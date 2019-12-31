歷史上的今天》推倒吳鳳像 立起原住民權益：擊破醜化原住民神話

1988 年 12 月 31 日，林宗正牧師與數名原住名青年，以圓鋸鋸斷位於嘉義火車站前的吳鳳雕像馬腳，推倒吳鳳雕像。這樣的行動，也喚起政府對原住民權益更加重視，並在隔年，更改吳鳳鄉為阿里山鄉，並將吳鳳的故事自國小課文中移除。

孟翰／法律白話文運動

31 年前的今天，原在嘉義火車站前設置的吳鳳雕像被一群原住民權利運動者拆除。

1988年12月31日上午，原住民抗議團體，在嘉義火車站前廣場，要求拆除吳鳳銅像。（維基共享）



吳鳳

1960 年代，小學某篇課文內容是這樣的：

「清朝有一個人，名叫吳鳳。他小時候跟隨父母由老家福建，遷來臺灣，住在嘉義縣阿里山下。他聰明能幹，每天除了自家勤苦工作以外，還教鄰近的高山同胞播種、插秧和製造工具，所以大家都很敬愛他。

阿里山的高山同胞，從前有一種野蠻的風俗；每年秋末祭神的時候，要獵取人頭來上貢。吳鳳知道這是多年的迷信不容易馬上革除，就規定把過去變亂的時候，被殺的 40 多個漢人的頭，每年給他們一個上供。

40 多年以後，人頭用完了，高山同胞又向吳鳳要求獵取祭神的人頭，吳鳳再三勸說，山胞都不聽從。他難過極了，就哭著像山胞說：

『殺人是壞事啊！如果你們一定要殺人，明天早晨在我辦公處的附近，有一個穿紅衣裳戴紅帽子的人，你們就把他殺了吧！』

第二天早晨，果然看見一位穿紅衣裳戴紅帽子的人。他們一聲喊叫，就把那人打倒，把頭割下來；仔細一看，原來是他們最敬愛的吳鳳。

那時候他們像瘋了一樣，大哭大叫，悔恨不已。從此，他們為了悼念吳鳳，就自動把那種野蠻的風俗革除了。」

吳鳳是清朝的小官，但他的身平未有任何官方記載，倒是民間流傳著「殺身成仁、捨生取義」的故事。在數十年後詩人所作的詩詞《海音詩》、地方誌《雲林縣采訪冊》及《台灣通史》先後記載吳鳳的故事。

不過內容大致為鄒族人向吳鳳要人頭，但吳鳳屢屢爽約，鄒族人一氣之下殺了吳鳳。之後鄒族人發生傳染病，認為是吳鳳鬼魂詛咒，因而敬畏吳鳳，不再獵殺漢人。

阿里山 鄒族。（中央研究院臺灣史研究所檔案館官網）



宣傳

日治時期，日本人為開採阿里山的林木而與鄒族人接觸，發現原住民並沒有如傳聞中的兇惡，經調查而獲知吳鳳的神話故事。

日本政府基於政治目的，因而開始積極編纂《吳鳳傳》、興建吳鳳廟、將故事改編成歌舞劇、電影，甚至編入日本、台灣、朝鮮等地區的小學教科書，將吳鳳塑造成將透過自我犧牲而「教化」「野蠻落後」的原住民，是「寬大」、「仁慈」的「義士」，進而宣揚帝國主義。

戰後，國民政府來台，為了提升國民及公務員的忠誠，大力的宣揚吳鳳故事，除了繼續沿用日治時期有關吳鳳的課文，翻譯成中文，更進而將阿里山鄉改名為吳鳳鄉，設置吳鳳路、吳鳳中學等等。

又更為了喚醒國人「反攻大陸」、「捨己為國」的忠誠，蔣中正總統更親自巡視吳鳳廟，並題贈「舍生取義」匾額，掛上吳鳳廟的正殿。而慈眉善目的紅衣白馬白鬍子的吳鳳形象，也被成功地塑造並深植民心。

又更為了喚醒國人「反攻大陸」、「捨己為國」的忠誠，蔣中正總統更親自巡視吳鳳廟，並題贈「舍生取義」匾額，掛上吳鳳廟的正殿。（中央研究院官網）



傳說

不過吳鳳的故事是真的嗎？雖有文獻記載，但是撰寫者都是漢人，自然主要是漢人的觀點；不過這樣的故事被許多原住民所質疑。

包括：紅衣在鄒族代表英雄，族人不可能射殺著紅衣的人、阿里山也從未見白馬、阿里山原住民只種植小米而非平地水稻；更有族人代代相傳表示，移時吳鳳是「奸商」，常剝削原住民，以原住民的鹿皮鹿肉換取漢人物資，從中獲取暴利，也常霸佔原住民土地和女性。

1984 年，原住民運動開始興起，即有反對吳鳳的行動開始出現，開始不少鄒族人要求更名「吳鳳鄉」。

1988 年 12 月 31 日，林宗正牧師與數名原住名青年，以圓鋸鋸斷位於嘉義火車站前的吳鳳雕像馬腳，推倒吳鳳雕像。這樣的行動，也喚起政府對原住民權益更加重視，並在隔年，更改吳鳳鄉為阿里山鄉，並將吳鳳的故事自國小課文中移除。

1988 年 12 月 31 日，林宗正牧師（右）與數名原住名青年，以圓鋸鋸斷位於嘉義火車站前的吳鳳雕像馬腳，推倒吳鳳雕像。（網路）

過去，導致原住民在社會上相較弱勢，這樣的背景其實是長久、歷代政府將原住民的形象被扭曲所導致。在解嚴後，許多民運開始興起，原住民權益也開始被聽見與看見。



謝謝大家

謝謝大家這一年來收看「法律歷史上的今天」，我們在 2019 年畫下一個終點，希望這一年大家可以因為這個企劃，進而了解更多台灣的故事，也收穫更多的法律知識，我們明年見！

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