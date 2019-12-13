全面真軍》柯文哲總統大位的夢醒時分

套一句朱立倫的話，與其討論2024，或許討論2040還比較實在。

全面真軍

真軍自柯文哲參政以來，一直陸續對他的言行提出種種分析以及看法，文章數量堪稱柯學大師了。在選戰前三十天，且讓我們把柯文哲自市長選舉以來，種種機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命的作為，細說從頭吧。

時間回到2019年初，地方選舉剛結束，民進黨慘敗導致蔡英文總統民調持續低迷，而此時柯文哲總統民調穩居第二，甚至一度來到第一名，擁有約莫三成的支持度。而這讓剛連任台北市長的柯文哲開始認為，只要蔡英文初選落馬，他就能操弄綠營內部情緒，接收年輕英粉，進而再複製2018台北市長選舉的局面，在總統大選時棄保掉聲望低落的蔡英文，他就可以順利登上總統大位。

台北市長柯文哲。（資料照）

可惜人算不如天算，隨著他對中國的態度曖昧不明、種種美中台關係的失當比喻，加上香港反送中事件爆發，這些接連的失格發言，讓他的聲望開始下探。

同時，蔡英文在經歷黨內初選塵埃落定之後聲望回升。見此情形，心急如焚的柯文哲開始在媒體上針對蔡英文團隊提出諸如作票或貪污的胡亂指控，但這些言論並不如他以往的暴言模式那麼無往不利，不僅沒有提升支持度，反而開啟了一大波粉專的掉粉潮。

眼看粉專粉絲數如江河日下，2020的大位野望將成泡影，柯文哲只得把他的希望放在2024。同時他籌組台民黨一事檯面化，並預估自己之前民調兩成多的支持度可以轉化成政黨票，進而在國會取得8到10席的不分區立委，進而組成黨團，以此為自己的2024總統征程鋪路。

如此一來，除了在市長卸任後，他仍能保有舞台與一定的聲量，政黨補助款跟總統提名權對他而言都是問鼎大位重要的籌碼。所以他開始對郭台銘與王金平示好，並希望在這次總統大選以寄生郭、王的方式壯大台民黨的聲勢與席次。

柯文哲曾對郭台銘與王金平示好，並希望在這次大選中以寄生郭、王的方式壯大台民黨的聲勢與席次。（資料照，本報合成）

但人算還是不如天算，郭台銘因爲對柯文哲始終不願擔任副手，或答應擔任行政院長的態度感到心寒，於是在參選總統的最後一刻抽腿，這讓柯文哲完全措手不及。他也只能退而求其次，寄望藉由讓郭派員加入台民黨的不分區名單，來拉抬台民黨的立委選情。但是，已經對柯文哲的合作誠意感到疑慮的郭，巧妙的同時押寶於親民黨，讓他的期待再次落空。

而在選戰進入倒數階段後，柯文哲又面臨了諸多的問題：讓人無感的不分區名單、黨籍立委參選人接連出包、市府行政資源的公器私用以及分身蔡壁如、麾下蔡宜芳的發言爭議，都讓他的政黨支持度未見起色。

縱然台民黨看起來很有機會超越5%的門檻，但是經歷幾波對時代力量與黃國昌的叫陣與棄保，從民調數字上來看，時代力量並沒有受到太大的影響，反觀台民黨在媒體上一再凸顯出發言體系混亂、缺乏核心價值與政策內容，任憑柯文哲每天在媒體上刷聲量搶版面，多數成為一場荒謬無比的鬧劇。

在2020大選還沒結束、台北市長職位還沒有拿出政績前，就開始談論2024，是件很可笑的事情。真軍不是算命師，無法肯定的告訴你四年後會發生什麼事，但是唯一可以確定的是，柯文哲在經歷這一年的各種低級操作與暴衝發言後，他的總統之路已然是前路漫漫。

套一句朱立倫的話，與其討論2024，或許討論2040還比較實在。

本文經授權轉載自全面真軍 柯文哲總統大位的夢醒時分

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法