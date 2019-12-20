歷史上的今天》你能想像 那個一直被作票的時代嗎？

選前郭雨新的當選呼聲最高，然而開票後，郭雨新落選。其中有超過八萬多張廢票，創下選舉史上最多廢票的紀錄；廢票當中多數是投給郭雨新的選票。也呈現了當時台灣選舉的腐敗現象。

郭雨新參選立委落選

◎孟翰／法律白話文運動

44 年前的今天，第一屆立法委員進行第二次增額選舉，黨外人士郭雨新以 67 歲的高齡參選第一選區（台北縣、基隆市、宜蘭縣）。

選前郭雨新的當選呼聲最高，然而開票後，郭雨新落選。其中有超過八萬多張廢票，創下選舉史上最多廢票的紀錄；廢票當中多數是投給郭雨新的選票。也呈現了當時台灣選舉的腐敗現象。

選前郭雨新的檔選呼聲最高，然而開票後，郭雨新落選。其中有超過八萬多張廢票，創下選舉史上最多廢票的紀錄；廢票當中多數是投給郭雨新的選票。（截圖自台美史料中心/邱萬興）

郭雨新

郭雨新，於1908年生於宜蘭，畢業於台北帝國大學（今台灣大學）農業經濟系。1949 年，郭雨新代表中國青年黨，獲遴選為台灣省參議會的參議員，並在 1951 年以最高票當選台灣省第一屆臨時省議會議員。

之後，他更連任四屆省議員，前後共擔任 25 年的省議員。前高雄市長陳菊就是郭雨新的秘書。

郭雨新在擔任議員期間積極問政、批判時政、照顧宜蘭農民，除了關切與自己背景相關的農民議題外，以本省人、非國民黨的身分，批國民黨的一黨專政。

之後郭雨新等人與雷震籌組新政黨，期許對抗國民黨的選舉舞弊。不過籌組新政黨在當時屬於叛國罪，雷震等人遭警政總部逮補，組織「中國民主黨」失敗。

許多本土政治菁英因受的政府阻撓而淡出政壇。而郭雨新也開始被情治單位監控，並開始牽制郭雨新的政治之路。

前高雄市長陳菊就是郭雨新的秘書。（截圖自台美史料中心/邱萬興）



受到阻撓的選舉之路

1972 年，郭雨新原計畫競選連任省議員，但國民黨除了指派兩名參選人競爭，並派出五萬軍人返回宜蘭選舉，郭雨新在壓力下而放棄競選。

1973 年，郭雨新參選監察委員的增額選舉，當時是透過省議員投票選任，僅需五票即可當選。原先黨外人士極力動員支持，原先認為郭雨新應會得到最高票數，結果國民黨以各方式施壓，恐嚇省議員，並要求集體亮票的方式，導致郭雨新索性一票都不取，以零票落選。

1975 年 12 月 20 日，第二次增額中央民意代表選舉，當時郭雨新以 67 歲的高齡參選第一選區立委，選區分布台北縣、基隆市與宜蘭縣。

當時郭雨新的政見包括解除戒嚴、國會全面改選及修憲等敏感議題。在黨外人士以及許多大學青年協力輔選，使郭雨新獲得極高選舉聲勢。未料開票之後，郭雨新廢票竟逾 8 萬多張，創下選舉史上廢票的最高記錄。

1975 年 12 月 20 日，第二次增額中央民意代表選舉，當時郭雨新以 67 歲的高齡參選第一選區立委，選區分布台北縣、基隆市與宜蘭縣。（截圖自台美史料中心/邱萬興）



後來

郭雨新因選舉失利，再加上收到政府監視、也無法自由出國。最後以拜訪親人為由，前往美國。到美國後，郭雨新極力推動黨外運動，籌組新政黨，並在美國發行刊物報台灣黨外資訊。

1978 年，郭雨新宣布參選中華民國第六屆總統，與蔣經國競爭。並以台灣人民也可以做總統為號招，在海外各地演講。但最終只獲得十多票國大代表連署，未達一百票的門檻，因而無法獲得候選人身分。

而郭雨新也被國民黨列為海外黑名單，而無法歸國（不知道是否會有人因此批評台獨份子都躲在美國呢？？？），最後在 1985 年病逝於美國。

郭雨新民主改革的理念，啟發包括林義雄、陳菊等許多當時新生代的政治人物，郭雨新也被稱之為黨外祖師爺。

1978 年，郭雨新宣布參選中華民國第六屆總統，與蔣經國競爭。（截圖自台美史料中心/邱萬興）

當今台灣各政黨林立、可以表態各種極端的政治立場，台灣人也可以參選包括立委、總統等各種人民代表，在不滿意的情況下，還能用「選票教訓 XX 黨」，這樣的事實是不少前人所努力、一點一滴累積而來的。所以即將到來的選舉請好好珍惜可以投票的權利吧！

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