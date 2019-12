紐約地途》紐約客全年最美好的6天

做為全世界過聖誕節最熱門城市的居民,紐約客在12月25日以前是精神緊繃,情緒高漲的。一旦來到26日,整個情緒也會像是洩了氣的氣球一樣,壓力頓減。而且絕對有百分百的正當理由告訴自己不管新的一年想達成什麼目標,你還有6天的時間可以耍廢。

曾經有網路媒體去收集美國人對於聖誕節後到新年前這幾天(12/26-12/31)的推特動態,很大的共通點是大家都覺得這是很尷尬的一週,要認真工作也提不起勁,想休息偏偏公司又不讓請假,請了年假卻不知道可以做什麼事。更有人說除了聖誕節與新年當天,沒人知道或在意今天是星期幾。也有人說整個禮拜好像是一個時間很長的星期天。但對紐約客來說,就完全不是這麼一回事了。

轉眼間2020年已經來到眼前,每年聖誕節後到新年前這6天對紐約客來說是全年最美好的時光。(圖:作者提供)

“It’s the most wonderful time of the year” 這首1963年由安迪威廉斯唱紅的耶誕經典名曲,歌詞寫著人們準備過聖誕節親友團聚的美好時光。卻非常適合用來描述紐約客從12月26日到年底31日這六天時間的心情。因為對我們來說,全年最美好的時刻可不是聖誕節前要忙著買不完的禮物,寫不完的賀卡,準備聖誕晚餐或是忙著打包行李要在機場和成千上萬的旅客一起排隊等待安檢的過程。而是在這座大城市擁擠忙碌的過了將近一年後,總算可以利用這幾天的時間,短暫過著如小鎮般的悠閒生活。

有紐約客戲稱12月26日是Empty NYC Day,因為這一天紐約市街頭人潮會明顯少許多。(圖:作者提供)

別的不說,只要看google map紐約市的交通路況,平常星期五下午的路況不只是全部紅色,更是寸步難行的暗紅色。反觀每年最後一個星期五,許多主要道路都呈現暢行無阻的綠色。即使是這個星期必需上班要搭地鐵公車,也可以明顯感受到因為學生放寒假,大部分的人出城過節或是放年假在家而顯得空蕩。一天的開始不用擔心要和其他乘客搶座位還是要在人擠人的車廂中卡好位子好方便抓穩扶手,站穩腳步,心情自然也會開心不少。

和平日下午尖峰時間的交通相比較,聖誕節過後到新年前上班日同時段的交通舒緩許多。(圖:Google Map)

有些紐約客戲稱12月26日是”Empty NYC Day”。的確,在聖誕節當天早上去教堂做彌撒,下午晚上與親朋好友相聚過節,隔天的紐約街頭,除了觀光客聚集的景點外,特別冷清。而記得在沒有網路購物的年代,整年血拼最重要的日子不是在感恩節後的黑色星期五,而是聖誕節結束後的After Christmas Sale。紐約幾家大型高檔百貨公司如Bloomingdales,Macy’s和Saks Fifth Ave都會在12月26日這天推出全年最大的折扣,是為即將到來的新年添購新裝的最好機會。現在網路購物成為主流,到實體店面逛街購物的人更少,但這些零售業者「聖誕節後大折扣」的傳統依舊,所以出門購物更是輕鬆愉快。

每年12月26日來逛紐約高檔百貨公司Bloomingdales的After Christmas Sale已經是一項傳統。拜網路購物成為主流之賜,現在已經不會像以前那樣人擠人,逛起來輕鬆愜意。(圖:作者提供)

如果在12月聖誕節前想去看紐約市各地裝飾美輪美奐的聖誕樹拍網美照,卻因有數不完的觀光客跑到你旁邊或後面當背景而不堪其擾,那麼在聖誕節過後與新年前的這一個禮拜是去捕捉過節氣氛最好的時機。因為幾個主要的聖誕樹都會等到過了新年才移除,這段時間去看樹,節慶氣氛還在,人潮卻已減退許多。如果是請年假但留在城裡Staycation,這6天的時間每天都可以到人氣餐廳享受很清幽的早午餐,原本可能要排上超過一小時的餐廳,頂多等個15分鐘或甚至不必等候就可以直接入座。服務生也不會一直來回巡邏,看你是不是快要吃完,嘴巴雖說不用趕,但手很誠實地將帳單放在桌上,暗示趕快付錢走人,因為還有一堆人在外面等著呢!

聖誕節後和新年前的這幾天時間,也是紐約客造訪聖誕節前擁擠的聖誕樹景點和輕鬆享用早午餐的最佳時機。(圖:作者提供)

不過,如果不想糟蹋每年這一個最可以放鬆休息的時間,還是有些地方不要去,有些事情不要做。時報廣場不要去,帝國大廈頂樓不要去,雀兒喜市場不要去,洛克菲勒中心觀景台不要去。這些地方的觀光客全年無休,是不是過節根本沒差,去這些地方只是給自己找麻煩。百老匯劇或熱門表演不要去看。年底來紐約旅行的觀光客去看幾部百老匯劇是最基本的行程,雖然不能怪觀光客旅遊興奮的心情,但這些人去看表演會讓戲院劇場特別吵雜,觀眾入座很難準時,還有許多人會抱持投機心態偷拍照然後被制止之類的脫序行為,都會讓看表演原本應有的愉快體驗打折扣。況且離一月下旬紐約市的冬季百老匯週(Broadway Week)買一送一的活動已經不遠,完全不需要在這個時間去湊熱鬧。

對紐約客來說,在聖誕新年假期來逛雀兒喜市集或是去看百老匯音樂劇不是一個明智的決定。(圖:作者提供)

做為全世界過聖誕節最熱門城市的居民,紐約客在12月25日以前是精神緊繃,情緒高漲的。一旦來到26日,整個情緒也會像是洩了氣的氣球一樣,壓力頓減。而且絕對有百分百的正當理由告訴自己不管新的一年想達成什麼目標,你還有6天的時間可以耍廢。畢竟新年新希望,新希望就是過年之後的事,在這即將結束的一年是要積極什麼呢?

It’s the most wonderful time of the year!對紐約客來說,完全無誤。

