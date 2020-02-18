自由開講》中國同意台商包機返台，根本是陳同佳案的翻版

王可樂

中國武漢肺炎的疫情日益嚴重，政府採取了一連串對應的措施，從禁止口罩出口、禁止中國觀光客入台、禁止港澳地區人民入台到6號才開始實施的口罩實名制，無一不是要防堵中國疫情在台灣擴散，進而影響台灣人民的健康安全。

而為了滯中台人的安全，政府也開始撤離滯留在中國因為封城而被影響的台灣公民，在3日晚上第一波滯中台人登機，原本陸委會對優先返台旅客的門檻是諸如「武漢短暫出差者、有慢性病患者、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者（如：血友病等重大傷病），或老人、小孩等抵抗力較弱者」。

但沒想到在中國的運作下，不但將乘客名單壓到登機最後一刻才給，導致難以查核；甚至上機檢疫也有疏漏，一下機就出現3人發燒、1人確診，也就是說中國政府不但惡意抽換名單，將確診的台商臨時放入名單內，更在名單內放入5、60名非本國藉的中國國民。最離譜的還不僅是這樣，因為原本第一批撤離名單應該是要讓「老弱婦儒」優先撤離，沒想到國民黨與中國卻優先將和中國政府關係良好的台商放入名單中。

而中國這樣單方面變動的結果，就是導致應該要優先被撤離的台人目前仍滯留中國，像是有一位台藉的血友病患者就因此在中國無法回台。

中國之所以同意台灣撤離滯中台人，根本就不是因為人道考量，或是為了自己隱匿疫情所導致的全球大災難所做出的一點反省，純粹是為了政治操作。（資料照）

所以說中國之所以同意台灣撤離滯中台人，根本就不是因為人道考量，或是為了自己隱匿疫情所導致的全球大災難所做出的一點反省，純粹是為了政治操作。

同樣的手法也出現在不久前反送中的陳同佳案。中國為了找藉口侵害港府的司法自治權，以在台殺害女友的陳同佳無法在港受審為由，欲以此修訂「送中條例」，結果卻導致了香港有史以來最大規模的抗爭活動。

700多萬人因此走上街頭，抗議中國侵害港府的自治權，香港的抗爭也間接影響台灣的選舉，而當時中國為了干涉台灣的選舉，反常的要求陳同佳以自由行的方式入台，號稱投案，想要藉此造成當時尋求連任蔡政府的麻煩，也想以此影響香港的示威。

結果令中國沒想到的是，雖然以「自由行來台投案」不合乎常理，面對中國不按牌理出牌，蔡政府也反應很快的公開表示「兇手無論以什麼方式來台，都是受通緝的兇嫌，只有逮捕、也沒有自首的問題。」

在蔡政府一這樣宣示之後，不知道為什麼，中國或是陳同佳本人，就再也沒有提過要來台接受審判這件事了。

所以說無論是「司法正義」或是「滯中台人的安全」，這都僅是中國政治操作的籌碼而已，但不知道為何就是有在台的中國買辦會願意配合中國起舞，砲口對內，意圖造成政府決策的壓力。

像是在陳同佳案時，馬前總統就出來流淚表示「這是一條人命，將心比心，我也是兩個女兒的爸爸，想到被害人爸媽心中的痛，我非常難過，蔡總統，您不在乎，我們在乎」，還稱「因為政治理由棄人權人命於不顧，自我閹割司法管轄權，有違為受害者討回公道的普世價值」。

而武漢的在中台人撤離爭議，也有國民黨中央委員徐正文出來流淚表示是「台灣當局」阻擋不讓後續人員返台，還表示「希望兩岸少一點政治，多一點人情味，兩岸本是一家親，尤其現在這麼多人是帶著小朋友，他們真的要快點回來，一個都不能少。」

但奇怪的是這麼在乎正義的馬前總統，在中國不再提陳同佳送台後，就再也沒有出來表示過意見，也沒有任何譴責中國的言論；而國民黨中央委員徐正文，口口聲聲說關心台商的安全，但卻不曾在名單內放入最需要醫療資源的血友病病患，經媒體詢問後竟然以「他不在後援會裡」這樣荒謬的言論搪塞。

所以說這些國民黨的親中政客們，和中國根本沆瀣一氣，和中國一樣，人權、價值都只是他們鬥爭的工具而已，為了傷害努力解決問題的民進黨政府，他們什麼言論跟表演都做得出來。

筆者在這裡要奉勸國民黨的買辦們，在這個台灣人民需要團結一致的時刻，不要再用各種不實的資訊、或是刻意的言論帶風向，造成努力保護台灣人民健康的政府困擾了，年初的選舉已經證明，親中賣台的行徑不會讓選票變多，只會造成人民的反感，讓選票流失更快而已！

（政治工作者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法