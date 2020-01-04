紐約地途》紐約地鐵上哪個位子最好？

搭紐約地鐵，哪個位子是最好的選擇？本文以20多年搭紐約地鐵的經驗傳授讀者一套坐上不同車型，該坐哪個位子最好的攻略，不論是你是紐約客還是來旅行的觀光客，保證看完之後會有個愉快舒適的地鐵之旅。只要地鐵不延誤故障的話！

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聖誕新年假期正式結束，拜今年1月1日在一個星期的中間之賜，不少出城度假的紐約客都會等到週末才回來，留在紐約的人也很自動的將收心操時間延長到週末。加上觀光客也陸續離開，整個紐約市還是處於剛從冬眠初醒的緩慢狀態。大概也就是這樣，無聊的紐約客今年開始第一個熱門話題竟然是在除夕那天一位住在布朗士區的民眾所發的一條附上一張地鐵上照片的推特訊息，問大家會選哪個位子。

署名gabe的男子在推特上貼出這張照片問紐約客心目中哪一個座位是最好的，在這還頗無聊的新年裡，掀起紐約客熱烈的討論。（圖: 翻拍於推特）

這個推特短時間內就吸引上萬的的按讚和分享，紐約客們紛紛提出自己的見解，說明自己為什麼會選擇哪個特定位子的理由。紐約市捷運局長，還有前任與現任市長彭博和白思豪也都針對這個推特問題表達自己的看法。媒體更是紛紛訪問市民的說法與專業分析來解釋到底哪一個位子是最佳選擇。筆者20多年搭紐約地鐵的經驗早已有一套坐上不同車型，該坐哪個位子最好的攻略，不論是你是紐約客還是來旅行的觀光客，保證看完之後會有個愉快舒適的地鐵之旅。只要地鐵不延誤故障的話！

原始推特所貼的照片是現在紐約地鐵中比較舊的車廂，是80年代中期引進紐約地鐵的R-68車型。目前主要是B, D，以及部分F, N, Q, R六線地鐵使用。她的座位安排是進門後兩側各有三個橫向（1, 2, 3）座位和裡面與這三個座位垂直的兩個座位（4, 5）。筆者的選擇順序是5－1－3－4－2。為什麼呢？除了考量座位本身的物理環境外，其實是要用點心機的。

R-68車型的地鐵車廂是紐約地鐵比較舊的車款。座位安排很有特色。（圖：作者提供）

5號位子的好處是一但坐下來之後，基本上等於是將4號位子給擋住了。即使沒有很長的腿，只要稍微將腿往前伸，不需太多，後來的乘客百分之九十是不會來要你將腿收起來，擠到窗邊狹小空間的四號。所以很大的機會你將可以等於一個人坐在兩個位子的空間，轉個頭還是可以看到地鐵外的景物。

坐在5號位子基本上就是把4號完全擋住。除非其他位子都差不多坐滿，百分之九十的機會不會有人坐。（圖：作者提供）

1號位子的好處是只會在一側有人坐，很累的話另一側的隔板或扶手還可以靠著稍微打盹一下。同時離車門又近，要下車不需要一直”excuse me, getting off”的。缺點在於不少紐約客喜歡站在門口就算了，通常他們會在行駛的時候將身體靠在隔板上，然後傾斜的身體很容易就會碰到你的頭，非常惱人。另外是安全問題。因為地鐵上的竊賊（subway snatcher）會專門挑坐在車門旁，打瞌睡或是沒有注意周遭人事的乘客，在地鐵到站停好開門時，用飛快的速度搶走包包或手機，直接奪門而出，等受害者反應過來，竊賊早已逃之夭夭。

1號位子緊鄰車門，下車方便，但可能會擋到其他乘客看地圖或是要小心地鐵上竊賊會出其不意的搶劫後迅速逃跑。（圖：作者提供）

3號座位的好處是除非人多了，通常後上車的人會先選5或是1，不會選要跟你肩並肩的2號或是同樣要你移動的4號。選擇4號的好處是靠窗，如果地鐵是行駛在地面上可以看看紐約風景，也可以靠著窗稍微休息。但4號的空間實在太小，膝蓋很容易就頂到前面座位。如果5號與3號都有人坐，你就是被困在一個狹小空間，只能望窗興嘆。

