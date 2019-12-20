自由開講》首都離散化可行嗎？

邱柏瑋

台北市長柯文哲日前受訪時表示，若未來當上總統，會將總統府遷至大直。柯的理由是「大直鄰近衡山指揮所，如果面臨中國發動斬首行動，大直會比重慶南路現址更安全，現址則可轉作為旅館或觀光用途」。

姑且不論柯文哲於此時拋出遷移總統府之說的動機為何，中央政府的遷移雖是國家大事，卻討論多年未果。

2016年民進黨政府上台前後，首都遷移曾一度被放到議題設定的檯面上。當時的台中市長林佳龍、台南市長賴清德與高雄市長陳菊，先後拋出首都南遷，以解決中華民國政府長期將資源過度集中於雙北，造成的資源分配不平均。

政府長期將資源過度集中於雙北，造成資源分配不平均，首都遷移議題亦多次被放上檯面討論。（資料照）

但比起首都遷移，筆者更偏好首都離散化。依照中央部會對應的屬性來分拆，例如勞動部遷往勞動人口密集的縣市、農委會則直接進駐農業縣市等，藉此帶動地方產業與相關部會相輔相成，共同發展。

除了中國因素造成國家安全的威脅，台灣也必須同時面對其他非傳統安全威脅，如氣候變遷等的挑戰。台北盆地數百年前是大湖，且鄰近兩座核能發電廠與大屯火山系，而顯然我們的首都經不起任何意外。

因海平面上升恐造成印尼首都雅加達在2030年沒入海底，印尼總統佐科威宣布2020年啟動十年遷都計畫，這項估計花費330億美元的大工程，預計將這座歷史悠久的都市移往開發程度較低的婆羅洲東加里曼省。政客想的是下一場選舉，政治家則是胸懷下一個世代。

印尼尚有如此遠見，台灣有什麼理由不開始行動呢？

（台灣青年綠人協會理事）

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