自由開講》不配為人師表的老師

鄧鴻源

北科大教師陳愷，去年12月28日遭學生在社群媒體Dcard上截圖爆料。內容為陳愷在其「政治與生活」課堂的Line群組中揚言「支持蔡總統繳交手寫1000字報告，不支持的只要10字。」，甚至發佈「猜猜蔡英文是不是同性戀」等爭議內容。

北科大校方於30日回應，學校一向要求不得把個人立場帶入教學內容，將於本周依程序規定送教評會處理。

台北科技大學兼任教師陳愷被學生踢爆，用政治立場出作業，挺蔡英文的學生寫1千字報告，不挺的10字，挺韓國瑜的100字；北科大校方決議將依程序送教評會處理。（資料照）

毫無疑問，這種人必定是反年改者。只因個人利益受損，就將憤怒發洩在學生頭上，實在無恥。學生發揮正義感，勇於檢舉，勇氣可嘉，應予表揚，以鼓勵更多學生檢舉這類不良教師。

據筆者所知，年輕人大都很討厭韓國瑜，北科大學生想必也不例外。哪有人才剛當選市長，不知珍惜與感恩，也沒有做出什麼政績，不到半年就貪心想選總統？實在不自量力。

如今韓某被黨內外人士揭發以前種種敗德行為，韓某仍不知懺悔與收斂，變本加厲、亂開黃腔，對年輕人來說當然是個極壞的榜樣，也印證國民黨的腐敗與顢頇，理應被掃入歷史灰燼中。

目前支持草包的只有那些自私自利的反年改者，有許多人還在各級學校中誤人子弟。理應鼓勵各級學生密切注意他們的言行，如有不法證據，也應勇於提出來，讓他們滾蛋，以免學生繼續被洗腦。

總之，樹德務滋，除惡務本，才是正確的教育方式，不可鄉愿，否則姑息足以養奸。北科大處置得當，值得讚揚。

（大學教授）

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