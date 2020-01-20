自由限時批》習大大忽悠新「兩中」？

辛文

其實，習大大和緬甸的聲明，搞出的「一個中華人民共和國、一個中國」中英文版本不同，並不重要。關鍵仍在習的態度，他用英文的「一個中國」，是欺瞞一些比較親中的國家，但美加德日等國，原就持彈性的「一個中國不等於台灣為其一部分」態度，且「中國通」多，用英文也呼攏不了。

反而是中文版的「台灣、西藏、新疆是中華民人共和國不可分割的部分」，就突顯了中共的惡毒本質。何況台灣從來不曾是「中華人民共和國」的一部分，而2020大選更成就了「中華民國台灣」新共識，台灣堅持「主權在民」，經過全民自由意志，定期改選各級政府議會，成為一個民主化主權國家。而習的新「兩中」，不就是「兩國論」的體現？

中國領導人習近平。（歐新社）

然從中共長期一貫「統併台灣」的政策觀察，並未改變，只是緊縮原先「一個中國」的空間，也就是以「台灣是中華人民共和國的一部分」，粉碎中國國民黨的「九二共識、一中各表」論述，而令其無地自容。

習大大新「兩中」說法，亦與中共自1996年以來堅持之「三段論」當中「台灣是中國不可分割的一部分」有所區別，不再保留「兩岸一中」各自表述的模糊空間，是2020台灣大選後，對台論述的重大改變，亦是完全錯誤、違反國際現實的說法與行徑。台灣不會接受、國際社會也不會認同，後續效應如何，國際社會莫不高度關注。

簡言之，習大大的新「兩中」，就是要以「中華人民共和國」消滅「中華民國台灣」！而中華人民共和國就是「一個中國」的「一廂情願」態度，亦並不令人意外，至少台灣人民堅定捍衛國家主權與民主自由，拒絕「一國兩制」已成定論，國際社會更肯定、支持台灣維護兩岸現狀的做法，而台灣人民更可以認清中國共產黨的猙獰面目！

中共過去在闡釋兩岸關係時，向來以「一個中國」：世上只有一個中國」糊弄，避免觸及「中華人民共和國」，保留「一中各表」空間，强調「九二共識、和平統一」，反對「兩個中國」、「一中一台」等等，根本不承認中華民國存在的事實，亦反對台獨、華獨等。

而2020年大選結果，選民認同「中華民國台灣」，國際則更肯定民主台灣24年來的亮麗成就之時，中共却仍不斷發動「文攻武嚇」，希冀破壞兩岸及印太區域安定，帶來戰爭危機，引發國際高度關切！

果不其然，習大大日昨提出的新「兩中」調子，無非露出其狼性本質而已，火急攻心，亂了步調，反自毀前程！

本來兩岸關係，原就非常複雜，從來就不是單純的兩岸雙邊關係；而今更巳演變成攸關國際和平發展的關鍵，且己轉型為「國際的民主陣營對抗中國共產專制」的關係。此己非僅是民主台灣的存亡，亦關乎印太的安定繁榮，並與美日歐盟邦互存共榮相依。

而今在美朝野黨派一致視中共為「戰略性對手」，全力挺台防衛下（往昔第七艦隊巡弋台海歷史重現），若是北京輕舉妄動肇禍，恐只有自討苦吃，亦將付出極大的慘痛代價，得不償失，猶落得「國際戰犯」如納粹德國、希特勒重現等罪名，永世不得超生！

國際肯定台灣民主成就時，中共仍不斷發動文攻武嚇，希冀破壞兩岸及印太區域安定，帶來戰爭危機。（美聯社檔案照）

正如美國副總統彭斯在2018年10月於華府智庫「哈德遜研究所」的演說中，就指責中國正在「挑戰美國的地緣政治優勢，試圖改變國際秩序，以符合自身利益」。他說「中國目前軍事開支是亞洲其他國家的總和，北京置於首要地位的目標，就是在陸海空甚至外太空削弱美軍的軍事優勢。中國希望將美國趕出西太平洋地區，並試圖阻止我們援助盟友。但是他們將會失敗。」

此一演講，形同一篇聲討中共的「檄文」。除了經濟，還涉及科技、安全、政治、外交、軍事、宣傳、學術、宗教、人權，以及體制等等，幾是全方位的批判，連川普總統都激賞不已，大多且已納入美國政策執行。

對於台灣的民主，彭斯也表示肯定，他說，「台灣對民主的擁抱為所有華人展示了一條更好的道路。」並說，「為了推動我們自由開放的印度太平洋區域願景，我們正和整個區域中，與我們有著共同價值觀的國家建立更強的新連結。」台灣正是這樣的一個國家！

為了向美國的印太盟友保證，美國有確實執行印太戰略的能力，他强調：「我們正在使世界歷史上最強大的軍事力量更為強大。今年（2018）稍早，川普總統簽署法律，讓我們的國防經費有了雷根總統時代以來最大的增長，撥款7160億美元，以加強美軍在各領域的實力。

彭斯更指出，「我們正在現代化我們的核武軍火庫。我們正在部署和開發新的先進戰機和轟炸機。我們正在建造新一代航空母艦和作戰艦艇。我們對武裝部隊的投資前所未有。這包括啟動建立美國太空部隊的進程，以確保我們在太空的主宰地位能繼續下去。我們已經採取行動，授權加強在網路世界的能力，打造針對我們對手的嚇阻力量。」

再者，中共近年內憂外患交迫，經濟增速將跌破6%，2020年的中國經濟勢將再次下滑，民生經濟萎縮、企業大批出走，伴隨着中國的房地產投資、金融，以及工業增加值增速的紛紛下降，國債又節節上昇；在外尚有美中貿易戰、金融戰、科技戰交火，莫不傷痕累累。同時，在2018年至2019年，中國經濟的各種金融空轉、資金炒作、網貸（P2P）金融，也在金融整肅後被清理。原先企業的各種債務風險紛紛「爆雷」。顯然，美中貿易戰已重創了中國經濟，據中國官方去年10月公佈的統計，第三季的國內生產總值比前年同期僅成長6%，創下27年來新低。甚至實際數字勢必還要更低！

由此可見，前年才開打的美中局部貿易戰爭，已經重創中國的經濟。如果美國抑制中國崛起的戰爭全面開打，後果不堪設想，也將使得中國經濟「崩潰論」的聲音再次響起。

為因應兩岸險峻的形勢，小英總統日前亦透過BBC專訪，強調「人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必反擊」的民主自衛理念，並表明「任何時候都無法排除戰爭的可能性，但你必須做好準備，發展自我防衛的能力。」

復次，最近兩年，美國國會更相繼推出一連串友台立法，以鞏固傳統的台美友誼。已經完成立法的有：《台灣旅行法》、《2019國防授權法》、《亞洲再保證倡議法》。尚待完成立法的還有《台灣再保證法案》以及不久前參議院以及眾議院外交委員會無異議通過的《台北法案》。

諸此種切，顯示美台關係空前密切，而小英總統連任後，全球80多個國家及民間團體領袖和政要等紛致賀電，足見得道多助。如今兩岸正處於危疑震撼之際，呈「危而不危」狀態，勢須「莊敬自强」，朝野人民一致團結對外，步步為營，惕勵防衞，始能克竟事功，永享民主福祉！

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