫看小巫吧！

俗話說，清官難斷家務事！但當國難當前，因為家務事鬧得難看到有如八點檔劇情般的每日連播，權力鬥爭、各方算計到連一般民眾都看不下去，會讓人不禁感嘆：如果連權力鬥爭都不會看時機，這樣的最大在野黨，看來只能是永遠的在野黨了！

（政治評論者）

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