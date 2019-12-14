自由限時批》採紅菱的船翻了！

董森霖

「韓張配」剛唱完自巳改編的「採紅菱」，得意忘形之時，卻亂講話犯眾怒，把划著的船翻了，掉落河中，正拚命力游上岸，真是驚險萬狀！現連老天也不幫忙，臉書近日還切斷紅衣網軍的救援，就算爬上岸也已去掉半條命矣。

韓國瑜能言善騙，以為玩民粹靠老共網軍支援，就可幸運拿下高雄，毫無感恩的心，中途落跑選總統，亦是「天意」使然，狂妄至極！最近的一句「沒有對不起高雄人!」引發公憤，為「1121」罷韓添加巨大柴火！還說是民進黨的不服輸？簡直是大笑話！只要查閱今年初社會有識之士的評論，甚至郭台銘、王金平及藍營都鼓勵他好好經營高雄，為民造福！皆言猶在耳。

如今自己夜郎自大，權欲薰心，一意孤行，更一而再地露出草包樣態，滿嘴髒話，才鄙識淺，還成了小學校園的駡人用語「你很韓國瑜欸！」此正如他的妻子所言，復成了骯髒選舉文化的表率！夫復何言。

所謂近墨者黑，張善政蹭上韓配，也成了近草者草！然恃才傲物，才德遠不如現任副總統、中研院院士陳建仁，卻又喜隨興發言，以為接近「庶民」，頻頻惹禍上身！成了最佳「豬友拍檔」！一句嗆聲總統蔡英文，「沒結婚、沒生小孩，不懂為人父母的心」，被各界砲轟是在歧視女性、單身族群，顯已「染上韓國瑜H病毒」。一下子損失高達四百多萬以上的選票！

所謂近墨者黑，張善政蹭上韓配，也成了近草者草！（本報資料照）

韓國瑜見事態嚴重，忙「善後」說張是「單純、純潔的人，有赤子之心」。益發引起反彈，如此無「性平」理念、尊重他人者，還能算輔弼之材耶？！

果不其然，高雄罷韓已蔚為風潮，勢不可擋！張善政還說韓最怕被罷免，豈非道出韓「虛」心聲？！相互輝映，誠是「採紅菱」的「最佳拍檔」！ 無獨有偶地，挺韓的中共網軍，東窗事發，許多己被臉書以違反社群守則為由下架，例如逾15萬人的超大型挺韓臉書社團「2020韓國瑜總統後援會（總會）」，以及在台灣移除118個粉絲專頁、99個社團及51個多重帳號，無異對韓是致命的打擊！

中共網軍大舉侵台介入大選，早已有之，且十分嚴重，尤以利用假帳號、假新聞「偽裝」支援韓國瑜為最！且自去年下旬就支援韓贏得高雄，及國民黨多個重要縣市。諸此，是不爭的事實！ 在今年七月間，美國知名媒體《外交政策》（Foreign Policy）就已有了詳盡報導和剖析，指去年高雄選戰中竄起的「韓國瑜現象」、「韓流」不只台灣人民關注，連美國亦高度關切。

《外交政策》分析韓國瑜崛起的背後，是來自北京的精心策畫、神秘、看似專業的社群媒體操作，其中最重要的社群媒體主戰場，就是 Facebook！ 該篇報導指出，Facebook 在台灣網路與社群媒體領域佔據了主導地位，2,300 萬名台灣人當中大約有 1,900 萬人擁有 Facebook 帳號。除了官方帳號之外， 另一個 Facebook 社團「韓國瑜粉絲後援團 必勝！撐起一片藍天」在選舉中發揮了關鍵作用 。此社團創立於 2018 年 4 月10 日，就在韓國瑜宣布參選高雄市長的一天後。 這個社團在選舉期間分享了數千篇文章，並很快就成長為 Facebook 上韓粉最多的非官方社群頁面。

《外交政策》指出，他們透過假新聞、假消息、製作 meme 來攻擊對手陳其邁，或者任何批評韓國瑜的人，藉此衝高韓的人氣，這些假新聞大肆在 Facebook 上以及台灣人最常使用的 LINE 上流傳。

這個社團並非韓粉自發性創立的。在韓國瑜選上高雄市長，成為中共利用「網軍」干預台灣選舉的確切案例，而此網路團體應能追溯至中國解放軍戰略組織 SSF（Strategic Support Force）。而此卡都只是中國對台灣地方選舉大規模干預的「冰山一角」，他們透過網路社團、網頁、內容農場等平台，協助韓國瑜贏得高雄勝選。

如今中共對台灣「統戰」手法日益精細、更加系統化，手法從地面戰延伸到「網路空戰」，以虛實混合方式，製造資訊亂流，裂解台灣內部。 那些被殲滅的五毛黨，雖讓台灣網路頓時清淨不少，但隨著大選接近，不排除北京會再建立新網軍部隊，另尋管道，發揮輿論風向功用。台灣當局自須防患未然！

而現在整個藍營內鬥分裂劇烈，且韓張配民調一落千丈，缺乏中共網軍及財力奧援，言行頻頻凸槌，加上1221罷韓大遊行來勢汹汹，顯然前程多舛！

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