自由限時批》韓國瑜原形畢露

杭東

韓國瑜終於原形畢露了。原來是一個言行乖張、懂得包裝、包藏禍心，擅於搞仇恨對立鬥爭的影武者！

而他的失格不是今天始。是在拿下高雄後，逐漸露出馬脚；像是到港澳中聯辦，和北京互通聲氣，經旺中媒體加持，加以煸惑部分基層及年改鐵粉死忠簇擁，和蹭兩岸紅利的政商把結。益發得意忘形。

諸此，在此次最後的總統大選政見會和辯論中，野心表露無益，猶炮火四射打媒體，更向習大大示好，言必稱「習主席」如何說，迂㢠地主張兩岸「和平」（習五點「一國兩制」）的煙幕彈，却不提中共的「武統」和是否在維護中華民國主權大前提下進行，形同是跪在中共槍桿子下的「和平」，這算哪門子的兩岸政策？

顯然，韓的「台灣安全」就是「降順」北京，讓習大大當康熙，然後跪求中共施捨的「人民有錢」！這種沒格的調子，還要草包教嗎？

至於他裝瘋賣傻，向三家為老共所不滿的媒體開火，自有其鬥爭玄機在，像中央社（國營）、三立（台派）、蘋果日報（創辦人黎智英反共，為支持香港反送中最力者之一），可見韓的九年北京大學沒白唸，真正活學活用了老毛的鬥爭術，太恐怖了，令人不寒而憟！

如果韓國瑜沒要選總統，就算跑到酒店舞池，也不會有媒體鳥他，除非他和李佳芬打架，才會上社會新聞版面。問題在他意外選上高雄市長，成了新聞人物，變成媒體寵兒，享受權力光環之時，卻不知「藏拙」，謹守市長分寸，動輒槓上中央和議會，製造話題，忘了在鎂光燈下，仍難避媒體的監督，反恣意妄為，信口雌黃，亂開支票！而市長上任不久，不守承諾，毫無政績，就要落跑選總統（自有圖謀），類此種切，自使「罷韓」興起，致遭高雄人唾棄，其言行自亦倍受社會和媒體的嚴格檢驗！

若不是自我爆料「黑」自已，媒體又如何敢冒違律法、失公信力之險「黑」他？（資料照）

也就是說，韓國瑜夠不夠格當總統，不是自已說了箅，也不是挺韓媒體老闆說了算；不是韓粉説了算，更不是北京說了算，而是須放在陽光下，通過層層檢驗，由台灣2350萬人票選才算！媒體只是重要監督檢驗機構其中之一罷了，豈能「以偏概全」，將自己的言行過失，全推諉、歸咎於媒體？若不是自我爆料「黑」自已，媒體又如何敢冒違律法、失公信力之險「黑」他？

例如農舍違建，多起豪宅買賣等，莫不是韓自已提供的素材。而如王小姐的600萬買房事件，亦是王小姐主動「證實」！若是媒體揑造，大可否認、依法提告，若造成夫妻失和，乃是家醜，豈能辱駡媒體「黑」？無非是自己造成，韓又非「涉世未深」之年輕人，是當過立委後失業時發生之事，與他人何關？無異是咎由自取。

再如昨天總統大選唯一一重要辯論會，竟然仍提不出福國利民政見，不顧觀瞻，口出穢言，炮火亂射，像對蘋果日報發問有關「新莊王小姐」金錢往來問題時，居然痛罵蘋果是「沒有水準的媒體，專門造謠，良心被狗吃掉」等。還說問他私生活，「要不要問我幾歲前還是處男？無聊！抹黑！造謠！大失所望！」韓國瑜猶語帶惱怒表示，「為什麼不要問他幾歲初戀、談過幾次戀愛？」回到威權時代了？簡直令人瞠目結舌。韓已失高度和格調，表現實在太LOW了。

連親民黨總統候選人宋楚瑜都提醒韓要尊重媒體，「川普是很壞的例子，不要學他」（按：台美處境都搞不清楚，也是自以為是）、「今天又看到壞例子」，他呼籲韓國瑜「對言論自由要尊重，對於事實真相要溝通」。

而韓國瑜恐是本性使然，在稍後答覆中央社的回答時，却批評發問的中央社總編輯陳正杰把自己「狹窄化」、「裹小腳」！他並點名三立電視是「惡劣的媒體，應該改成兩立，為什麼少了一立，因為少一粒沒有良心」韓簡直荒腔走板至極，作風下三濫，令人不齒！

而在28日總統大選政見發表會，正值新莊王小姐風暴未平，夫妻感情生變，韓國瑜一反常態，卻將兒女私情及岳家發生之事，和軍國大事相提並論，讓外界傻眼，外界解讀此舉是在向正在澳洲散心的李佳芬求饒。同一晚，李佳芬人在國民黨澳洲雪梨分部，說「代表先生感謝大家」，而非走原本預計赴澳門行程，韓辦也是事後才知道。

韓國瑜日前上吳宗憲主持節目，被問及「新莊王小姐」事件，韓國瑜表示「全家受傷很重，他跟老婆李佳芬、女兒韓冰為此瘦了4公斤」。節目上，韓國瑜沒有抖出是誰瘦了4公斤。但韓國瑜卻在綜藝節目坦言，「女孩子都會有疙瘩，只要經過溝通就OK」。他和王小姐的關係不言而喻了。

而李佳芬在前往澳洲時，曾接受電視台節目專訪，一提到韓國瑜，李佳芬眼淚潰堤、欲言又止，心情受到極大影響，因而選擇到澳洲散心。未來發展如何，只有繼續看下去。

距離2020總統大選僅剩13天，韓國瑜只會睜眼說瞎話，不只總統民調大幅落後蔡英文，相差28%（約200多萬），而這兩天的政見會和辯論會，又談夫妻情感糾葛及第三者王小姐，不倫不類！還把9成媒體視為「黑韓產業鏈」，亂駡一通，中風疾走，民調必將狂跌（據查獲新的睹盤，是「宋嬴韓」）。

現在，韓就連高雄市長的位置都岌岌可危。21日在高雄的WeCare高雄罷韓大遊行，數十萬罷韓民眾走上街頭表達不滿，亦巳完成第一階段送中選會，罷韓連署書作業，更是箭在弦上！正如李佳芬所説，人生沒有後悔藥，韓國瑜已走上「雙輸」的不歸路了。

所以，他不是草包，是德不配位！

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