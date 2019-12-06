社論》威權與民主的滄海桑田

總統府秘書長陳菊昨出席「美麗島40週年暨東亞民主化比較國際研討會」。（文化部提供）

國家人權博物館昨日舉辦美麗島事件四十週年研討會，明日起則在白色恐怖景美紀念園區舉辦特展。昨日研討會，總統府秘書長陳菊開幕致詞表示：四十年前，她才二十九歲，在軍事法庭接受懲治叛亂條例唯一死刑的審判，想到當年風聲鶴唳的情況，再看到四十年來台灣社會的轉變，她真的很感謝整個社會能在當時的壓迫、威權之下，讓他們有機會反抗壓迫，使他們的生命充滿了理想，也感謝國際特赦組織。四十年後，台灣正在進行第七次總統直接民選，威權與民主的滄海桑田，令人不勝感慨。

美麗島事件，堪稱蔣氏政權的最後一回大規模鎮壓，與隔年韓國的光州事件，形成亞洲的威權體制共振效應。當時，蔣氏政權強控制的媒體、社團乃至整個社會，對「高雄暴力事件叛亂案」進行無情的批鬥，民主運動領袖被大逮捕入獄，民主社群的積極人物也遭嚴密監控。橫跨二二八事件到美麗島事件的白色恐怖，已非今日沐浴於民主自由人權的年輕世代與新住民所能想像。而這段過往，當年黨國體制的首從，不是害怕想起、刻意失憶，就是在潛意識重新改寫。

一九七九年十二月十日，美麗島事件之後，黨國體制還幾度展示餘威，一九八○林宅血案、一九八一陳文成命案、一九八四江南命案，蔣氏政權也許面臨接班而日益失控，但是瘋狂肆虐反對者之舉，招致美國政府源源而來的壓力。最後，蔣經國在內外壓力下解除戒嚴、報禁與黨禁，進而宣佈蔣家人不能也不會競選總統。隨之，在威權扈從的虎視下，蔣氏欽定的副總統李登輝成為接班人，台灣至此露出民主化的曙光。從後見之明來看，蔣經國畢竟為自己留下一個美麗的背影。

但這絕不意味，蔣經國的一生都是可圈可點的。為了鞏固政權、黨國體制，他從行政院長開始推動經濟建設，企圖從意識形態轉變到經濟民生，轉移蔣氏政權的合法性基礎。而當年的台灣，由於國際兩極對立結構，分享到民主陣營的冷戰紅利。可以說，雖然造成一部分人的不幸，卻也帶來一部分人的幸運，造就了蔣經國的評價功過參半。日前，吳怡農在造勢場合提到：小時候曾跟同學說，蔣經國是壞人，他害我爸爸沒工作，沒想到多年後會跟他的孫子在政治上競爭。此話輕鬆中有嚴肅，台灣的民主化，真的是一場寧靜革命。

然而，吳怡農的憶苦思甜，引來郭台銘不滿：蔣經國讓我有這樣的發展，讓我有工作，所以我要給蔣萬安站台。宋楚瑜亦附和：郭台銘真是講到他心坎裡，蔣經國對台灣的貢獻，有目共睹。在民主時代，在總統民選之際，當年的「警察之子」，當年的「新聞局長」，他們所謂的工作、發展，不就是嚴守民主運動的對立面嗎？怎麼如今卻是振振有詞？蔣萬安有其形象，但身為蔣氏後代，從政過程備受庇廕乃不爭的事實。他本人在若干爭議相對沈默，反倒是所謂的黨國附隨每每以這段經歷為榮，真是轉型正義的莫大諷刺！

其實，台灣社會十分敦厚，對黨國體制的相關個人，沒有追殺到底，他們至今優渥生活。本土政權執政，推動轉型正義，也沒有針對個人，主要還是聚焦於黨國組織。參酌各國的轉型正義經驗，台灣人民與本土政權所致力的，是在發現真相中完成和解，而不是趕盡殺絕的歷史清算。令人遺憾的是，台灣出現一種非常詭異的黨國迴光返照現象，也就是，那些被寬宥的轉型正義對象，抗拒和解且為威權辯護，而他們所憑藉的竟然是民主法治的保障。轉型正義被他們操作成政治迫害，外加對岸統戰併吞的操作，一如馬政府執政八年，民主反覆儼然增添了台灣民主之路的變數。

另外一條軸線，也介入此一複雜場景。民眾黨提名的東南亞裔新住民第二代候選人，批評吳怡農「難道真的為了報復老爸沒工作這樣的老鼠冤，才投身選戰、耗費大量社會資源，讓選民接受你家族的訴求嗎？」這樣的話語，流露出一種對在地民主史脈絡一無所知的心態，似乎回應著柯文哲的失言「陳菊是比較肥的韓國瑜」，將黨國附隨與受害者如此相提並論。這樣的認知觀點，確實有異於藍綠政治光譜。只不過，這種跟黨國附隨緣由不同的在地民主史盲點，同樣對台灣人民的民主航程投下陰影。美麗島事件過了四十年，這段曾經被扭曲的歷史，現在真相在網路上不難搜尋，但如何讓此一啟示錄懸為殷鑑，仍是台灣迫切的公共議題。

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