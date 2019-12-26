自由開講》雙城市長的鬧劇，夠了！

陳啟濃

一份《卓越》雜誌透過策略公司做的民調，針對六都市長所做施政情況的調查中，柯文哲和韓國瑜的滿意度雙雙敬陪末座，北高市民對兩位市長的施政滿意度與未來施政的信心都最低。這樣的數據除了顯示出人民對於市長施政的關心之外，更反映出對粗俗與習慣喊話叫囂的政客深惡痛絕，更是針對在自己職務上不專心、不用心之市長的劇烈反彈。

台北市是首都，高雄市是港都，應該都是台灣指標型的大城市，卻讓兩位不務正業的市長，弄壞了該有的格局與行情。（資料照，本報合成）

日本媒體說，韓國瑜選總統，是一種「不可思議」的現象，因為市長才當不久，對市政毫無建樹，就開始布局選總統，所以高雄市民稱他為「落跑市長」，醞釀要罷免他。如果總統落選，他應該也會面對市長職位遭受罷免的命運，所以會兩頭空。正如古語所言「坐這山望那山一事無成」。

至於柯文哲的問題，除了是隻變色龍，沒有中心思想，他的嘴常常炮火四射，時時數落攻擊別人，然而「要刮別人鬍子得先把自己的鬍子刮乾淨」，他自己的政見都沒完成，卻從來不知檢討自己，對台北市民有所道歉，還從此犯了大頭症，熱中政治，組黨投入國會選舉，甚至2024年有意參選總統。

柯文哲用烏賊戰術，來掩飾自己的無能，因為他會裝成無辜受害者來騙取選票，還要扮演正義的化身來為民除害。雖然是政治素人，柯文哲的政治算計，比起一般政治人物都還要陰險。

台北市是首都，高雄市是港都，應該都是台灣指標型的城市，卻讓兩位不務正業的市長，弄壞了該有的格局與行情。韓國瑜的落跑，柯文哲的傲慢，正是他們行事風格的指標意義。

台灣人有幸，而且有眼，都能看穿他們的把戲，用科學化的數據，呈現出的調查結果，就是要告訴柯韓兩人：不要再鬧了，夠了！

（水里國中校長）

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