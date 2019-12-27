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自由評論網 > 專欄

胡，怎麼說》藍紅聯軍反反滲透法的通關密語：綠色恐怖、民主倒退

作者： 胡文輝
2019-12-27 09:54
 | 2019-12-27 09:54
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跡證顯示，藍、紅兩軍正分進合擊，展開聯合作戰，共同反「反滲透法」！

中國國台辦接連狠批台灣政府立反滲透法是在搞「綠色恐怖」、「民主倒退」，藍軍國民黨、黨團立委、馬英九、吳敦義、韓國瑜、張善政、朱立倫等等，個個都像鸚鵡學舌，也滿口綠色恐怖、民主倒退，罵聲不絕。他們簡直成了國台辦的「擴音喇叭」，這兩句狠話好像成了它們共同反反滲透法的「通關密語」，只要講出這兩句，就是藍紅聯軍。

一黨專政、極權統治中國的中共政權，竟然厚著臉皮批評民主自由的台灣「民主倒退」？這根本就是對民主二字最大的汙衊，也是最大的荒謬及反諷！藍軍要角在台灣享受民主、利用自由，難道沒別的辭句可用了，竟然照抄中國國台辦汙衊台灣的狠話，恥度更至少加三級！

中國國台辦狠批反滲透法是「綠色恐怖」、「民主倒退」，藍軍眾人個個鸚鵡學舌，也滿口綠色恐怖、民主倒退。他們簡直成了國台辦的「擴音喇叭」。（中央社資料照，本報合成）

藍軍集團曾在台灣實施戒嚴足足38年又56天，威權獨裁統治，大搞白色恐怖，鎮壓民主異議人士。因此他們對「白色恐怖」的經驗非常豐富，現在居然與搞紅色恐怖的中共政權，同聲同調、沆瀣一氣，反對保護台灣民主自由、捍衛中華民國存續的反滲透法立法。

韓國瑜、吳斯懷等最近都聲稱，願為中華民國「粉身碎骨」；但是，他們親中舔共的行徑，正在先令中華民國粉身碎骨！

反滲透法立法，就是為了防制中共勢力滲透台灣、避免中華民國被粉身碎骨，你們卻與中共一起反反滲透法，也就是要把台灣、把中華民國，送進中共專制政權的粉碎機中碾成齏粉！

而且，藍軍除了與中共聯軍反反滲透法，同聲狠罵綠色恐怖、民主倒退之外，對反滲透法內容根本就不去了解，就只是在喊反、反、反。

像馬英九忝為法學博士，自詡知法懂法，他昨天批評反滲透法草案條文中的「境外敵對勢力」不是法律上確定名詞云云。但馬上被立委黃國昌抓包、舉證，重重打臉：在馬英九任總統的2011年，修正「國家情報工作法」時，在第3條就已增列「境外敵對勢力」以界定間諜行為。在在顯示，馬英九等藍軍的反對理由，根本胡說八道。

就實際而言，當今世界上唯一對台灣有併吞野心、企圖消滅中華民國的「境外敵對勢力」，就是統治中國的中共政權，這是舉世皆知的事實。

藍軍政媒卻為了「親中、媚共、舔共」，自己矇上眼睛，就以為看不見，但在反滲透法這面照妖鏡的強光之下，台灣人民清清楚楚的看穿他們「聯共、送中、反台」的醜態！

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