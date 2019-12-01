自由開講》國王的新衣遲早會穿幫？！帶職參選的楊瓊瓔亦然！

◎林先生

選舉到了，地方民意代表當然對紅白包場更加努力，出席這些場合雖然對於建設、法律修改沒什麼幫助，但讓民眾感受到高高在上的政治人物對我們市井小民的關心和問候，有時候也是暖意在心頭。但是如果有些政治人物濫用職權，只是形式上跑紅白包場，而背地裡都只是選票算計和高高在上的心態，那民眾看到你，對你的尊敬也都只會是表面的，因為我們早知這些政治人物醜惡的一面，內心是絲毫不會尊重他們。

台中市副市長楊瓊瓔，宣布參選後不辭職不請假，到哪都用「台中市副市長」這個頭銜。每天用行政資源跑公祭，還總是壓迫殯葬業者一定要讓她第一個公祭，享受副市長優先的特權。並且，公祭單上永遠都是寫著「楊瓊瓔」跟「中國國民黨台中市黨部」和「韓國瑜競選總部」。我真的想問：「到底用什麼身份跑公祭？」明明是靠副市長職位才能名正言順地跑公祭，但又總是要牽涉到選舉，這樣濫用職權的行為實在令人厭惡。

台中市副市長楊瓊瓔，宣布參選後不辭職不請假，到哪都用「台中市副市長」這個頭銜。每天用行政資源跑公祭，還總是壓迫殯葬業者一定要讓妳第一個公祭，享受副市長優先的特權。（資料照）

所有地方的人士，敬她一分，是因為懼怕她的職位，而不敢忤逆她；到哪裡都說自己是副市長，這些是市政行程，但大家心知肚明是選舉行程。難怪之前新聞上會報台中市政新聞，在報台中建設的時候，明明楊瓊瓔跟她的對手洪慈庸都有出席，相片上卻會故意截掉洪慈庸，這種小心眼的動用行政資源，完全可以看得出氣量的窄小。

現在帶職參選的楊瓊瓔，每日就運用副市長的行政資源和頭銜，到處剪綵、參加公祭、市府活動，明明就是在衝自己的選舉，卻裝成自己是為了市政。或許這個時候參與的民眾跟單位還會看在你是副市長的面子上給你好臉色，但隨著時間一久，民眾自然會發現事實的真相。明年1/11，就讓我們看看楊瓊瓔國王新衣的假象，最後會不會穿幫吧！

難怪之前新聞上會報台中市政新聞，在報台中建設的時候，明明楊瓊瓔跟她的對手洪慈庸都有出席，相片上卻會故意截掉洪慈庸，這種小心眼的動用行政資源，完全可以看得出氣量的窄小。（洪慈庸臉書）

（殯葬業者）

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