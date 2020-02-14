深思熟綠》情人節快樂，通姦罪再見

失去婚姻的契約、失去愛情的承諾、甚至失去自我的價值，的確是很可怕的事情，但是我認為用嚴刑峻法去預防人心的改變實在不太保險了，即使真的用刑罰的威脅去維持住婚姻了契約，也不代表就維持住愛情的承諾，更不表示守住了自我價值感。更傷心的，或許是維持住了契約和形式、卻失去了承諾和價值感。

張竹芩／綠黨副秘書長、德州大學傳播博士

今天是西洋情人節，先祝大家今天都有些可以感到快樂的事情。

這篇文章要聊通姦除罪化，我覺得搭配情人節剛剛好。先說結論：通姦除罪不是鼓勵婚外情，婚外情仍要負擔民法的責任，通姦除罪指的是通姦「去刑法化」，也就是「不拿刑法來管理家事」，而是只拿民法來管理家事。

為什麼要討論「通姦」，到底要放在那一種法律裡面管呢？

這必須先從民法跟刑法兩種法律存在的原因說起。非常簡略地分別，民法就是處理生活上大小事（欠錢要還、弄壞要賠、答應要做到），所以A侵犯到B的權益時，A要賠償B，而不是國家來懲罰A；刑法是維護「國家安全」用的，所以當A傷害到的不只是另一個人，而是「公共利益」和「國家的安定和秩序」時，則用國家來處罰A，期待用處罰的方式來讓A還有其他人都可以守規矩。

當然，這兩種法律有連帶關係，而一件事情到底傷害到個人，還是一整個國家，常常不是非黑即白，這也就是為什麼「婚外情」到底歸那種法律來管，會如此有爭議。

婚姻不僅是功能性的交換和結合，而且是愛情的延續。（情境照）

為什麼我贊成婚外情的管理從刑法中移除

1. 法律問題

a. 根據上述民法刑法的兩者差異，我認為婚外情是私人糾紛（婚姻是民事合約、離婚是民事訴訟），要用刑法來管理，是很奇怪的事情。即使有人認為婚外情違反了社會善良風俗，會破壞整個國家社會，所以要用刑法來管，我們目前用刑法來管婚外情的情況，卻還是有很多不合理的地方。

2. 這是一個性別問題：

你的氣，到底要出在哪裡？

前面講了這麼多，受傷的人（或可能受傷的人）可能在乎的只有：我受傷了需要被補償，壞人需要受懲罰，我要出氣，所以看到通姦除罪化就覺得自己受的委屈沒辦法被伸張了，覺得更生氣。

可是，就算婚外情不歸刑法管，它還是被民法管的的，所以出軌毀約的人，一樣受到民法的第184條、第185條以及第195條的「侵權行為」的規範，所以被傷害配偶權的人還是可以提告。而且民法的賠償是賠償給原告，但是刑法的罰錢是給國家，受傷害的人，為什麼要讓第三個人把錢繳給國家，而不是補償給自己呢？更何況，民事刑事一起告，還要多負擔律師費用，更可能要另外花錢請徵信社蒐證。在婚姻契約受損的狀況下，還要另外多花錢，也不是太合理的作法。而且實務上也不乏出軌的先生拿錢幫第三者付刑法罰款的現象，如果夫妻兩人財產共有的話，這懲罰到的似乎又還是原告（原配）了。

我氣的不是錢，而是我的感情被騙

最後，這個討論還是要回到愛情上面。這也是為什麼這一篇是一個情人節祝福的原因。

當婚姻不僅是功能性的交換和結合，而且是愛情的延續時，婚外情破壞的就不只是一個民事契約，而是愛情的承諾。這個愛情的承諾往往還成為自我價值的建立的根基。所以失去愛情的承諾，最終傷害到的可能是「我值得被愛」的信念。

失去婚姻的契約、失去愛情的承諾、甚至失去自我的價值，的確是很可怕的事情，但是我認為用嚴刑峻法去預防人心的改變實在不太保險了，即使真的用刑罰的威脅去維持住婚姻了契約，也不代表就維持住愛情的承諾，更不表示守住了自我價值感。更傷心的，或許是維持住了契約和形式、卻失去了承諾和價值感吧。

我認為將「婚姻」、「愛情」、「自我」視為三個相關、但不必然有因果關係的三件事情，是穩定生活，以及練習建立獨立於愛情和婚姻關係以外之自我價值感的重要基礎。但這個自我價值的練習，肯定不是這一篇文章可以說完的事情，所以在此先推薦一篇鄧惠文醫師的文章作為入門：【鄧惠文專欄】女人請你勇敢愛自己。

祝福大家不管是不是有伴，都能有獨立著幸福的勇氣、幸運、和能力，也祝福大家不需要相信著刑罰可以解決愛情和自我價值的危機才會感到安全。最後，也期望我們的國家有更合理的法律。民國17年的時候，刑法曾經規定通姦只罰有有夫之婦，不罰有婦之夫。如果這條法律曾經因為不合時宜被修改過一次，那麼現在一樣可以再被修改的。

情人節快樂，通姦罪再見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法