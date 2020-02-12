自由開講》面對疫情，我們要的是安心

◎曾敬堯

《2019新型冠狀病毒》（2019n-CoV）疫情持續擴散，位在「疫情重災區」中國旁的台灣，自然成為防疫的第一線，卻也因此，導致台灣民眾的不安與無所適從。

《2019新型冠狀病毒》（2019n-CoV）疫情持續擴散，位在「疫情重災區」中國旁的台灣，自然成為防疫的第一線，卻也因此，導致台灣民眾的不安與無所適從。（路透社）

當疫情已逐漸走向失控邊緣的中國，開始把「防疫」視為「戰爭」時，不禁引人思考：要打一場轟轟烈烈的勝仗，最必要的就是凝聚人民的力量。所以當國內某些黨派仍在藉著我國參與WHO會議之名稱，大搞意識形態時，人民彼此之間的安定、團結與秩序，就是一個政府是否成功的最佳鑑定標準。比起嚴密的邊境控管、防堵手法，基層的市井小民需要的，只不過是「求一個安心」。

以「口罩實名制」為例，將近一周以來，雖不能稱作無缺點，但著實讓原先只能靠運氣才能在超商買到的口罩，立馬變成了人人都能買到的「戰略性物資」。若親自走一趟藥局，會發現大多數在排隊的都是上了年紀的長輩，對於平日沒有工作的他們，比起排隊所需的時間，更在乎的是能否買到需求遠大於供給的外科級口罩。

打從疫情爆發初期，台灣就已體認國內的口罩市場供不應求，政府該如何在有限的總量之下，盡可能公平的釋出口罩，的確是個大挑戰。實名制不但彰顯出台灣早已揚名國際的健保制度，更擁有利用身分證字號分流、最多可幫一人代購等配套措施，雖然仍有部分環節並未盡善盡美（如：藥局人力問題），但這次的「防疫大作戰」，從政府、口罩廠商，再到基層的超商及藥局人員，都完美的做出了讓人民得以放心的「臨機應變」。

身為九年級生的我，沒有經歷過SARS的流行，但透過這次的肺炎疫情，讓我看到了當東亞鄰國確診病例數不斷增加時，站在「防疫第一線」的台灣，卻依然老神在在，全國上下不陷入疫情的恐慌當中，除了政府機關的穩健之外，醫療人員所帶來的安全感，也是重要原因之一。

疫情尚未結束，台灣加油！

〈新北市福和國中學生〉

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