人多要下車時還得突破重圍，免得被已經要關起來的車門夾到。會選擇2號的人只能說應該是很喜歡與陌生人做近距離的接觸，不介意地鐵上左右逢源的情況。有些1號2號的座位後方牆上掛有地鐵地圖，當有人站在你前面身體幾乎快要碰到你的臉，然後一直在研究地圖時，其實也是很煩的。

3號位子也有較大的空間，4號雖然靠窗，一但3號5號都有人坐，馬上就像是被圍在一個很小的空間裡。2號位子很多時候是空著的，如果不介意和左右兩邊陌生人「客燒」一下，那就是你的選擇了。（圖：作者提供）

不過紐約地鐵現在很多列車都已經換成座位安排是車廂兩側面對面的長條形的R-160車型。這樣的座位要如何選擇呢？首先我會先不建議坐在兩端和其他車廂連接的座位。雖然那個可以坐兩個人的空間看起來很舒適，兩邊也都可以斜靠著，但要記得紐約市眾多的遊民想的也跟你一樣。也就是說，白天或許看不出來，但夜晚時這些座位可是遊民們熱門搶手的位子，坐在這個角落可以比較不受其他遊民的干擾。而且新型車廂有一個很重要，但舊款列車沒有的特點是兩節車廂之間的門是可以打開的。這表示當他們有需要「方便」時，門一打開，站在兩節車廂間就可以進行解放。這也是上面所提到的舊型列車R-68車廂兩端是比較可以安心坐下的的原因，因為對遊民來說沒那麼方便，不會選擇在這裡「過夜」。除非是沒其他選擇，又非坐不可，想像一下幾個小時之前這些位子可能是某位遊民有個好夢的地方，或許還留下一絲他們身上的氣味，我想還是找其他座位吧。當然也千萬不要相信MTA的清潔消毒工作會做得有多好。

新型地鐵車廂R-160的座位設計是在車廂兩側的長型座椅。靠近車廂兩端在穿越車廂的門旁邊的兩人座位是比較不建議去坐的。（圖：作者提供）

其他位子則是以靠車門和中間直立扶手的位置好一點，比較能有自己的空間。對遊民來說，有中間扶手欄杆的地方也是夜晚睡覺的好位置，因為那根欄杆扮演著和嬰兒床防摔護欄一樣的角色，睡在狹長的椅子上可以不用擔心顛頗的地鐵會讓他們摔下來。

新型地鐵車廂可以讓遊民整個躺平，所以在深夜時段比較會有遊民聚集睡覺。只要沒有怪味道，紐約客也和他們和平共處。（圖：作者提供）

其實搭地鐵除了希望能找一個相對較舒適的地方坐下，還是要多為其他乘客著想的。比如這兩三年紐約地鐵上一直在宣導乘客不要有”menspreading”的動作。意思就是不少男生習慣坐下來時把腳打的開開的，自己很舒適，卻讓後來的人很困擾。即使旁邊有人坐下，也沒有將雙腳併攏一點，就會和旁邊乘客的腿磨蹭磨蹭的，很讓人反感。雖然說是“men”spreading，但這絕對不是只是男性朋友的專利，地鐵上看到不少女生也是很豪邁的。

搭地鐵時切記勿將雙腳張開開的，壓縮到鄰座的空間，這是紐約客最討厭的行為之一。（圖：作者提供）

還有，雖然筆者不是正義魔人，會要求搭地鐵的人一定不能把隨身物品放在旁邊的空位上，甚至也不介意在很空的車廂裡把腳伸直或跨在其他座位放鬆一下。搭地鐵時還是要機靈一點，當有比較多乘客走進車廂時，就要趕快把東西收好，雙腳收起併攏，讓其他人也可以舒適的坐下來。這才是對人最基本的尊重。

雖然是不鼓勵的行為，但在乘客很少的車廂內，不影響他人坐下的情況下把隨身東西放在鄰座或是將腿放在座位上是不會有正義魔人來糾正你的。（圖：作者提供）

其實搭地鐵時筆者常常不解的是，為什麼在很空的車廂上，我已經坐在5號位子，前後左右沒人的情況下，就是會遇到有人一定要來坐在我旁邊的4號靠窗位子。到底是什麼心態會捨棄其他舒適的空位，將自己擠在一個狹小的空間裡？也許如果有人或是機構來研究不只是哪個位子最好，進而發展出一套選擇座位的性向測驗應該會更有趣吧！

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